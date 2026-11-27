Aurubis Aktie: Über 115 Euro – der Kupferkonzern ist MDAX Gewinner, die Hälfte des Georgia-Schocks ist aufgeholt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:05 2 Min.

Die Aurubis Aktie steigt am Freitag um 4,16 Prozent auf 115,10 Euro und gehört am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Rohstoffwerte erholen sich weiter. Am 2. Dezember legt der Hamburger Konzern die endgültigen Jahreszahlen vor.

Bild: Aurubis AG

Die Aurubis Aktie baut ihre Erholung kräftig aus. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Hamburger Kupferkonzerns bei 115,10 Euro, ein Plus von 4,60 Euro oder 4,16 Prozent. Damit gehört Aurubis am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Kurs der Aurubis Aktie am Abend 115,10 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +4,16 % Schlusskurs nach dem Absturz am 24.11. 107,90 EUR endgültige Zahlen 2025/26 2.12.2026 Quelle : Kursliste 27.11.2026, 17:35 Uhr; aktiencheck.de; Aurubis Der Auslöser Warum die Aurubis Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Aurubis profitiert von der Erholung der Rohstoffwerte, die laut dpa-AFX zuvor auf den tiefsten Stand seit Dezember 2025 gefallen waren. Nach dem Absturz zu Wochenbeginn kaufen Anleger die Aktie schrittweise zurück. Am Dienstag war die Aktie von 126,10 Euro um 14,97 Prozent auf 107,90 Euro abgestürzt. Das neue Recyclingwerk in Richmond im US-Bundesstaat Georgia erreicht den vollen Betrieb erst in der zweiten Hälfte 2028. Für das Geschäftsjahr 2026/27 erwartet Aurubis ein operatives Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro. Mit 115,10 Euro hat die Aktie rund 40 Prozent dieses Verlusts wieder wettgemacht. Der Ausblick Jahreszahlen am 2. Dezember Am 2. Dezember legt Aurubis die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Dann dürfte das Management auch Details zum Hochlauf in Georgia liefern. Was für die Aurubis Aktie sprechen könnte Erholung der Rohstoffwerte

Großer Teil des Absturzes aufgeholt

Jahreszahlen als Impuls Was Anleger bedenken sollten Werk in Georgia erst 2028 voll in Betrieb

Prognose unter Markterwartung

Schwankender Kupferpreis Einordnung der Redaktion: Die Aurubis Aktie ist MDAX Gewinner und holt kräftig auf. Die Jahreszahlen am 2. Dezember sind der nächste Prüfstein. FAQ Häufige Fragen zur Aurubis Aktie Warum steigt die Aurubis Aktie heute?

Rohstoffwerte erholen sich, Anleger kaufen nach dem Absturz zurück. Wann legt Aurubis die Jahreszahlen vor?

Am 2. Dezember 2026. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aurubis Aktie?

ISIN DE0006766504, WKN 676650. Handelssymbol an deutschen Börsen: NDA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Aurubis Aktie Die Aurubis Aktie ist am Abend einer der größten MDAX Gewinner und steigt über 115 Euro. Der Kupferkonzern holt einen großen Teil des Absturzes auf.

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