Aurubis Aktie: Ein Werk in Georgia kostet 15 Prozent an einem Tag – und der Hochlauf dauert jetzt bis 2028

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 18:08 3 Min.

Europas größter Kupferkonzern senkt den Ausblick, weil das neue US-Werk nicht rund läuft. Die Aurubis Aktie stürzt ab und erholt sich nur teilweise. Am 2. Dezember kommen die Jahreszahlen.

Bild: Aurubis AG

Es sollte das Vorzeigeprojekt werden: ein modernes Recyclingwerk in den USA, mitten im Kupferboom. Jetzt ist es der Grund für eine Gewinnwarnung. Die Aurubis Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 115,10 Euro. Auf Wochensicht steht ein Minus von 5,66 Prozent – nach einem Kurssturz von fast 15 Prozent am Dienstag. Aurubis AG · ISIN: DE0006766504 · WKN: 676650 · Handelssymbol: NDA · US-Handelssymbol: AIAGY Salzgitter AG · ISIN: DE0006202005 · WKN: 620200 · Handelssymbol: SZG · US-Handelssymbol: SZGPY Kurssturz am 24. November −14,97 % Xetra-Schluss am 27. November 115,10 € erwartetes operatives Vorsteuerergebnis 2026/27 430–530 Mio. € neuer Zeithorizont für den technischen Hochlauf in Richmond 2. Halbjahr 2028 Quelle : Aurubis, Mitteilung vom 24. November 2026; Xetra-Kursdaten bis 27. November 2026 Die Warnung Richmond läuft nicht wie geplant Aurubis erwartet für das Geschäftsjahr 2026/27 ein operatives Ergebnis vor Steuern von 430 bis 530 Millionen Euro. Das liegt nach Angaben des Konzerns unter den Markterwartungen. Ursache ist der verlängerte Hochlauf des neu errichteten Werks in Richmond im US-Bundesstaat Georgia: Technische Probleme erfordern Umbauten, der technische Hochlauf zieht sich nun bis in die zweite Jahreshälfte 2028. Die Reaktion war heftig. Am Dienstag fiel die Aktie zeitweise bis auf 107,50 Euro und schloss fast 15 Prozent tiefer – ein Jahrestief. Mitgerissen wurde auch der Großaktionär Salzgitter, dessen Aktie am selben Tag 13,4 Prozent verlor. Die Einordnung Kupfer bleibt gefragt, Vertrauen muss zurück Seit dem Tief hat sich die Aktie erholt: Von 110,50 Euro am Donnerstag ging es am Freitag auf 115,10 Euro. Geholfen haben anziehende Metallpreise, die Rohstoffwerte insgesamt stützten. Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 122,00 Euro ist das Papier aber noch ein gutes Stück entfernt. Das Kerngeschäft – die Verarbeitung von Kupferkonzentraten und Recyclingmaterial in Europa – ist von der Warnung nicht direkt betroffen. Belastend wirkt, dass mit Richmond ausgerechnet das wichtigste Wachstumsprojekt hakt. Dazu kommt Gegenwind aus der Politik: Der Vorstandschef hält die Klimaziele für 2040 für Teile der Industrie für unrealistisch und fordert Entgegenkommen. Am 2. Dezember legt Aurubis die endgültigen Zahlen für 2025/26 vor. Was für die Aurubis Aktie spricht Robuste Kupfernachfrage, intaktes europäisches Kerngeschäft, Erholung vom Jahrestief und ein naher Berichtstermin. Was dagegen spricht Ausblick unter den Erwartungen, jahrelange Verzögerung in Richmond, mögliche Zusatzkosten und beschädigtes Vertrauen. Häufige Fragen zur Aurubis Aktie Wo steht die Aurubis Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 115,10 Euro. Warum ist die Aktie eingebrochen?

Aurubis senkte wegen des verzögerten Hochlaufs des US-Werks Richmond den Ausblick für 2026/27. Wann kommen die Jahreszahlen?

Die endgültigen Zahlen für 2025/26 folgen am 2. Dezember 2026. Fazit: Der Preis einer Expansion Die Aurubis Aktie hat für ein Bauprojekt bezahlt, das länger dauert als versprochen. Das Stammgeschäft trägt weiter. Am 2. Dezember muss der Vorstand erklären, was Richmond noch kostet.

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