AUMOVIO Aktie: Vom Rekordtief zum Wochenplus von 7 Prozent – der Zulieferer ist MDAX Gewinner der Woche

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:44 2 Min.

Die AUMOVIO Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 7,01 Prozent auf 30,55 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Nach dem Rekordtief am Mittwoch folgt eine kräftige Erholung.

Bild: AUMOVIO SE

Die AUMOVIO Aktie hat eine bemerkenswerte Woche hinter sich. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Frankfurter Zulieferers um 7,01 Prozent und schloss am Freitag bei 30,55 Euro. Damit gehört AUMOVIO zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der AUMOVIO Aktie am Freitag 30,55 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +7,01 % Rekordtief vom 25.11.2026 27,90 EUR Anstieg vom Rekordtief bis Freitag +9,5 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; aktiencheck.de Die Woche Warum die AUMOVIO Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Die Woche verlief in zwei Hälften. Am Mittwoch fiel die AUMOVIO Aktie im allgemeinen Ausverkauf auf ein Rekordtief von 27,90 Euro. Mit der Markterholung ab Donnerstag drehte der Kurs kräftig, bis Freitag stieg er um rund 9,5 Prozent vom Tief. Unterm Strich blieb ein Wochenplus von 7,01 Prozent. Unterstützung kommt von Analystenseite: Citi-Analyst Ross MacDonald führt AUMOVIO als antizyklische Idee. JPMorgan bewertet die Aktie mit „Neutral“ und einem Kursziel von 40 Euro. Ankeraktionär ist die Schaeffler-Familie mit fast der Hälfte der Anteile. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die AUMOVIO Aktie sprechen könnte Schnelle Erholung vom Rekordtief

Antizyklische Idee bei Citi

Stabiler Ankeraktionär Was Anleger bedenken sollten Kurs nahe dem Rekordtief

Schwache Autokonjunktur

Junge Börsenhistorie Einordnung der Redaktion: Die AUMOVIO Aktie ist MDAX Gewinner der Woche nach einer Kehrtwende vom Rekordtief. Ob daraus ein Boden wird, muss sich erst zeigen. FAQ Häufige Fragen zur AUMOVIO Aktie Warum war die AUMOVIO Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Nach dem Rekordtief am Mittwoch erholte sich die Aktie mit dem Markt kräftig. Wo lag das Rekordtief der AUMOVIO Aktie?

Bei 27,90 Euro am 25. November. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AUMOVIO Aktie?

ISIN DE000AUM0V10, WKN AUM0V1. Handelssymbol an deutschen Börsen: AMV0. US-Handelssymbol (ADR): AMVOY. Fazit zur AUMOVIO Aktie Die AUMOVIO Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 30 Euro.

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