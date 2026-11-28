Die AUMOVIO Aktie hat eine bemerkenswerte Woche hinter sich. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Frankfurter Zulieferers um 7,01 Prozent und schloss am Freitag bei 30,55 Euro. Damit gehört AUMOVIO zu den MDAX Gewinnern der Woche.
AUMOVIO Aktie: Vom Rekordtief zum Wochenplus von 7 Prozent – der Zulieferer ist MDAX Gewinner der Woche
Die AUMOVIO Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 7,01 Prozent auf 30,55 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Nach dem Rekordtief am Mittwoch folgt eine kräftige Erholung.
Die Woche
Warum die AUMOVIO Aktie MDAX Gewinner der Woche ist
Die Woche verlief in zwei Hälften. Am Mittwoch fiel die AUMOVIO Aktie im allgemeinen Ausverkauf auf ein Rekordtief von 27,90 Euro. Mit der Markterholung ab Donnerstag drehte der Kurs kräftig, bis Freitag stieg er um rund 9,5 Prozent vom Tief. Unterm Strich blieb ein Wochenplus von 7,01 Prozent.
Unterstützung kommt von Analystenseite: Citi-Analyst Ross MacDonald führt AUMOVIO als antizyklische Idee. JPMorgan bewertet die Aktie mit „Neutral“ und einem Kursziel von 40 Euro. Ankeraktionär ist die Schaeffler-Familie mit fast der Hälfte der Anteile. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die AUMOVIO Aktie ist MDAX Gewinner der Woche nach einer Kehrtwende vom Rekordtief. Ob daraus ein Boden wird, muss sich erst zeigen.
FAQ
Häufige Fragen zur AUMOVIO Aktie
Warum war die AUMOVIO Aktie MDAX Gewinner der Woche?
Nach dem Rekordtief am Mittwoch erholte sich die Aktie mit dem Markt kräftig.
Wo lag das Rekordtief der AUMOVIO Aktie?
Bei 27,90 Euro am 25. November.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AUMOVIO Aktie?
ISIN DE000AUM0V10, WKN AUM0V1. Handelssymbol an deutschen Börsen: AMV0. US-Handelssymbol (ADR): AMVOY.
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