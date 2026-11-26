AUMOVIO Aktie: Zurück über 30 Euro – die Conti-Abspaltung springt als MDAX Gewinner weg vom Rekordtief

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:58 2 Min.

Die AUMOVIO Aktie steigt am Donnerstag um 6,10 Prozent auf 30,45 Euro und gehört am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Einen Tag nach dem Rekordtief bei 27,90 Euro erholt sich der Autozulieferer mit der gesamten Branche.

Bild: AUMOVIO SE

Die AUMOVIO Aktie meldet sich über der Marke von 30 Euro zurück. Zum Handelsschluss notiert das Papier des Frankfurter Autozulieferers bei 30,45 Euro, ein Plus von 1,75 Euro oder 6,10 Prozent. Damit gehört AUMOVIO am Abend zu den größten MDAX Gewinnern. Gegenüber dem Rekordtief vom Mittwoch hat die Aktie rund 9 Prozent aufgeholt (eigene Rechnung). Kurs der AUMOVIO Aktie am Abend 30,45 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +6,10 % Rekordtief vom 25.11.2026 27,90 EUR Kursziel von JPMorgan (Neutral) 40 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; dpa-AFX; JPMorgan Der Auslöser Warum die AUMOVIO Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. AUMOVIO profitiert von der breiten Erholung: Laut dpa-AFX war Erholung am Donnerstag auch das Motto bei Autoaktien. Schon am Nachmittag gehörte AUMOVIO mit einem Plus von mehr als 5 Prozent zu den stärksten Werten im MDAX. Zusätzlicher Rückenwind kam von Schaeffler, das mit einem Teilverkauf in Indien seine Schulden senkt. Die Analysten sind gespalten. Citi-Analyst Ross MacDonald hatte AUMOVIO zu Wochenbeginn als antizyklische Idee und Gegenpol zu KI-lastigen Depots vorgestellt. JPMorgan stufte die Aktie dagegen auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 62 auf 40 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Größter Aktionär ist die Familie Schaeffler mit knapp der Hälfte der Anteile. Was für die AUMOVIO Aktie sprechen könnte Erholung der Autowerte

Citi sieht antizyklische Chance

JPMorgan-Ziel klar über dem Kurs Was Anleger bedenken sollten Abstufung durch JPMorgan

Bilanz von Sonderfaktoren geprägt

Gut 30 Prozent Minus seit Jahresbeginn Einordnung der Redaktion: Die AUMOVIO Aktie ist MDAX Gewinner im Sog der Autowerte. Der Abstand zum Rekordtief wächst, eine Trendwende ist aber noch nicht bestätigt. FAQ Häufige Fragen zur AUMOVIO Aktie Warum steigt die AUMOVIO Aktie heute?

Autowerte erholen sich kräftig. AUMOVIO setzt die Erholung vom Rekordtief fort. Wer ist der größte Aktionär von AUMOVIO?

Die Familie Schaeffler mit knapp der Hälfte der Aktien. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der AUMOVIO Aktie?

Handelssymbol an deutschen Börsen: AMV0. ISIN, WKN und US-Handelssymbol werden nachgetragen. Fazit zur AUMOVIO Aktie Die AUMOVIO Aktie ist am Abend einer der größten MDAX Gewinner und steigt über 30 Euro. Die Erholung der Autowerte zieht den Zulieferer vom Rekordtief weg.

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