Gleich vier Vorstände des Autozulieferers Aumovio haben zwischen dem 9. und 13. November Aktien des eigenen Unternehmens gekauft: zusammen 14.810 Stück für 473.307 Euro. Die Kaufkurse lagen zwischen 31,63 und 32,71 Euro. Der Markt folgte dem Signal zunächst nicht. Am 25. November fiel die Aumovio Aktie auf ein Rekordtief von 27,90 Euro. Am Donnerstag erholte sie sich um gut 6 Prozent auf 30,45 Euro. Die Manager liegen damit im Schnitt knapp 5 Prozent im Minus (eigene Rechnung).
Aumovio Aktie: Vier Vorstände kaufen in fünf Tagen für 473.000 Euro – dann fällt die Aktie aufs Rekordtief
Beim Autozulieferer Aumovio haben vier Vorstände binnen einer Woche fast 15.000 Aktien gekauft, zu Kursen um 32 Euro. Zwei Wochen später markierte die Aumovio Aktie bei 27,90 Euro ein Rekordtief. Was die Insiderkäufe wert sind und wo die Manager heute stehen.
Die Stammdaten: Die Aumovio Aktie trägt die ISIN DE000AUM0V10 und die WKN AUM0V1. Das Handelssymbol an deutschen Börsen lautet AMV0. Ein US-Handelssymbol wird nachgetragen.
Die Insider Trades
Vier Käufer, ein Kursniveau
Jean-François Tarabbia: 199.281 Euro
6.300 Aktien zu 31,63 Euro am 9. November. Der größte Einzelkauf der Serie.
Boris Mergell: 99.773 Euro
3.050 Aktien zu 32,71 Euro am 10. November.
Ingo Holstein: 99.398 Euro
3.100 Aktien zu 32,06 Euro am 13. November.
Philipp von Hirschheydt: 74.855 Euro
2.360 Aktien zu 31,72 Euro am 9. November.
Alle vier Käufe liefen über Xetra. Hinzu kommt ein fünfter: Bereits Anfang November wurde für Vorstandsmitglied Ismail Dagli ein Kauf über 47.596 Euro gemeldet. Insgesamt hat der Vorstand damit im November mehr als eine halbe Million Euro investiert.
Die Einordnung
Starkes Signal, schwaches Umfeld
Dass mehrere Vorstände innerhalb weniger Tage kaufen, ist ungewöhnlich und wiegt schwerer als ein Einzelkauf. Aumovio, die frühere Autozuliefersparte von Continental, ist erst seit kurzer Zeit eigenständig an der Börse. Das Management zeigt mit den Käufen, dass es an den eigenen Weg glaubt.
Die Kursentwicklung zeigt aber auch die Grenzen solcher Signale. Die Autobranche steckt in der Krise, Banken haben ihre Einschätzungen für Aumovio gesenkt, seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als ein Viertel verloren. Gegen ein schwaches Branchenumfeld kommen auch Insiderkäufe kurzfristig nicht an.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei Aumovio
Wer hat Aumovio-Aktien gekauft?
Die Vorstände Jean-François Tarabbia, Boris Mergell, Ingo Holstein und Philipp von Hirschheydt zwischen dem 9. und 13. November 2026.
Wie viel haben die Vorstände investiert?
Zusammen 473.307 Euro für 14.810 Aktien.
Wo steht die Aumovio Aktie heute?
Am 26. November schloss sie bei 30,45 Euro, das Rekordtief vom 25. November liegt bei 27,90 Euro.
Welche ISIN und WKN hat die Aumovio Aktie?
ISIN DE000AUM0V10, WKN AUM0V1, Handelssymbol AMV0.
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