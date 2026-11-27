Dass mehrere Vorstände innerhalb weniger Tage kaufen, ist ungewöhnlich und wiegt schwerer als ein Einzelkauf. Aumovio, die frühere Autozuliefersparte von Continental, ist erst seit kurzer Zeit eigenständig an der Börse. Das Management zeigt mit den Käufen, dass es an den eigenen Weg glaubt.

Die Kursentwicklung zeigt aber auch die Grenzen solcher Signale. Die Autobranche steckt in der Krise, Banken haben ihre Einschätzungen für Aumovio gesenkt, seit Jahresbeginn hat die Aktie mehr als ein Viertel verloren. Gegen ein schwaches Branchenumfeld kommen auch Insiderkäufe kurzfristig nicht an.