Der Großaktionär hält dagegen. Die Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, die in enger Beziehung zu AT&S-Aufsichtsrat Georg Hansis steht, hat am 26. November 102.700 Aktien des österreichischen Chipzulieferers gekauft. Bei Durchschnittskursen zwischen 97 und 98 Euro sind das mehr als 10 Millionen Euro. Die Gesellschaft gehört zur Dörflinger Privatstiftung, die mit 17,4 Prozent an AT&S beteiligt ist. Am Freitag, dem Tag der Meldungen, stieg die AT&S Aktie auf Tradegate um 8,5 Prozent auf 106 Euro.
AT&S Aktie: Großaktionär kauft für über 10 Millionen Euro – nach dem Absturz um mehr als die Hälfte
Die AT&S Aktie hat sich seit Oktober fast halbiert. Jetzt greift der Kernaktionär zu: Eine Gesellschaft aus dem Umfeld von Aufsichtsrat Georg Hansis hat an einem Tag 102.700 Aktien gekauft, für mehr als 10 Millionen Euro. Am Tag der Meldung sprang die Aktie um gut 8 Prozent.
Die Stammdaten: Die AT&S Aktie trägt die ISIN AT0000969985 und die WKN 922230. Das Handelssymbol an der Wiener Börse lautet ATS, auf Xetra AUS.
Die Insider Trades
Ein Tag, vier Handelsplätze
CBOE Europe: 72.018 Aktien
Zu durchschnittlich 97,15 Euro, Einzelkurse zwischen 96,00 und 98,00 Euro.
Aquis Exchange: 7.953 Aktien
Zu durchschnittlich 97,65 Euro.
Weitere Plattformen
Unter anderem 3.453 Aktien zu 97,51 Euro und 423 Aktien über Turquoise zu 97,97 Euro. Insgesamt meldete die Gesellschaft 102.700 Aktien.
Die Fallhöhe
Von 172 auf 89 Euro in fünf Wochen
Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Ende Oktober notierte die AT&S Aktie noch bei rund 172 Euro. Nach den Halbjahreszahlen am 5. November fiel sie an einem Tag um 15,6 Prozent, danach zog der Ausverkauf bei KI-Werten sie weiter nach unten. Am 25. November schloss sie in Wien bei 89,20 Euro. Einen Tag später kaufte der Kernaktionär im großen Stil.
Dabei sind die Zahlen alles andere als schwach. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 52 Prozent auf 681,9 Millionen Euro, das operative Ergebnis vor Abschreibungen lag bei 244 Millionen Euro. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026/27 erwartet AT&S ein Umsatzplus von 45 bis 55 Prozent und eine Marge von 32 bis 37 Prozent. Das Unternehmen fertigt IC-Substrate, die Träger, auf denen Hochleistungschips für Rechenzentren und KI-Beschleuniger sitzen.
Die Einordnung
Ein Familienaktionär setzt Kapital ein
Die Familie Dörflinger gehört zu den Gründern des heutigen AT&S, sie hatte das Unternehmen 1994 gemeinsam mit Hannes Androsch und Helmut Zoidl übernommen. Wenn ein solcher Ankeraktionär nach einem Kursrutsch um fast die Hälfte zweistellige Millionenbeträge investiert, ist das ein deutliches Votum gegen die Skepsis des Marktes. Die Risiken bleiben: AT&S investiert in diesem Geschäftsjahr 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro, der operative freie Mittelzufluss war im ersten Halbjahr leicht negativ.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei AT&S
Wer hat AT&S-Aktien gekauft?
Die Dörflinger Management & Beteiligungs GmbH, die in enger Beziehung zu Aufsichtsrat Georg Hansis steht und zur Dörflinger Privatstiftung gehört.
Wie viele Aktien wurden gekauft?
102.700 Aktien am 26. November 2026, für mehr als 10 Millionen Euro.
Wie hat die Aktie reagiert?
Am Tag der Meldungen stieg sie auf Tradegate um 8,5 Prozent auf 106 Euro.
Welche ISIN und WKN hat die AT&S Aktie?
ISIN AT0000969985, WKN 922230, Handelssymbol ATS (Wien) und AUS (Xetra).
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