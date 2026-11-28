Der Zeitpunkt ist kein Zufall. Ende Oktober notierte die AT&S Aktie noch bei rund 172 Euro. Nach den Halbjahreszahlen am 5. November fiel sie an einem Tag um 15,6 Prozent, danach zog der Ausverkauf bei KI-Werten sie weiter nach unten. Am 25. November schloss sie in Wien bei 89,20 Euro. Einen Tag später kaufte der Kernaktionär im großen Stil.

Dabei sind die Zahlen alles andere als schwach. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 52 Prozent auf 681,9 Millionen Euro, das operative Ergebnis vor Abschreibungen lag bei 244 Millionen Euro. Für das gesamte Geschäftsjahr 2026/27 erwartet AT&S ein Umsatzplus von 45 bis 55 Prozent und eine Marge von 32 bis 37 Prozent. Das Unternehmen fertigt IC-Substrate, die Träger, auf denen Hochleistungschips für Rechenzentren und KI-Beschleuniger sitzen.