Warum ist die ATOSS Software Aktie heute TecDAX Verlierer? Es gibt keine Unternehmensnachricht. Die Aktie bleibt bei der Erholung der Technologiewerte außen vor und steht zusätzlich unter dem Eindruck der Jefferies-Studie zur nachlassenden Auftragsdynamik.

Wie hoch ist das Kursziel? Jefferies nennt 110 Euro (Buy), Berenberg 135 Euro (Buy), UBS 100 Euro (Neutral).

Wie hoch ist die Dividende? Zuletzt zahlte ATOSS 2,28 Euro je Aktie.