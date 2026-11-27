Die ATOSS Software Aktie gibt am Freitagmittag um 0,12% auf 83,80 Euro nach und ist damit viertgrößter TecDAX Verlierer. Das Minus ist minimal, bemerkenswert ist der Kontext: Technologiewerte erholen sich kräftig, der Münchner Spezialist für Workforce-Management-Software bleibt außen vor.
ATOSS Software Aktie: TecDAX Verlierer am Mittag - Software hinkt der Tech-Erholung hinterher
Die ATOSS Software Aktie ist am Freitagmittag viertgrößter TecDAX Verlierer, kaum bewegt, aber gegen den Trend. Jefferies sieht weniger Auftragsdynamik. Zahlen, Analysten und Kursniveau im Überblick.
Warum fällt die ATOSS Software Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Abschlag passt zum Sektorbild: Am Freitagvormittag legte der Stoxx Europe 600 Technology um rund 2,5% zu, getragen von Chipwerten. Softwarewerte profitieren davon bisher kaum, SAP lag zum Handelsstart mit 0,36% im Minus. Am Dienstag war es umgekehrt gelaufen: Als ein UBS-Votum für Aixtron die Chipwerte belastete, flossen Anleger in Software, ATOSS legte an diesem Tag 2,95% auf 83,70 Euro zu. Die Sorge, dass künstliche Intelligenz klassische Software verdrängen könnte, belastet den Sektor weiter.
Zusätzlich im Blick steht ein Kommentar von Jefferies nach dem Deutschen Eigenkapitalforum, der am Freitag breit verbreitet wurde. Das Analysehaus bestätigte am 25. November Buy und das Kursziel von 110 Euro. Die operative Entwicklung im dritten Quartal sei stark und nachhaltig, beim Auftragseingang habe die Dynamik aber gegenüber hohen Vorjahreswerten nachgelassen. Beim jährlichen Vertragswert (ACV) erwartet Jefferies für 2026 nur noch ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich statt der zuvor angepeilten rund 10%. Damit wirke das Umsatzziel für 2027 weniger gut untermauert.
Neunmonatszahlen: Cloud wächst, Lizenzen schwächeln
Am 23. Oktober hatte ATOSS Neunmonatszahlen vorgelegt: Der Umsatz stieg um 12% auf 155,8 Mio. Euro, die EBIT-Marge verbesserte sich von 35% auf 37%. Das Margenziel für 2026 hob das Unternehmen auf rund 37% an. Der Jahresumsatz bleibt dagegen am unteren Rand der Zielspanne. Der Grund liegt im Geschäftsmodell: Das Cloud-Geschäft wächst, das klassische Lizenzgeschäft schrumpft, weil Kunden in die Cloud wechseln.
|Analysehaus
|Datum
|Einstufung
|Kursziel
|Jefferies
|25.11.2026
|Buy
|110 Euro
|Berenberg
|26.10.2026
|Buy
|135 Euro
|UBS
|27.10.2026
|Neutral
|100 Euro
Kursziele und Einstufungen stammen von den genannten Häusern und sind keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: ad-hoc-news.de, finanzen.net, aktiencheck.de
Kursniveau und Insidergeschäft
Am 4. November wurden außerbörslich ATOSS-Aktien im Wert von rund 17,3 Mio. Euro zu 90,50 Euro je Aktie erworben, Käufer war laut Meldung eine Person aus dem Umfeld von Vorstandschef und Gründer Andreas Obereder. Am selben Tag veräußerte ein mit dem Vorstand verbundenes Unternehmen Aktien außerhalb eines Handelsplatzes. Wer daraus ein Kaufsignal ableiten will, sollte beides zusammen lesen. Der Einstandskurs von 90,50 Euro liegt jedenfalls rund 8% über dem aktuellen Kurs.
Das Jahreshoch liegt bei rund 122 Euro (13. Januar), das Jahrestief bei 65,20 Euro (26. Juni). Mit 83,80 Euro notiert die ATOSS Software Aktie rund 31% unter dem Hoch und gut 28% über dem Tief. Die Dividende betrug zuletzt 2,28 Euro je Aktie, das entspricht einer Rendite von rund 2,7%. Der nächste Termin im Kalender ist laut Börse Stuttgart die Berenberg European Conference am 30. November.
Häufige Fragen zur ATOSS Software Aktie
Warum ist die ATOSS Software Aktie heute TecDAX Verlierer? Es gibt keine Unternehmensnachricht. Die Aktie bleibt bei der Erholung der Technologiewerte außen vor und steht zusätzlich unter dem Eindruck der Jefferies-Studie zur nachlassenden Auftragsdynamik.
Wie hoch ist das Kursziel? Jefferies nennt 110 Euro (Buy), Berenberg 135 Euro (Buy), UBS 100 Euro (Neutral).
Wie hoch ist die Dividende? Zuletzt zahlte ATOSS 2,28 Euro je Aktie.
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