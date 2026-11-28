Der Wochengewinn entstand an einem einzigen Tag. Am Dienstag, als Chipwerte einbrachen, gewann die ATOSS Software Aktie knapp 3 Prozent auf 83,70 Euro. Anleger schichteten in Titel um, die mit dem KI-Chip-Thema nichts zu tun haben. An den drei folgenden Tagen bewegte sich der Kurs kaum noch. Am Freitag schloss er exakt auf dem Dienstagsniveau.

Am Mittwoch kreuzte die Aktie bei 83,00 Euro ihre 200-Tage-Linie von unten nach oben. Dieser Durchschnitt gilt als Maß für den langfristigen Trend.