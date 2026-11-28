Gegen den Strom nach oben: Die ATOSS Software Aktie gewinnt in der Handelswoche bis zum 27. November 3,72 Prozent und schließt bei 83,70 Euro (Xetra, comdirect). Der Spezialist für Personaleinsatzplanung zählt damit zu den TecDAX Gewinnern der Woche.
ATOSS Software Aktie: TecDAX Gewinner der Woche – 3,7 Prozent Plus und zurück über der 200-Tage-Linie
Die ATOSS Software Aktie gewinnt in dieser Woche 3,72 Prozent auf 83,70 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern der Woche. Der Münchner Softwareanbieter stieg ausgerechnet am Tag des Chip-Ausverkaufs und kreuzte seine 200-Tage-Linie.
Warum ist die ATOSS Software Aktie TecDAX Gewinner der Woche?
Der Wochengewinn entstand an einem einzigen Tag. Am Dienstag, als Chipwerte einbrachen, gewann die ATOSS Software Aktie knapp 3 Prozent auf 83,70 Euro. Anleger schichteten in Titel um, die mit dem KI-Chip-Thema nichts zu tun haben. An den drei folgenden Tagen bewegte sich der Kurs kaum noch. Am Freitag schloss er exakt auf dem Dienstagsniveau.
Am Mittwoch kreuzte die Aktie bei 83,00 Euro ihre 200-Tage-Linie von unten nach oben. Dieser Durchschnitt gilt als Maß für den langfristigen Trend.
Die Gründerfamilie hat höher gekauft
Im Hintergrund steht ein auffälliges Insidergeschäft. Am 4. November kaufte Christopher Obereder, eine dem Gründer und Vorstandschef Andreas F.J. Obereder nahestehende Person, außerbörslich Aktien für rund 17,3 Millionen Euro zu je 90,50 Euro. Der Kauf liegt 7,5 Prozent im Minus.
Das Geschäft wächst. Nach neun Monaten stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 155,8 Millionen Euro, das EBIT um 19 Prozent auf 57,3 Millionen Euro. Die EBIT-Marge erreichte 37 Prozent. Cloud-Erlöse legten um 26 Prozent zu, das klassische Lizenzgeschäft schrumpfte um 39 Prozent.
Was in der neuen Woche für die ATOSS Software Aktie zählt
Die 200-Tage-Linie bei rund 83 Euro
Ein Schlusskurs darunter würde das frische Signal entwerten.
Die Marke von 90,50 Euro
Der Insiderkaufkurs ist das Ziel auf der Oberseite.
Die KI-Debatte im Softwaresektor
Sie bestimmt die Bewertung der gesamten Branche.
Stammdaten
ATOSS Software SE: ISIN DE0005104400, WKN 510440, Handelssymbol AOF
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