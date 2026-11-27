Unter dem Strich halten die drei Privatpersonen nach den beiden Tagen deutlich mehr Aktien direkt als zuvor, die Gesellschaften entsprechend weniger (eigene Rechnung). Solche Verschiebungen sind bei Gründerfamilien üblich, wenn Vermögen neu geordnet oder an die nächste Generation übertragen wird. Schon Ende Oktober hatte Atoss eine konzerninterne Umstrukturierung gemeldet, bei der rund 3,8 Millionen Aktien unentgeltlich in die AOB Portfolio One eingebracht wurden.

Für Anleger heißt das: Die Meldungen sind kein Verkaufssignal, aber auch kein Kaufsignal. Niemand hat frisches Geld in die Aktie gesteckt, niemand hat Kasse gemacht. Aussagekräftiger waren die Käufe vom Februar, als eine Obereder-Gesellschaft für gut 2,2 Millionen Euro über die Börse zukaufte, damals zu Kursen um 82 Euro.