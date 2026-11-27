Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Ausverkauf. Am 3. und 4. November meldete der Münchner Softwarehersteller Atoss sieben Eigengeschäfte aus dem Umfeld von Vorstandschef und Gründer Andreas Obereder. Verkäufe für rund 39,9 Millionen Euro, Käufe für rund 39,9 Millionen Euro. Die Summen sind kein Zufall: Auf beiden Seiten stehen Mitglieder und Gesellschaften derselben Familie. Für die Atoss Software Aktie ist das wichtig, denn an der Börse ist dabei kein einziges Stück gelandet.
Atoss Software Aktie: Sieben Meldungen, 40 Millionen Euro – warum die Gründerfamilie an sich selbst verkauft
Verkäufe für 12 Millionen, Käufe für 27 Millionen, alles binnen zwei Tagen und alles im Umfeld von Atoss-Chef Andreas Obereder: Die Insider-Meldungen bei Atoss Software sehen dramatisch aus. Wer genau hinschaut, erkennt ein Familiengeschäft. Was Anleger daraus lesen können.
Die Stammdaten: Die Atoss Software Aktie trägt die ISIN DE0005104400 und die WKN 510440. Das Handelssymbol lautet AOF.
Die Insider Trades
Zwei Tage, zwei Richtungen
3. November: Zwei Familienmitglieder verkaufen an eine Familiengesellschaft
Christopher Obereder gab 77.200 Aktien für 7,23 Millionen Euro ab, Nicola-Sophie Obereder 55.344 Aktien für 5,19 Millionen Euro. Käuferin der insgesamt 132.544 Aktien zu 93,70 Euro war die AOI Invest GmbH.
4. November: Eine Familiengesellschaft verkauft an drei Familienmitglieder
Die AOB Portfolio One GmbH & Co. KG verkaufte außerbörslich Aktien für 27,49 Millionen Euro zu 90,50 Euro. Käufer waren Christopher Obereder (17,3 Millionen Euro), Nicola-Sophie Obereder (8,69 Millionen Euro) und Valerie Obereder (1,5 Millionen Euro).
Die Einordnung
Umbau statt Ausstieg
Unter dem Strich halten die drei Privatpersonen nach den beiden Tagen deutlich mehr Aktien direkt als zuvor, die Gesellschaften entsprechend weniger (eigene Rechnung). Solche Verschiebungen sind bei Gründerfamilien üblich, wenn Vermögen neu geordnet oder an die nächste Generation übertragen wird. Schon Ende Oktober hatte Atoss eine konzerninterne Umstrukturierung gemeldet, bei der rund 3,8 Millionen Aktien unentgeltlich in die AOB Portfolio One eingebracht wurden.
Für Anleger heißt das: Die Meldungen sind kein Verkaufssignal, aber auch kein Kaufsignal. Niemand hat frisches Geld in die Aktie gesteckt, niemand hat Kasse gemacht. Aussagekräftiger waren die Käufe vom Februar, als eine Obereder-Gesellschaft für gut 2,2 Millionen Euro über die Börse zukaufte, damals zu Kursen um 82 Euro.
Häufige Fragen zu den Insider Trades bei Atoss
Hat die Familie Obereder Atoss-Aktien verkauft?
Ja, aber an andere Mitglieder und Gesellschaften desselben Umfelds. Verkäufe und Käufe gleichen sich aus.
Wie groß waren die Geschäfte?
Rund 12,4 Millionen Euro am 3. November und rund 27,5 Millionen Euro am 4. November 2026.
Zu welchen Preisen wurde gehandelt?
Zu 93,70 Euro am 3. November und zu 90,50 Euro am 4. November.
Welche ISIN und WKN hat die Atoss Software Aktie?
ISIN DE0005104400, WKN 510440, Handelssymbol AOF.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.