Die jüngste Meldung vom 25. November zeigt neun Teilkäufe zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 135,63 und 145,44 Dollar. Zusammen ergibt das 13.400 Aktien für rund 1,86 Millionen Dollar. Käufer ist ein Familientrust, für den die CBC Co Pty Limited als Treuhänderin handelt. Nach dem Kauf hält der Trust 423.340 Aktien der Klasse A.

Die Käufe laufen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Cannon-Brookes am 9. August 2026 aufgesetzt hat. Nach Medienberichten erlaubt der Plan Käufe von bis zu 250 Millionen Dollar, höchstens 2.507.500 Aktien, bis zum 21. Mai 2027. Der erste Kauf wurde am 11. November gemeldet.