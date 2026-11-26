Es ist ein Muster, das man in den SEC-Akten selten sieht. Mike Cannon-Brookes, Mitgründer und Vorstandschef von Atlassian, kauft Tag für Tag exakt 13.400 Aktien des eigenen Unternehmens. Am 20., 23., 24. und 25. November gingen jeweils Meldungen über rund 1,8 bis 1,9 Millionen Dollar ein. Für die Atlassian Aktie ist das ungewöhnlich: Über Jahre hatten beide Gründer nach festen Plänen fast täglich verkauft. Jetzt hat einer von beiden die Seite gewechselt.
Atlassian Aktie: Der Chef kauft jeden Tag 13.400 Stück – während sein Mitgründer verkauft
Seit Mitte November meldet Atlassian-Chef Mike Cannon-Brookes fast täglich denselben Insiderkauf an die SEC: 13.400 Aktien, knapp 1,9 Millionen Dollar. Dahinter steht ein Kaufplan über bis zu 250 Millionen Dollar. Sein Mitgründer Scott Farquhar geht den umgekehrten Weg. Was das für die Atlassian Aktie bedeutet.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Atlassian Corporation
- ISIN
- US0494681010
- WKN
- A3DUN5
- Handelssymbol
- 48D
- US-Handelssymbol
- TEAM (Nasdaq)
- Insider
- Michael Cannon-Brookes, Vorstandschef
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Atlassian-Aktie trägt die ISIN US0494681010 und die WKN A3DUN5. In Deutschland läuft sie unter dem Handelssymbol 48D, in den USA unter TEAM an der Nasdaq.
Die Meldung
Neun Teilkäufe am Mittwoch: zu 135 bis 145 Dollar
Die jüngste Meldung vom 25. November zeigt neun Teilkäufe zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 135,63 und 145,44 Dollar. Zusammen ergibt das 13.400 Aktien für rund 1,86 Millionen Dollar. Käufer ist ein Familientrust, für den die CBC Co Pty Limited als Treuhänderin handelt. Nach dem Kauf hält der Trust 423.340 Aktien der Klasse A.
Die Käufe laufen über einen Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Cannon-Brookes am 9. August 2026 aufgesetzt hat. Nach Medienberichten erlaubt der Plan Käufe von bis zu 250 Millionen Dollar, höchstens 2.507.500 Aktien, bis zum 21. Mai 2027. Der erste Kauf wurde am 11. November gemeldet.
Der Gegenspieler
Farquhar verkauft: zwei Gründer, zwei Wege
Mitgründer Scott Farquhar, bis 2024 Co-Chef, hat am 3. September einen Plan zum Verkauf von bis zu 3.393.500 Aktien abgeschlossen. Die Verkäufe sollen sich bis Dezember 2027 strecken. Farquhar will mit den Erlösen nach eigenen Angaben die Stiftungsarbeit seiner Familie finanzieren und bleibt im Verwaltungsrat. Ende September hielten beide Gründer noch jeweils 47,3 Millionen Aktien. Mit den laufenden Käufen liegt Cannon-Brookes nun erstmals vorn.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Atlassian
Wie viel kauft Mike Cannon-Brookes?
Laut den jüngsten SEC-Meldungen 13.400 Aktien je Handelstag. Der Plan ist auf 250 Millionen Dollar begrenzt.
Warum verkauft Scott Farquhar?
Nach eigenen Angaben, um philanthropische Projekte zu finanzieren und sein Vermögen breiter zu streuen.
Wer hat bei Atlassian das Sagen?
Beide Gründer halten überwiegend stimmstarke Aktien der Klasse B und kontrollieren zusammen die Mehrheit der Stimmrechte.
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