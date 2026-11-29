Das Neves-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais gehört Atlas Lithium zu 100 Prozent. Die von SGS erstellte Machbarkeitsstudie nennt einen Kapitalwert nach Steuern von 539 Millionen Dollar, eine interne Verzinsung von 145 Prozent und eine Amortisationszeit von elf Monaten. Geplant sind rund 146.000 Tonnen Spodumenkonzentrat (SC5.5) pro Jahr über eine anfängliche Minenlaufzeit von 6,5 Jahren. Die direkten Investitionen beziffert die Studie auf 57,6 Millionen Dollar, die Betriebskosten auf 489 Dollar je Tonne.

Die Betriebsgenehmigung liegt seit Oktober 2024 vor, die Erweiterungsgenehmigung seit Ende Juni 2026. Die modulare Aufbereitungsanlage wurde in Südafrika gefertigt, ist nach Unternehmensangaben vollständig bezahlt und steht in Brasilien zur Montage bereit. Anfang September meldete Atlas Lithium, dass 71 Prozent des direkten Investitionsbudgets vertraglich vergeben sind – rund 16 Prozent unter den Ansätzen der Studie. Die kommerzielle Produktion ist für 2027 angepeilt.