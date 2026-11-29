Eine Mine mit allen Genehmigungen, eine fertig bezahlte Aufbereitungsanlage, die in Brasilien auf ihre Montage wartet – und ein Börsenwert von nicht einmal 50 Millionen Dollar. Die Atlas Lithium Aktie schloss am 27. November 2026 an der Nasdaq bei 1,59 Dollar. Auf Sicht von zwölf Monaten ist das ein Minus von knapp 69 Prozent, allein im letzten Monat ging es um rund 15 Prozent abwärts. Selten klaffen bei einem Lithium-Entwickler Projektstand und Börsenkurs so weit auseinander. Der Grund hat einen Namen: Finanzierung.
Atlas Lithium Aktie: Anlage bezahlt, Mine genehmigt, Kurs minus 69 Prozent – woran hängt es jetzt noch?
Die Atlas Lithium Aktie kostet nur noch 1,59 Dollar. Dabei ist das Neves-Projekt in Brasilien genehmigt, die Aufbereitungsanlage bezahlt und im Land. Was fehlt, ist die Finanzierung – mitten im Lithium-Preissturz. Die große Analyse.
Das Projekt
Neves: klein, schnell – und auf dem Papier hochprofitabel
Das Neves-Projekt im Bundesstaat Minas Gerais gehört Atlas Lithium zu 100 Prozent. Die von SGS erstellte Machbarkeitsstudie nennt einen Kapitalwert nach Steuern von 539 Millionen Dollar, eine interne Verzinsung von 145 Prozent und eine Amortisationszeit von elf Monaten. Geplant sind rund 146.000 Tonnen Spodumenkonzentrat (SC5.5) pro Jahr über eine anfängliche Minenlaufzeit von 6,5 Jahren. Die direkten Investitionen beziffert die Studie auf 57,6 Millionen Dollar, die Betriebskosten auf 489 Dollar je Tonne.
Die Betriebsgenehmigung liegt seit Oktober 2024 vor, die Erweiterungsgenehmigung seit Ende Juni 2026. Die modulare Aufbereitungsanlage wurde in Südafrika gefertigt, ist nach Unternehmensangaben vollständig bezahlt und steht in Brasilien zur Montage bereit. Anfang September meldete Atlas Lithium, dass 71 Prozent des direkten Investitionsbudgets vertraglich vergeben sind – rund 16 Prozent unter den Ansätzen der Studie. Die kommerzielle Produktion ist für 2027 angepeilt.
Die Zahlen
Die Kasse schrumpft, der Markt wartet
Dem steht die Bilanz gegenüber. Zum 30. September 2026 wies Atlas Lithium 27,7 Millionen Dollar Barmittel und ein Working Capital von 10,0 Millionen Dollar aus. In den ersten neun Monaten flossen operativ 24,9 Millionen Dollar ab, der Nettoverlust im dritten Quartal lag bei knapp 8 Millionen Dollar. Die Kasse deckt damit nicht einmal die Hälfte der direkten Investitionen – und der laufende Betrieb kostet weiter Geld.
Prominente Partner sind an Bord: Ein japanisches Handelshaus hat für 30 Millionen Dollar Aktien gezeichnet und nimmt 15.000 Tonnen aus der ersten Phase ab, zwei chinesische Lithiumverarbeiter haben je 5 Millionen Dollar investiert und Vorauszahlungen im Rahmen mehrjähriger Abnahmeverträge zugesagt. Zudem wird Neves in einem gemeinsamen Papier der Regierungen Japans und der USA zu kritischen Rohstoffen vom März 2026 als Projekt genannt, für das staatliche Finanzierungshilfen in Betracht kommen. Eine abgeschlossene Projektfinanzierung hat das Unternehmen bislang aber nicht gemeldet.
Die Börse bewertet Atlas Lithium mit rund 9 Prozent des Kapitalwerts aus der Studie. Sie zahlt nicht für das Projekt, sondern rechnet mit dem Preis seiner Finanzierung.
Der Markt
Lithium-Preissturz zur Unzeit
Das Umfeld hilft nicht. Der Lithiumcarbonat-Future in Guangzhou schloss am 26. November bei 81.520 Yuan je Tonne, rund 61 Prozent unter dem Hoch vom 13. Mai. Spodumenkonzentrat (SC6) notierte zuletzt bei etwa 1.120 Dollar je Tonne nach 2.945 Dollar im Mai. Auf dem Papier bleibt damit weiterhin ein deutlicher Abstand zu den Betriebskosten der Studie. Fracht, Abgaben und der niedrigere Lithiumgehalt des Atlas-Konzentrats sind in diesem groben Vergleich allerdings nicht berücksichtigt – und Kreditgeber rechnen in einem fallenden Markt konservativer.
Die Szenarien
Drei Wege für die Atlas Lithium Aktie
Finanzierung steht
Gelingt ein Abschluss mit Partnern, Banken oder staatlichen Förderbanken zu tragbaren Konditionen, kann die Montage der Anlage beginnen. Der Abstand zwischen Börsenwert und Studienwert würde dann neu vermessen.
Finanzierung über neue Aktien
Muss ein großer Teil des Kapitals über Aktien zum aktuellen Kurs beschafft werden, wäre die Verwässerung für Altaktionäre erheblich. Bei 30,9 Millionen ausstehenden Aktien wiegt jede Kapitalerhöhung schwer.
Weiteres Warten
Verzögert sich der Abschluss, zehrt der laufende Mittelabfluss die Kasse auf. Der Zeitplan für 2027 geriete unter Druck.
Häufige Fragen zur Atlas Lithium Aktie
Warum ist die Atlas Lithium Aktie so stark gefallen?
Der Lithiumpreis hat sich seit Mai mehr als halbiert, zugleich ist die Projektfinanzierung für Neves offen. Beides zusammen drückt den Kurs: minus knapp 69 Prozent in zwölf Monaten.
Wann soll Atlas Lithium produzieren?
Das Unternehmen peilt die kommerzielle Produktion für 2027 an. Voraussetzung ist, dass die Anlage montiert und die Finanzierung gesichert wird.
Wie groß ist das Neves-Projekt?
Geplant sind rund 146.000 Tonnen Spodumenkonzentrat pro Jahr. Im Branchenvergleich ist das ein kleineres Projekt mit niedrigen Anfangsinvestitionen.
Wo wird die Atlas Lithium Aktie gehandelt?
Die Heimatbörse ist die Nasdaq (Symbol ATLX). In Deutschland wird die Aktie unter anderem in Frankfurt unter dem Kürzel C480 gehandelt.
Stammdaten der Atlas Lithium Aktie
- Unternehmen
- Atlas Lithium Corporation
- ISIN
- US1058613068
- WKN
- A3D3MQ
- Handelssymbol
- ATLX (Nasdaq)
- Handelssymbol Frankfurt
- C480
- US-Handelssymbol
- ATLX
- Schlusskurs
- 1,59 US-Dollar
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs Nasdaq vom 27. November 2026
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