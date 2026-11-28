Die Astera Labs Aktie (US-Handelssymbol: ALAB) zählt mit plus 14,69 Prozent zu den größten Nasdaq100 Gewinnern der Woche. Am Freitag legte sie um 8,67 Prozent zu. Auf Monatssicht steht ein Minus von 27,85 Prozent.
Astera Labs Aktie: Nasdaq100 Gewinner der Woche – KI-Zulieferer holt auf
Die Astera Labs Aktie steigt in der Woche bis Freitag, 27. November, um 14,69 Prozent. Auf Monatssicht bleibt ein Minus von 27,85 Prozent. Was hinter der Wochenerholung steckt.
Kursgrund
Warum die Astera Labs Aktie in der Woche steigt
Eine konkrete Nachricht ist nicht bekannt. Die Astera Labs Aktie erholt sich mit dem KI-Chipsektor. Als Nasdaq100 Gewinner der Woche gewann sie besonders am Freitag deutlich.
Häufige Fragen zur Astera Labs Aktie
Warum ist die Astera Labs Aktie Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte erholen sich.
Wie hat sich die Astera Labs Aktie in der Woche entwickelt?
Plus 14,69 Prozent bis Freitagabend.
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