Die Associated-British-Foods-Aktie, kurz ABF-Aktie, gibt am Freitag bei Tradegate um 1,61 Prozent auf 24,40 Euro nach und gehört zu den CBOE UK 100 Verlierern. Der letzte Kurs stammt von 10:51 Uhr, der Umsatz lag bei nur 488 Euro.
Associated-British-Foods-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Primark-Mutter fällt um 1,6 Prozent – Kurs vom Vormittag
Die Associated-British-Foods-Aktie gehört am Freitag zu den CBOE UK 100 Verlierern. Der letzte Kurs stammt von 10:51 Uhr und basiert auf nur 488 Euro Umsatz.
ABFABF
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Die Hintergründe
Dünner Handel, keine Nachricht
ABF ist der Mutterkonzern der Modekette Primark und ein großer Lebensmittel- und Zutatenhersteller. Eine Unternehmensmeldung zum Freitag liegt nicht vor. Während Bergbau- und Bankenwerte stiegen, verloren defensive Titel.
Die ABF-Aktie steht damit vor allem wegen eines dünn gehandelten Kurses auf der Verliererliste.
Steckbrief
- Unternehmen
- Associated British Foods plc
- ISIN
- GB0006731235
- Symbol London
- ABF
- Symbol Deutschland
- AFO1
- Kurs
- 24,40 Euro
- Veränderung
- −1,61 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 10:51 Uhr
Warum fällt die Associated-British-Foods-Aktie?
Ein konkreter Grund ist nicht belegt; der Kurs stammt vom Vormittag bei kaum Umsatz.
Was gehört zu ABF?
Unter anderem Primark und große Lebensmittelmarken.
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