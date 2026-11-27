Die Erholung der Chipwerte geht weiter. Die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Handelssymbol Amsterdam: ASML, US-Handelssymbol: ASML) legt am Freitagmorgen 4,54 Prozent auf 1.221,20 Euro zu. ASML ist damit der größte AEX Gewinner zum Handelsstart. Der AEX steht bei 1.096,66 Punkten, ein Plus von 1,24 Prozent.
ASML-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 4,5 Prozent auf 1.221 Euro – Asiens Chipwerte geben den Takt vor
Die ASML-Aktie steigt am Freitagmorgen 4,54 Prozent auf 1.221,20 Euro und führt die AEX Gewinner an. Asiens Chipwerte geben den Takt vor, die Gegenbewegung der Woche setzt sich fort.
Die Gründe
Positive Stimmung im asiatischen Techsektor
Laut dem Börsendienst IEX profitierten ASML, ASMI und Besi vom freundlichen Sentiment im asiatischen Technologiesektor, die ASML-Aktie stieg zu Handelsbeginn um 4,3 Prozent. Am Donnerstag hatten bereits die Käufer zurückgefunden: ASML schloss 3,23 Prozent höher bei 1.168,20 Euro, nach Verlusten von mehr als 5 Prozent an den beiden Tagen zuvor.
Dritter Erholungstag
Seit dem Dienstag hatte die ASML-Aktie rund 11 Prozent verloren. Der Donnerstag und der Freitagmorgen holen davon mehr als die Hälfte zurück (eigene Rechnung).
Breite Marktbasis
Der AEX steigt 1,24 Prozent, die gesamte Chipgruppe liegt vorn.
Dünner Handel
Die Wall Street schließt am Black Friday schon nach einer halben Handelssitzung.
Häufige Fragen zur ASML-Aktie
Warum ist die ASML-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg am Morgen um 4,54 Prozent auf 1.221,20 Euro. Auslöser war laut IEX das positive Sentiment im asiatischen Technologiesektor.
Wie lauten ISIN und WKN der ASML-Aktie?
ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Symbol in Amsterdam und an der Nasdaq ASML.
Gibt es Neuigkeiten von ASML?
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Bewegung folgt dem Sektor.
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