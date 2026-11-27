Warum ist die ASML-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg am Morgen um 4,54 Prozent auf 1.221,20 Euro. Auslöser war laut IEX das positive Sentiment im asiatischen Technologiesektor.

Wie lauten ISIN und WKN der ASML-Aktie?

ISIN NL0010273215, WKN A1J4U4, Symbol in Amsterdam und an der Nasdaq ASML.

Gibt es Neuigkeiten von ASML?

Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Die Bewegung folgt dem Sektor.