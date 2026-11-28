Die ASML Aktienanalyse von Bernstein Research vom 26. November 2026 gehört angesichts ihres außergewöhnlichen Kursziels zu den bemerkenswertesten Analysteneinschätzungen im europäischen Technologiesektor. David Dai bestätigt das Rating "outperform" und das Kursziel von 2.500 Euro, obwohl die drohende Verschärfung amerikanischer Exportkontrollen erhebliche Risiken für das China-Geschäft birgt. Gleichzeitig sprechen aus fundamentaler Sicht die technologische Sonderstellung bei EUV-Lithografiesystemen, die starke Profitabilität, der KI-Investitionsboom und die geplante Erweiterung der Produktionskapazitäten für attraktive langfristige Perspektiven. Beim vorgegebenen Freitagsschlusskurs von 1.203,40 Euro ergibt sich ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 107,74 Prozent. Dieses Potenzial ist allerdings weder eine garantierte Rendite noch ein Beleg für eine tatsächliche Unterbewertung. Entscheidend wird sein, ob ASML mögliche Einbußen im China-Geschäft durch zusätzliche Nachfrage aus anderen Regionen ausgleichen und seine Gewinnentwicklung nachhaltig steigern kann. Bernstein Research bleibt jedenfalls auf der optimistischen Seite. Sollte ASML die geopolitischen Herausforderungen erfolgreich meistern und gleichzeitig vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren, könnte der niederländische Technologiegigant vor einer weiteren bedeutenden Wachstumsphase stehen.

SML beherrscht die Nanometer-Technologie, aber zum Teilen dieses Artikels brauchen Sie weder einen Reinraum noch eine Lithografiemaschine für mehrere Hundert Millionen Euro – ein einziger Klick genügt! Also schnell an Freunde weiterleiten, bevor deren Börsenwissen auf die Größe eines Mikrochips schrumpft!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 28. November 2026

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