Ein spektakuläres Kursziel, explodierende Milliardengewinne und ein drohender geopolitischer Konflikt um die wertvollste Technologie der Halbleiterindustrie sorgen für enorme Spannung bei der ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME). Während die USA den Zugang Chinas zu modernen Chipfertigungstechnologien weiter einschränken wollen, hält das amerikanische Analysehaus Bernstein Research unbeirrt an seiner außergewöhnlich optimistischen Einschätzung des niederländischen Technologiegiganten fest. In seiner aktuellen ASML Aktienanalyse vom 26. November 2026 bestätigt Bernstein-Analyst David Dai das Rating "outperform" und das unveränderte Kursziel von 2.500 Euro. Am Freitag verabschiedete sich die ASML-Aktie auf Tradegate mit einem Plus von 2,2 Prozent bei 1.203,40 Euro aus dem Handel. Gegenüber dem Kursziel von Bernstein Research ergibt sich damit ein spektakuläres rechnerisches Aufwärtspotenzial von 107,74 Prozent. Trotz erheblicher geopolitischer Risiken hält David Dai also an einer Prognose fest, die deutlich mehr als eine Kursverdopplung in Aussicht stellt. Unterschätzt die Börse die langfristige Ertragskraft des niederländischen Technologiekonzerns oder droht der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking die ambitionierten Wachstumsträume zu zerstören?
ASML Aktie: Heimlicher König der KI-Revolution - Bernstein Research bleibt spektakulär optimistisch!
Winkt jetzt die nächste Kursverdopplung?
Bernstein Research bleibt bullish: David Dai warnt vor dem amerikanischen MATCH Act
Im Mittelpunkt der aktuellen ASML Aktienanalyse von Bernstein Research steht der amerikanische Gesetzesvorstoß MATCH Act, der strengere Exportkontrollen für Anlagen zur Halbleiterproduktion ermöglichen soll. Nach Einschätzung von David Dai deuteten die jüngsten politischen Entwicklungen darauf hin, dass eine Verabschiedung des Gesetzes näher rücken könnte. Ziel der Initiative ist es, Chinas Zugang zu fortschrittlichen Technologien für die Herstellung moderner Halbleiter weiter einzuschränken. Für ASML könnte dies erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen haben. Bernstein-Analyst David Dai beziffert das China-Engagement des niederländischen Technologiekonzerns auf rund 20 Prozent. Damit wäre ASML von einer weiteren Verschärfung der Exportbeschränkungen unmittelbar betroffen. Umso bemerkenswerter erscheint die Entscheidung von Bernstein Research, trotz dieser Risiken am Rating "outperform" und am Kursziel von 2.500 Euro festzuhalten. Die unveränderte Einstufung zeigt, dass David Dai die langfristigen Perspektiven weiterhin positiv beurteilt, obwohl sich die politischen Risiken verschärfen könnten.
China-Geschäft in Gefahr: Droht ASML ein milliardenschwerer Umsatzverlust?
Die geopolitischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China gehören zu den größten Unsicherheitsfaktoren für die internationale Halbleiterindustrie. Für ASML ist diese Entwicklung besonders brisant. Der Konzern liefert hochkomplexe Lithografiesysteme, die für die Herstellung moderner Mikrochips benötigt werden. Während besonders fortschrittliche EUV-Systeme bereits erheblichen Exportbeschränkungen unterliegen, könnten zusätzliche regulatorische Maßnahmen weitere Produktkategorien und Dienstleistungen betreffen. Für ASML wären damit möglicherweise nicht nur Maschinenverkäufe, sondern abhängig von der konkreten Ausgestaltung neuer Vorschriften auch Wartungsarbeiten, Ersatzteillieferungen und technologische Modernisierungen betroffen. Allerdings bedeutet ein China-Engagement von rund 20 Prozent keineswegs automatisch, dass ein entsprechender Anteil des Gesamtumsatzes verloren gehen würde. Entscheidend sind der endgültige Gesetzestext, die betroffenen Technologien und die verfügbaren Exportgenehmigungen. Zudem könnte die starke Nachfrage aus anderen Regionen mögliche Einbußen teilweise kompensieren. Die ASML Aktienanalyse von Bernstein Research verdeutlicht damit den schwierigen Spagat zwischen geopolitischen Risiken und außergewöhnlichen industriellen Wachstumschancen.
ASML besitzt einen technologischen Burggraben, von dem andere Konzerne nur träumen können
Kaum ein anderes Technologieunternehmen verfügt über eine derart außergewöhnliche Wettbewerbsposition wie ASML. Der niederländische Konzern ist der einzige kommerzielle Anbieter von EUV-Lithografiesystemen, die für die wirtschaftliche Herstellung zahlreicher hochmoderner Halbleiter benötigt werden. Die Entwicklung dieser Systeme erforderte jahrzehntelange Forschungsarbeit, milliardenschwere Investitionen und die Zusammenarbeit mit hoch spezialisierten Technologiepartnern. Besonders die optischen Systeme, die extrem präzise Steuerungstechnik und die komplexe Erzeugung ultravioletter Strahlung stellen enorme technologische Markteintrittsbarrieren dar. Unternehmen wie TSMC, Samsung und Intel benötigen diese Anlagen für die Weiterentwicklung ihrer modernsten Fertigungsprozesse. Damit verdient ASML indirekt an zahlreichen technologischen Zukunftstrends, unabhängig davon, welcher Chipentwickler sich letztlich im Wettbewerb durchsetzt. Während NVIDIA, AMD und andere Halbleiterkonzerne um Marktanteile kämpfen, liefert ASML die entscheidenden Werkzeuge für viele ihrer Produktionspartner. Diese Sonderstellung bildet aus redaktioneller Sicht ein wesentliches Argument für die langfristige Wachstumsfantasie hinter dem Kursziel von 2.500 Euro.
Rekordquartal mit 11,7 Milliarden Euro Umsatz: ASML demonstriert beeindruckende Ertragskraft
Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 dokumentieren die enorme operative Dynamik des niederländischen Halbleiterausrüsters. ASML erzielte einen Rekordumsatz von 11,66 Milliarden Euro nach 9,33 Milliarden Euro im unmittelbar vorangegangenen Quartal. Das entspricht einem sequenziellen Wachstum von rund 25 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sich die Bruttomarge von 54,0 auf beeindruckende 57,5 Prozent. Der Nettogewinn kletterte innerhalb eines Quartals von 2,92 auf 4,96 Milliarden Euro und damit um rund 70 Prozent. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich von 7,59 auf 12,95 Euro. Diese Entwicklung verdeutlicht den erheblichen operativen Hebel des Geschäftsmodells. Steigende Produktionsvolumina und eine attraktive Zusammensetzung der Erlöse können dazu führen, dass die Gewinne wesentlich schneller wachsen als der Umsatz. Die außergewöhnliche Profitabilität liefert einen wichtigen fundamentalen Hintergrund für das positive Rating "outperform" von Bernstein Research. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass einzelne Quartale durch den Zeitpunkt der Auslieferung besonders teurer Lithografiesysteme erheblich beeinflusst werden können.
KI-Investitionsboom: Kunden interessieren sich bereits für Bestellungen bis 2030
Besonders bemerkenswert sind die Aussagen des ASML-Managements zur langfristigen Nachfrageentwicklung. Vorstandsvorsitzender Christophe Fouquet erklärte bei der Vorstellung der Quartalszahlen: "Einige Kunden bekunden Interesse daran, bei uns Bestellungen für 2029 und sogar 2030 aufzugeben." Die Aussage des ASML-Chefs verdeutlicht, wie langfristig führende Halbleiterproduzenten angesichts des KI-Investitionsbooms inzwischen planen. Leistungsfähigere KI-Beschleuniger, moderne Prozessoren und fortschrittliche Speicherchips benötigen zunehmend komplexe Fertigungsprozesse. Dadurch könnte der Bedarf an hochmodernen Lithografiesystemen über mehrere Jahre hinweg steigen. Für ASML eröffnet sich damit die Möglichkeit, von einem außergewöhnlich langen Investitionszyklus zu profitieren. Bernstein Research hält trotz der geopolitischen Unsicherheiten am Kursziel von 2.500 Euro fest. Sollten die Investitionen in KI-Infrastruktur dauerhaft auf einem hohen Niveau bleiben, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige Umsatz- und Gewinnentwicklung des Unternehmens haben.
Nachfrage übersteigt Produktionskapazität: ASML prüft zusätzlichen Kapazitätsausbau
Ein besonders spannender Aspekt der operativen Entwicklung ist die begrenzte Produktionskapazität. ASML geht inzwischen davon aus, dass die bislang geplanten Lieferkapazitäten für 2027 und 2028 nicht ausreichen werden, um die erwartete Kundennachfrage vollständig zu bedienen. Deshalb prüft das Management Möglichkeiten, die Kapazitäten für 2028 über die bereits angekündigte Steigerung von 30 Prozent hinaus auszubauen. Auch Bernstein-Analyst David Dai hatte sich bereits im September mit den langfristigen Produktionsmöglichkeiten von ASML beschäftigt. Nach damaliger Einschätzung stelle die für 2028 angestrebte Jahreskapazität von 110 Low-NA-EUV-Systemen keine unüberwindbare technische Obergrenze dar. Diese frühere Einschätzung von Bernstein Research ist besonders interessant, weil zusätzliche Produktionskapazitäten bei entsprechend hoher Nachfrage erhebliches Umsatzpotenzial eröffnen könnten. Allerdings stellt die Herstellung der hochkomplexen Anlagen enorme Anforderungen an Zulieferer, Personal und Produktionsinfrastruktur. Ein schneller Kapazitätsausbau ist deshalb keineswegs selbstverständlich.
High-NA-EUV: Die nächste technologische Revolution könnte Milliardenumsätze bringen
Mit der Weiterentwicklung seiner EUV-Technologie arbeitet ASML bereits an der nächsten Generation der Halbleiterfertigung. High-NA-EUV-Lithografiesysteme verfügen über eine größere numerische Apertur und ermöglichen dadurch die Herstellung noch feinerer Chipstrukturen. Langfristig könnten diese Anlagen eine bedeutende Rolle bei der Produktion besonders leistungsfähiger und energieeffizienter Prozessoren spielen. Die zunehmende Komplexität der Maschinen eröffnet ASML grundsätzlich die Möglichkeit, höhere Verkaufspreise durchzusetzen. Gleichzeitig könnte die technologische Weiterentwicklung den Wettbewerbsvorsprung gegenüber potenziellen Konkurrenten weiter festigen. Allerdings ist die Einführung neuer Lithografiegenerationen mit erheblichen Forschungs- und Entwicklungskosten verbunden. Zudem müssen die Kunden zunächst nachweisen, dass sich die neuen Systeme wirtschaftlich sinnvoll in ihre Produktionsprozesse integrieren lassen. Aus redaktioneller Sicht zählt High-NA-EUV dennoch zu den interessantesten langfristigen Wachstumsoptionen des Unternehmens.
Servicegeschäft als unterschätzter Gewinnmotor: ASML verdient auch nach dem Maschinenverkauf
Ein häufig unterschätzter Bestandteil des Geschäftsmodells von ASML sind die Dienstleistungen für bereits installierte Lithografiesysteme. Im dritten Quartal 2026 erreichten die Umsätze im Bereich Installed Base Management rund 3,29 Milliarden Euro. Besonders die hohe Nachfrage nach Modernisierungen zur Verbesserung der Produktivität unterstützte diese Entwicklung. Je größer die weltweit installierte Maschinenbasis wird, desto umfangreicher werden grundsätzlich die Möglichkeiten für Wartungsverträge, Ersatzteile und technische Erweiterungen. Anders als der Verkauf neuer Produktionsanlagen kann dieses Geschäft teilweise wiederkehrende Erlöse generieren. Gleichzeitig können technische Modernisierungen den Kunden helfen, ihre bestehenden Produktionskapazitäten effizienter zu nutzen. Für die langfristige Aktienbewertung ist dieser Geschäftsbereich deshalb von erheblicher Bedeutung. Allerdings könnten verschärfte Exportvorschriften auch hier Risiken verursachen, sofern bestimmte Serviceleistungen gegenüber chinesischen Kunden künftig eingeschränkt würden.
Bis zu 45 Milliarden Euro Jahresumsatz: ASML setzt neue Maßstäbe
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet ASML inzwischen einen Gesamtumsatz zwischen 44 und 45 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von ungefähr 56 Prozent. Allein im vierten Quartal sollen die Erlöse zwischen 14,2 und 15,2 Milliarden Euro liegen. Die Bruttomarge könnte dabei rund 57 Prozent erreichen. Diese Prognosen zeigen, welche wirtschaftliche Dynamik der Ausbau der weltweiten Halbleiterproduktion für ASML entfalten kann. Sollte die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter steigen, könnten zusätzliche Produktionskapazitäten und eine wachsende installierte Maschinenbasis die Ertragskraft weiter stärken. Die entscheidende Frage ist jedoch, wie nachhaltig die gegenwärtigen Investitionsbudgets der führenden Chipproduzenten sind. Ein Rückgang der KI-Investitionen, Überkapazitäten oder unerwartete technologische Veränderungen könnten auch ASML erheblich treffen. Das Kursziel von 2.500 Euro setzt aus redaktioneller Sicht eine überzeugende langfristige Gewinnentwicklung beziehungsweise eine entsprechende Neubewertung durch den Kapitalmarkt voraus.
Auch andere Bernstein-Analysten bleiben optimistisch: ASML als europäischer Favorit
Die positive ASML Aktienanalyse von David Dai steht im Einklang mit weiteren aktuellen Einschätzungen von Bernstein Research. Bereits in einer Branchenstudie vom 16. November 2026 hatte Bernstein-Analyst Stacy Rasgon seine Prognosen für den weltweiten Markt für Halbleiterfertigungsanlagen im Zeitraum von 2026 bis 2028 angehoben. Ausschlaggebend waren die erwarteten Investitionen in den Bereichen Auftragsfertigung, Logikchips und DRAM-Speicher. Unter den europäischen Halbleiterausrüstern bezeichnete Stacy Rasgon ASML als seinen "Top-Favoriten", übersetzt aus dem Original "Top Pick". Auch das Analystenteam um Mark Newman bestätigte am 23. November 2026 das Rating "outperform" und das Kursziel von 2.500 Euro. Die Experten betrachteten die jüngsten Kurskorrekturen bei verschiedenen KI-Aktien teilweise als übertrieben. Diese Einschätzungen ergänzen die aktuelle Untersuchung von David Dai, der insbesondere die politischen Risiken des China-Geschäfts analysiert.
Fazit: ASML zwischen geopolitischem Pulverfass und gigantischer Wachstumsfantasie
Die ASML Aktienanalyse von Bernstein Research vom 26. November 2026 gehört angesichts ihres außergewöhnlichen Kursziels zu den bemerkenswertesten Analysteneinschätzungen im europäischen Technologiesektor. David Dai bestätigt das Rating "outperform" und das Kursziel von 2.500 Euro, obwohl die drohende Verschärfung amerikanischer Exportkontrollen erhebliche Risiken für das China-Geschäft birgt. Gleichzeitig sprechen aus fundamentaler Sicht die technologische Sonderstellung bei EUV-Lithografiesystemen, die starke Profitabilität, der KI-Investitionsboom und die geplante Erweiterung der Produktionskapazitäten für attraktive langfristige Perspektiven. Beim vorgegebenen Freitagsschlusskurs von 1.203,40 Euro ergibt sich ein theoretisches Aufwärtspotenzial von 107,74 Prozent. Dieses Potenzial ist allerdings weder eine garantierte Rendite noch ein Beleg für eine tatsächliche Unterbewertung. Entscheidend wird sein, ob ASML mögliche Einbußen im China-Geschäft durch zusätzliche Nachfrage aus anderen Regionen ausgleichen und seine Gewinnentwicklung nachhaltig steigern kann. Bernstein Research bleibt jedenfalls auf der optimistischen Seite. Sollte ASML die geopolitischen Herausforderungen erfolgreich meistern und gleichzeitig vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren, könnte der niederländische Technologiegigant vor einer weiteren bedeutenden Wachstumsphase stehen.
SML beherrscht die Nanometer-Technologie, aber zum Teilen dieses Artikels brauchen Sie weder einen Reinraum noch eine Lithografiemaschine für mehrere Hundert Millionen Euro – ein einziger Klick genügt! Also schnell an Freunde weiterleiten, bevor deren Börsenwissen auf die Größe eines Mikrochips schrumpft!
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 28. November 2026
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