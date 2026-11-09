ASML Aktie: 525-Millionen-Euro-Offensive trifft auf fast 94% Kurspotenzial!

Die ASML-Aktie (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker: ASML) setzt ihre Erholung fort. An der Börse Amsterdam notiert das Papier im vorliegenden Kursstand bei 1.291,00 Euro, ein Plus von 7,40 Euro beziehungsweise 0,58%. Bereits am Freitag hatte der niederländische Halbleiterausrüster nach dem Kursrutsch des Vortages rund 2,7% zugelegt. Zusätzliche Fantasie liefern Europas Förderpläne für die Chipbranche. Gleichzeitig reichen die jüngsten November-Kursziele von 1.590 bis 2.507 Euro. Dahinter steht eine spannende Frage: Wie viel zusätzlichen Gewinn kann ASML aus dem politischen Rückenwind und dem weltweiten Bedarf an leistungsfähigen Halbleitern tatsächlich herausholen?