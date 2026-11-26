Aroundtown Aktie: Höchster Stand seit September – der Immobilienkonzern ist zum zweiten Mal größter MDAX Gewinner, die Rally geht weiter

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:58 2 Min.

Die Aroundtown Aktie steigt am Donnerstag um 6,55 Prozent auf 1,773 Euro und ist am Abend erneut der größte MDAX Gewinner. Zeitweise lag das Plus bei rund 8 Prozent. Die angehobene Prognose und der LEG-Einstieg treiben die Aktie auf den höchsten Stand seit September.

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Zwei Tage, zweimal Spitze. Die Aroundtown Aktie schließt den Donnerstag bei 1,773 Euro, ein Plus von 6,55 Prozent. Damit ist der Gewerbeimmobilienkonzern am Abend erneut der größte MDAX Gewinner, wie schon am Mittwoch. Seit Dienstagabend summiert sich der Anstieg auf mehr als 11 Prozent (eigene Rechnung). Kurs der Aroundtown Aktie am Abend 1,773 EUR Tagesgewinn als größter MDAX Gewinner +6,55 % Tageshoch, höchster Stand seit September rund 1,80 EUR angehobene FFO-I-Prognose 2026 285 bis 305 Mio. EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; dpa-AFX; Aroundtown Der Auslöser Warum die Aroundtown Aktie als MDAX Gewinner steigt Laut dpa-AFX stiegen die Aroundtown Aktien im Tagesverlauf um bis zu acht Prozent auf rund 1,80 Euro und erreichten den höchsten Stand seit September. Die 100-Tage-Linie lag nur wenige Cent darüber. Auch die Tochter Grand City Properties legte um 7,5 Prozent zu. Andere Immobilienwerte wie Vonovia gewannen dagegen nur leicht. Treiber bleibt die am Mittwoch angehobene Prognose: Aroundtown erwartet für 2026 einen FFO I von 285 bis 305 Millionen Euro, getragen vom Einstieg der Tochter Grand City Properties bei LEG Immobilien. Baader traut der Aktie laut wallstreet-online deutlich mehr zu, sieht aber auch die Schuldenlast wachsen. Zum Jahresende übernimmt zudem eine Doppelspitze aus Kamaldeep Manaktala und Jonas Tintelnot die Führung. Die Einordnung Rally mit hohem Hebel Laut dpa-AFX bleibt die Aktie nach Einschätzung von Analysten wegen der hohen Verschuldung volatil und abhängig von konjunkturellen Verbesserungen. Innerhalb eines Monats hat Aroundtown laut wallstreet-online rund 22 Prozent zugelegt. Die Rally ist damit kräftig, aber auch anfällig für Rückschläge. Was für die Aroundtown Aktie sprechen könnte Prognose dank LEG-Beteiligung angehoben

Höchster Stand seit September

Neue Doppelspitze ab Jahresende Was Anleger bedenken sollten Hohe Verschuldung

Starke Schwankungen

Gewinnmitnahmen nach rund 22 Prozent in einem Monat Einordnung der Redaktion: Die Aroundtown Aktie ist zum zweiten Mal in Folge größter MDAX Gewinner. Der LEG-Deal hat die Aktie neu bewertet, die Schuldenfrage bleibt aber der Prüfstein. FAQ Häufige Fragen zur Aroundtown Aktie Warum steigt die Aroundtown Aktie heute?

Die am Mittwoch angehobene Prognose wirkt nach. Die Aktie erreichte den höchsten Stand seit September. Wer führt Aroundtown künftig?

Zum Jahresende übernimmt eine Doppelspitze aus Kamaldeep Manaktala und Jonas Tintelnot. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Aroundtown Aktie?

ISIN LU1673108939, WKN A2DW8Z. Handelssymbol an deutschen Börsen: AT1. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Aroundtown Aktie Die Aroundtown Aktie ist am Abend erneut größter MDAX Gewinner und steigt auf den höchsten Stand seit September. Der LEG-Effekt trägt weiter.

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