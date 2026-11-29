Die Rally hat einen Namen: LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110 · WKN: LEG111 · Handelssymbol: LEG). Die Wohnimmobilien-Tochter von Aroundtown, an der der Konzern rund 84 Prozent hält, hat sich 20,04 Prozent an dem Düsseldorfer Wohnungskonzern gesichert und könnte ihren Anteil auf bis zu 29,9 Prozent erhöhen. Ebenso ist eine Verringerung oder ein Verkauf möglich. Die Tochter behandelt das Paket als Finanzinvestition und hob nach dem Einstieg ihre eigene Prognose für das operative Ergebnis an.

Aroundtown selbst rechnet durch das LEG-Investment mit einem Zuwachs beim anteiligen operativen Ergebnis (FFO I) von rund 15 Prozent. Der volle Beitrag soll erst 2027 sichtbar werden.