Die Aroundtown Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 1,779 Euro geschlossen, ein Plus von 0,79 Prozent. Auf Wochensicht sprang die Aroundtown Aktie um 13,75 Prozent und war damit der drittbeste Wert im MDAX. Auf Monatssicht steht ein Plus von 23,11 Prozent, auf Jahressicht aber noch ein Minus von 40,02 Prozent.
Aroundtown Aktie: 13,75 Prozent Wochenplus nach dem LEG-Coup – zündet jetzt die Immobilien-Wende?
Die Aroundtown Aktie gehört mit einem Wochenplus von 13,75 Prozent zu den stärksten Werten im MDAX. Hinter der Rally steckt eine Beteiligung der Tochter an LEG Immobilien, die das operative Ergebnis spürbar steigern soll. Auf Jahressicht bleibt ein tiefes Minus.
Aroundtown SA · ISIN: LU1673108939 · WKN: A2DW8Z · Handelssymbol: AT1 (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): AANNF
Der Coup
Die Tochter steigt ein bei LEG Immobilien
Die Rally hat einen Namen: LEG Immobilien (ISIN: DE000LEG1110 · WKN: LEG111 · Handelssymbol: LEG). Die Wohnimmobilien-Tochter von Aroundtown, an der der Konzern rund 84 Prozent hält, hat sich 20,04 Prozent an dem Düsseldorfer Wohnungskonzern gesichert und könnte ihren Anteil auf bis zu 29,9 Prozent erhöhen. Ebenso ist eine Verringerung oder ein Verkauf möglich. Die Tochter behandelt das Paket als Finanzinvestition und hob nach dem Einstieg ihre eigene Prognose für das operative Ergebnis an.
Aroundtown selbst rechnet durch das LEG-Investment mit einem Zuwachs beim anteiligen operativen Ergebnis (FFO I) von rund 15 Prozent. Der volle Beitrag soll erst 2027 sichtbar werden.
Mit den Neunmonatszahlen am 25. November hob Aroundtown die Prognose für den FFO I 2026 auf 285 bis 305 Millionen Euro an, nach bisher 275 bis 305 Millionen Euro. Die Aktie sprang am Mittwoch um 4,9 Prozent an die MDAX-Spitze und erreichte am Donnerstag den höchsten Stand seit September. Für den 18. Dezember hat der Konzern die Rückzahlung einer Anleihe über 500 Millionen Euro angekündigt.
Aroundtown kauft sich über die Tochter Ertrag zu, finanziert mit Krediten. Ob daraus eine Wende wird, entscheiden die Zinsen und der weitere Weg bei LEG.
Häufige Fragen zur Aroundtown Aktie
Wo hat die Aroundtown Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 1,779 Euro, ein Plus von 0,79 Prozent.
Warum ist die Aktie in dieser Woche gestiegen?
Wegen der angehobenen Prognose und der Beteiligung der Tochter an LEG Immobilien.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN LU1673108939, WKN A2DW8Z, Handelssymbol AT1.
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