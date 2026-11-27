Die Arm Aktie (US-Handelssymbol: ARM) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Gewinnern. Laut Kursliste steigt sie um 6,36 Prozent auf 171,78 Dollar. Am Mittag lag das Plus noch bei 1,3 Prozent.
Arm Aktie: Nasdaq100 Gewinner am Abend – Chipdesigner kräftig im Plus
Die Arm Aktie steht am Freitag bei 171,78 Dollar und zählt mit plus 6,36 Prozent laut Kursliste zu den größten Nasdaq100 Gewinnern. Was den Chipdesigner antreibt.
Kursgrund
Warum die Arm Aktie steigt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Die Arm Aktie folgt der Chiprally am Abend. Als Nasdaq100 Gewinner hat sie ihr Plus im Tagesverlauf deutlich ausgebaut.
Häufige Fragen zur Arm Aktie
Warum ist die Arm Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Chipwerte sind gefragt.
Wie hoch ist der Kurs der Arm Aktie?
Am Freitagabend 171,78 Dollar.
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