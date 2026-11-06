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Arm Aktie: Gewinnverdopplung durch ASICs? Piper Sandler sieht großes Potenzial!

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 16:30 1 Min. Piper Sandler

Piper Sandler senkt das Arm-Kursziel auf 270 USD, bleibt aber wegen des Accelerator-Potenzials und erwarteter Impulse 2027 bei "overweight".

Bild: ki-generiert

Der Analyst von Piper Sandler, David O'Connor, senkt sein Kursziel für die Arm-Aktie (ISIN: US0420682058, WKN: A3EUCD, Ticker: ARM) von 320 auf 270 USD und bestätigt sein Votum "overweight". Das Unternehmen habe solide Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Umsatz und Gewinn je Aktie hätten die Konsensschätzungen um 5% bis 9% übertroffen. Die Prognose für das vierte Quartal habe um 1% bis 2% über den Konsenserwartungen gelegen. David O'Connor bewerte die Perspektiven des Accelerator-IP-Geschäfts weiterhin positiv. Ein Anteil von etwa 10% am Markt für anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs) könnte den aktuellen Gewinn des Unternehmens verdoppeln. Zwar habe Piper Sandler im Rahmen der Ergebnisvorlage keine neuen Informationen zum Accelerator-Projekt erhalten. Für das erste Halbjahr 2027 erwarte das Analystenhaus jedoch entsprechende Kursimpulse. Der Analyst von Piper Sandler, David O'Connor, hält an seinem Rating "overweight" für die Arm-Aktie fest und setzt das Kursziel auf 270 USD. (Analyse vom 05.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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