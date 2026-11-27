Wer hat verkauft?

Kenneth Duda, Mitgründer, Präsident und Technikchef von Arista Networks.

Wie viel wurde verkauft?

Rund 43.300 Aktien für etwa 7,4 Millionen Dollar am 20. November 2026.

Liefen die Verkäufe über einen Plan?

Ja. Die Pläne wurden am 11. März 2026 abgeschlossen.