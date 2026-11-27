Der 20. November war einer der wildesten Tage des Jahres für Technologiewerte. Nvidia brach um 14 Prozent ein, viele KI-Aktien folgten. Ausgerechnet an diesem Tag verkaufte Kenneth Duda, Mitgründer, Präsident und Technikchef von Arista Networks, insgesamt 43.333 Aktien. Der Erlös: rund 7,4 Millionen Dollar. Die Spanne seiner Verkaufskurse zeigt, wie heftig die Arista Networks Aktie an diesem Tag schwankte: von knapp 166 bis gut 182 Dollar.
Arista Networks Aktie: Technikchef verkauft für 7,4 Millionen Dollar – mitten im Chip-Crash des 20. November
Am Tag, an dem Nvidia um 14 Prozent einbrach, verkaufte Arista-Mitgründer und Technikchef Kenneth Duda laut SEC-Meldungen Aktien für rund 7,4 Millionen Dollar, zu Kursen zwischen 166 und 182 Dollar. Was der Insiderverkauf für die Arista Networks Aktie bedeutet.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Arista Networks, Inc.
- Sitz
- Santa Clara, Kalifornien
- US-Handelssymbol
- ANET (NYSE)
- Insider
- Kenneth Duda, Präsident und Technikchef
- Geschäft
- Netzwerk-Switches für Rechenzentren
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Arista-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel ANET an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
Optionen ausgeübt, sofort verkauft
Die erste Meldung zeigt das typische Muster eines Gründers. Duda übte zunächst Optionen auf 17.333 Aktien zu je 14,15 Dollar aus und verkaufte diese Aktien noch am selben Tag in 15 Tranchen für rund 2,95 Millionen Dollar. Parallel verkaufte ein Treuhandfonds für eines seiner Kinder 15.815 Aktien für rund 2,69 Millionen Dollar. Beide Verkäufe liefen über Handelspläne nach Rule 10b5-1 vom 11. März 2026.
Eine zweite Meldung weist weitere 10.185 Aktien zu durchschnittlich 170,41 Dollar aus, zusammen rund 1,7 Millionen Dollar. Damit summieren sich die Verkäufe des Tages auf rund 7,4 Millionen Dollar.
Die Einordnung
Planmäßig, aber nicht klein
Plan vom März
Die Verkäufe wurden acht Monate vorher festgelegt. Dass sie auf den Crashtag fielen, ist Zufall des Kalenders.
Gewaltiger Gewinn
Optionen zu 14,15 Dollar, verkauft zu rund 170 Dollar: Duda realisiert einen Gewinn von mehr als dem Zehnfachen.
Großer Restbestand
Über Trusts, Stiftung und Familie kontrolliert Duda weiterhin Millionen Aktien. Der Verkauf ist ein kleiner Teil davon.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Arista Networks
Wer hat verkauft?
Kenneth Duda, Mitgründer, Präsident und Technikchef von Arista Networks.
Wie viel wurde verkauft?
Rund 43.300 Aktien für etwa 7,4 Millionen Dollar am 20. November 2026.
Liefen die Verkäufe über einen Plan?
Ja. Die Pläne wurden am 11. März 2026 abgeschlossen.
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