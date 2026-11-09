Rückblick: Die Aktie von Arista Networks (ISIN: US0404132054, WKN: A40V33, Ticker-Symbol: 1170, NYSE-Symbol: ANET) scheiterte Mitte Oktober nach einem Rekordhoch bei 217,41 USD an der Widerstandszone um 211,60 USD und rutschte unter den 50er-EMA und die Ichimoku-Wolke, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.
Arista Networks Aktie: Nach Ausverkauf etwas erholt - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Die Quartalszahlen hätten am Mittwoch einen Kurssprung um zeitweise mehr als 10% bis 188,53 USD ausgelöst, der aber am 50er-EMA geendet habe. Im Ausverkauf der Chipwerte sei das Papier am Donnerstag bis auf 158,34 USD und damit unter den 200er-EMA gefallen. Am Freitag habe die Aktie mit einem Plus von 7,31% auf 170,80 USD einen Teil des Verlusts wieder aufgeholt und knapp über dem 200er-EMA geschlossen.
Ausblick
Halte der 200er-EMA bei 169,88 USD, könne sich die Erholung über den 10er-EMA bei 173,35 USD in Richtung des 50er-EMA bei 186,67 USD fortsetzen, der mit der Unterkante der Wolke zusammenfalle. Erst darüber würde sich das Bild nachhaltig aufhellen. Falle die Aktie dagegen wieder unter den 200er-EMA, drohe ein erneuter Test des Donnerstagstiefs bei 158,34 USD. Saisonal stehe ab dem 23. November eine freundliche Phase an, denn über alle Monate gerechnet habe die Aktie in den vergangenen zehn Jahren vom 23. Tag bis zum Monatsende im Schnitt um 1,02% zugelegt. (Analyse vom 09.11.2026)
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