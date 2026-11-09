Arista Networks Aktie: Nach Ausverkauf etwas erholt - Chartanalyse

Halte der 200er-EMA bei 169,88 USD, könne sich die Erholung über den 10er-EMA bei 173,35 USD in Richtung des 50er-EMA bei 186,67 USD fortsetzen, der mit der Unterkante der Wolke zusammenfalle. Erst darüber würde sich das Bild nachhaltig aufhellen. Falle die Aktie dagegen wieder unter den 200er-EMA, drohe ein erneuter Test des Donnerstagstiefs bei 158,34 USD. Saisonal stehe ab dem 23. November eine freundliche Phase an, denn über alle Monate gerechnet habe die Aktie in den vergangenen zehn Jahren vom 23. Tag bis zum Monatsende im Schnitt um 1,02% zugelegt. (Analyse vom 09.11.2026)