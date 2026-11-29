Boeing erhält Aktien in Höhe von 19,75 Prozent der Class-A-Aktien von Archer. Vollzogen ist das Geschäft noch nicht. Die Wartefrist der US-Kartellbehörden lief am 24. September ab, weitere Genehmigungen stehen aus. Der Vertrag lässt dafür Zeit bis Mai 2027.

Boeing baut unter anderem die Drohnen MQ-25 Stingray und ScanEagle. Mit dem Zukauf würde Archer sein Geschäft über das Flugtaxi hinaus verbreitern. Schon heute hat das Unternehmen einen Vertrag mit der US-Luftwaffe über 142 Millionen Dollar.