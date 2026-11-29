Ein Flugtaxi-Entwickler mit 5 Millionen Dollar Quartalsumsatz übernimmt drei Töchter eines der größten Luftfahrtkonzerne der Welt. Was nach einer Nummer zu groß klingt, ist bei Archer Aviation vereinbart: Boeing gibt Wisk Aero, Insitu und SkyGrid ab und erhält dafür Aktien. Die Archer Aviation Aktie hat das bisher nicht beflügelt. Sie schloss am 16. November bei 3,74 Dollar, nur 12 Cent über dem 52-Wochen-Tief und rund 60 Prozent unter dem Hoch von 9,29 Dollar.
Archer Aviation Aktie: Drei Boeing-Töchter für ein Fünftel der Firma – der Deal, der aus dem Flugtaxi-Bauer mehr machen soll
Archer Aviation will von Boeing die Töchter Wisk Aero, Insitu und SkyGrid übernehmen und zahlt mit eigenen Aktien. Der Abschluss steht noch aus, die Archer Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Tief. Die große Analyse: Stand des Deals, Zahlen, Rechtsstreitigkeiten und der Zeitplan für die ersten Flüge.
Die Stammdaten für Anleger: Die Archer Aviation Aktie hat die ISIN US03945R1023 und die WKN A3C3BQ. Das US-Handelssymbol an der New York Stock Exchange lautet ACHR; unter diesem Kürzel wird das Papier auch in Deutschland geführt. Boeing ist unter der ISIN US0970231058 und der WKN 850471 notiert, Handelssymbol BCO, US-Handelssymbol BA.
Der Deal
Bezahlt wird mit eigenen Aktien
Im August vereinbarten Archer und Boeing die Übernahme. Bargeld fließt dabei nicht.
Boeing erhält Aktien in Höhe von 19,75 Prozent der Class-A-Aktien von Archer. Vollzogen ist das Geschäft noch nicht. Die Wartefrist der US-Kartellbehörden lief am 24. September ab, weitere Genehmigungen stehen aus. Der Vertrag lässt dafür Zeit bis Mai 2027.
Boeing baut unter anderem die Drohnen MQ-25 Stingray und ScanEagle. Mit dem Zukauf würde Archer sein Geschäft über das Flugtaxi hinaus verbreitern. Schon heute hat das Unternehmen einen Vertrag mit der US-Luftwaffe über 142 Millionen Dollar.
Das Kerngeschäft
Midnight: zwölf Rotoren, ein Pilot
Archers Fluggerät heißt Midnight, ein Flugtaxi mit zwölf Rotoren und Pilot für kurze Strecken in Städten. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat alle 797 Nachweisverfahren akzeptiert, mit denen Archer die Einhaltung der Vorschriften belegen will. Das Unternehmen kündigte an, mit einer Sondergenehmigung der FAA in den kommenden Wochen erste Flüge mit Piloten in Los Angeles aufzunehmen.
Finanziell ist das teuer. Im dritten Quartal standen 5,1 Millionen Dollar Umsatz einem Verlust von 274,6 Millionen Dollar gegenüber, nach 263,2 Millionen im zweiten Quartal. In der Kasse lagen Ende September 1,35 Milliarden Dollar.
Die Gegner
Zwei Rechtsstreite mit Wettbewerbern
Joby Aviation
Der Rivale (ISIN KYG651631007, WKN A3CWWU, US-Handelssymbol JOBY) wirft Archer die Verletzung von Geschäftsgeheimnissen vor. Ein Bundesrichter hat die Klage am 29. September eingegrenzt.
Vertical Aerospace
Der Wettbewerber (ISIN KYG9471C2068, WKN A40P0H, US-Handelssymbol EVTL) hat am 6. Oktober Gegenklage wegen Patentverletzung erhoben und will den Midnight stoppen lassen.
Häufige Fragen zur Archer Aviation Aktie
Was kauft Archer von Boeing?
Die drei Unternehmen Wisk Aero, Insitu und SkyGrid. Boeing erhält dafür Archer-Aktien in Höhe von 19,75 Prozent der Class-A-Aktien.
Ist der Kauf abgeschlossen?
Nein. Es fehlen noch Genehmigungen. Der Vertrag gilt bis Mai 2027.
Wie lauten ISIN und WKN der Archer Aviation Aktie?
ISIN US03945R1023, WKN A3C3BQ, US-Handelssymbol ACHR.
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