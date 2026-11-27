Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 4,73 Prozent auf 54,46 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, der Konzern profitierte von der Börsenerholung.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ, Symbol MT in Amsterdam und New York.

Wie stand der AEX?

Er stieg 1,24 Prozent auf 1.096,67 Punkte.