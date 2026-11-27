Zum Wochenschluss hat die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Amsterdam: MT, US-Handelssymbol: MT) die Spitze der AEX erobert: 4,73 Prozent Plus auf 54,46 Euro. ArcelorMittal ist damit der stärkste AEX Gewinner des Tages. Der AEX schloss 1,24 Prozent höher bei 1.096,67 Punkten.
ArcelorMittal-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 4,7 Prozent auf 54,46 Euro – Stahlwert führt die Liste an
Die ArcelorMittal-Aktie steigt am Freitag 4,73 Prozent auf 54,46 Euro und ist der stärkste AEX Gewinner. Eine Firmenmeldung gibt es nicht, der Stahlkonzern profitiert vom freundlichen Markt.
Die Gründe
Zykliker im Rückenwind
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Am frühen Nachmittag lag ArcelorMittal laut De Aandeelhouder rund 3 Prozent im Plus, zum Handelsschluss wuchs der Gewinn weiter. Als konjunkturabhängiger Titel profitiert der Stahlkonzern von der Erleichterung an den Börsen, von Pekings Stützungsmaßnahmen für den chinesischen Aktienmarkt und vom höheren Ölpreis, der Rohstoffwerte stützt.
Zweiter Gewinntag
Nach 2,97 Prozent am Donnerstag springt die Aktie weiter.
Quartalszahlen
Am 5. November meldete der Konzern ein EBITDA von 2,02 Milliarden Dollar, mehr als erwartet.
Dünner Handel
Die Wall Street schloss am Black Friday schon um 19 Uhr deutscher Zeit.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 4,73 Prozent auf 54,46 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, der Konzern profitierte von der Börsenerholung.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ, Symbol MT in Amsterdam und New York.
Wie stand der AEX?
Er stieg 1,24 Prozent auf 1.096,67 Punkte.
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