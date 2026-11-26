Am Morgen noch klarer Spitzenreiter, am Abend im Mittelfeld der Gewinner. Die ArcelorMittal-Aktie (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Handelssymbol Amsterdam: MT, US-Handelssymbol: MT) schließt am Donnerstag 2,97 Prozent höher bei 52,00 Euro. ArcelorMittal ist damit AEX Gewinner. Laut IEX lag das Plus am Vormittag bei 3,6 Prozent.
ArcelorMittal-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 3,0 Prozent auf 52 Euro – Stahlriese setzt die Erholung fort
Die ArcelorMittal-Aktie schließt am Donnerstag 2,97 Prozent höher bei 52,00 Euro und ist AEX Gewinner. Der Stahlkonzern profitiert vom Börsenrebound, ein Firmenereignis gibt es nicht.
Die Gründe
Kein Firmenereignis, sondern Marktbewegung
Eine neue Mitteilung des Konzerns liegt nicht vor. ArcelorMittal profitiert vom Stimmungsumschwung: Die Wall Street hatte am Mittwoch nach tiefroten Anfangskursen den größten Teil ihrer Verluste aufgeholt, und laut IEX hatten Anleger die US-Inflationsdaten und die neuen Zollvorschläge weitgehend verarbeitet. Konjunkturabhängige Werte wie Stahlaktien reagieren auf solche Wechsel besonders stark.
Aufholjagd
Nach minus 7,6 Prozent am Dienstag und plus 1,6 Prozent am Mittwoch setzt die Aktie ihre Erholung fort.
Zyklische Werte gefragt
Der Grundstoffsektor war am Mittwoch in New York mit plus 1,84 Prozent der stärkste Bereich.
Zahlen im Rücken
Am 5. November meldete der Konzern ein EBITDA von 2,02 Milliarden Dollar, mehr als erwartet.
Unter dem Strich stand im dritten Quartal ein Verlust von 391 Millionen Dollar, weil der Konzern sein Werk im ukrainischen Kryvyi Rih abschrieb. Die Aktie schwankt seither kräftig.
Häufige Fragen zur ArcelorMittal-Aktie
Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 2,97 Prozent höher bei 52,00 Euro, weil sich der Gesamtmarkt nach zwei schwachen Tagen erholte. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN und WKN der ArcelorMittal-Aktie?
ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ. In Amsterdam und New York lautet das Symbol MT.
Wie stand der AEX?
Er schloss 1,86 Prozent höher bei 1.083,26 Punkten.
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