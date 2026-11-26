Warum ist die ArcelorMittal-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 2,97 Prozent höher bei 52,00 Euro, weil sich der Gesamtmarkt nach zwei schwachen Tagen erholte. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Wie lauten ISIN und WKN der ArcelorMittal-Aktie?

ISIN LU1598757687, WKN A2DRTZ. In Amsterdam und New York lautet das Symbol MT.

Wie stand der AEX?

Er schloss 1,86 Prozent höher bei 1.083,26 Punkten.