Die Arbeitsmarktzahlen für November erscheinen heute um 09:55 Uhr: Volkswirte erwarten saisonbereinigt einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um rund 6.000 bei einer unveränderten Quote von 6,4 Prozent; im Oktober waren es saisonbereinigt 4.000 mehr und rund 3,02 Millionen Arbeitslose. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten (Xetra, 17:44 Uhr), plus 2,08 Prozent, während die Industrie, Sorgenkind des Arbeitsmarkts, weiter Stellen streicht, vor allem in der Autobranche.
Arbeitsmarkt November: 3,02 Millionen Arbeitslose, Industrie baut Jobs ab – was bringen die Zahlen um 09:55 Uhr für DAX und Autoaktien?
Die Bundesagentur für Arbeit legt heute um 09:55 Uhr die Novemberzahlen vor. Ökonomen erwarten einen leichten Anstieg, die Industrie baut weiter Stellen ab, und die Frühindikatoren sinken. Was Anleger zu Arbeitsmarkt, Konsum und EZB wissen müssen.
Die Ausgangslage
Wie sah der Arbeitsmarkt im Oktober aus?
Die Herbstbelebung drückte die Arbeitslosenzahl im Oktober, doch ohne saisonale Effekte stieg sie.
Die Bundesagentur zählte im Oktober 2,955 Millionen Arbeitslose, 40.000 weniger als im September und 44.000 mehr als vor einem Jahr; die Quote lag bei 6,3 Prozent. Saisonbereinigt stieg die Zahl um 4.000, die Unterbeschäftigung betrug 3,592 Millionen, die Zahl der gemeldeten Stellen 654.000, 31.000 mehr als im Vorjahr. Die Bundesagentur-Chefin Andrea Nahles sagte, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen reichten „nach wie vor nicht“ für eine Besserung am Arbeitsmarkt aus. Die Bundesbank sieht die registrierte Arbeitslosigkeit im dritten Quartal um rund 11.000 gestiegen, wobei ein Teil des Anstiegs auf Regeländerungen in der Grundsicherung und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zurückgeht.
|Indikator
|Aktuell
|Vorwert
|Arbeitslose Oktober
|2,955 Mio.
|2,995 Mio.
|Quote saisonbereinigt
|6,4 %
|6,4 %
|Veränderung saisonbereinigt
|+4.000
|–
|Prognose November
|+6.000
|+4.000
|IAB-Arbeitsmarktbarometer November
|99,7
|100,1
|ifo-Beschäftigungsbarometer November
|94,7
|95,5
Oktoberdaten BA; Novemberwert Konsens laut Medienberichten, Ist-Zahl ab 09:55 Uhr.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Bundesbank, IAB, ifo
Die Frühindikatoren
Warum sinken die Frühindikatoren für den Arbeitsmarkt?
Das IAB-Arbeitsmarktbarometer fiel im November um 0,4 Punkte auf 99,7 Punkte, der Beschäftigungsteil sank um 0,7 Punkte auf 99,4. IAB-Forscher Enzo Weber sieht den Arbeitsmarkt „noch nicht über den Berg“; Industriekrise und Demografie überwiegen die konjunkturellen Lichtblicke. Das ifo-Beschäftigungsbarometer sank auf 94,7 Punkte nach 95,5 im Oktober und beendete drei Anstiege in Folge; besonders die Autoindustrie baut stärker ab. Nach einer Analyse von EY auf Basis von Destatis-Daten sank die Zahl der Industriebeschäftigten Ende September auf rund 5,3 Millionen, 140.200 weniger als vor einem Jahr; in der Autoindustrie waren es 36.100 weniger.
Die Unternehmen
Welche Konzerne bauen Stellen ab und wie reagieren Autoaktien?
Laut einer Liste der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (Stand 7. Oktober) kündigte unter anderem Schaeffler am 5. August den Abbau von 1.300 Stellen in Herzogenaurach und Schweinfurt an, Bosch Mobility am 30. September 900 Stellen in Nürnberg. Die Industrie baut laut Bundesbank seit Jahresbeginn im Schnitt rund 13.000 Stellen pro Monat ab, während Gesundheit und Pflege 11.000 pro Monat aufbauen. Bei den Insolvenzen meldete das Statistische Bundesamt für August 2.067 beantragte Unternehmensverfahren, 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Für die Volkswagen Aktie, die Mercedes-Benz Aktie und andere Autoaktien ist der Arbeitsmarkt vor allem ein Kostenthema: Personalabbau kann Margen stützen, belastet aber Konsum und Stimmung.
Die Märkte
Was bedeuten die Zahlen heute für DAX, Konsum und die EZB?
Einschätzung der Redaktion: Ein Arbeitsmarkt, der nur langsam schwächer wird, ist kein Krisensignal, stützt den Konsum aber auch nicht. Das GfK-Konsumklima lag zuletzt bei minus 30,2 Punkten. Für die EZB zählen die Zahlen indirekt: Sie schaut vor ihrer Sitzung am 17. Dezember auf Löhne und Inflation, wobei der Arbeitsmarkt bislang kaum Zweitrundeneffekte zeigt. Der DAX hat sich nach dem Tief seit Juli über 25.000 Punkte erholt; ein belegter direkter Zusammenhang mit den Arbeitsmarktdaten besteht nicht. Wichtiger für die Kurse in den kommenden Tagen sind die deutschen Verbraucherpreise am 30. November und die Fed am 9. Dezember.
Häufige Fragen zum Arbeitsmarkt in Deutschland
Wann kommen die Arbeitsmarktzahlen für November?
Heute um 09:55 Uhr von der Bundesagentur für Arbeit.
Wie viele Arbeitslose gibt es in Deutschland?
Im Oktober waren es 2,955 Millionen, saisonbereinigt rund 3,02 Millionen bei 6,4 Prozent.
Was erwarten Volkswirte für November?
Einen saisonbereinigten Anstieg um rund 6.000 bei unveränderter Quote.
Was bedeutet der Arbeitsmarkt für Autoaktien?
Ein belegter Kurseffekt liegt nicht vor; Stellenabbau betrifft Kosten, Konsum und Stimmung.
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