Wann kommen die Arbeitsmarktzahlen für November?

Heute um 09:55 Uhr von der Bundesagentur für Arbeit.

Wie viele Arbeitslose gibt es in Deutschland?

Im Oktober waren es 2,955 Millionen, saisonbereinigt rund 3,02 Millionen bei 6,4 Prozent.

Was erwarten Volkswirte für November?

Einen saisonbereinigten Anstieg um rund 6.000 bei unveränderter Quote.

Was bedeutet der Arbeitsmarkt für Autoaktien?

Ein belegter Kurseffekt liegt nicht vor; Stellenabbau betrifft Kosten, Konsum und Stimmung.