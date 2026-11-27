Der deutsche Arbeitsmarkt bleibt trotz der leichten Konjunkturerholung auf der Stelle: Die Bundesagentur für Arbeit (BA) meldet für November 2,936 Millionen Arbeitslose. Das sind 19.000 weniger als im Oktober, aber 51.000 mehr als im November 2025. Saisonbereinigt stieg die Arbeitslosenzahl um 9.000 und damit stärker als die Prognose von +6.000 aus der Dow-Jones-Tagesvorschau. Die Zahlen kamen heute um 09:55 Uhr MEZ; der DAX hatte am Donnerstag mit 25.215,52 Punkten (+2,1 Prozent) geschlossen, der DAX-Future stand um 07:34 Uhr bei 25.404 Punkten (Quelle: Morning Briefing, finanzen.at). Eine belegte Marktreaktion auf die Arbeitsmarktdaten selbst lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor.
Arbeitsmarkt November: 2,936 Millionen Arbeitslose, saisonbereinigt +9.000 – Erholung ohne neue Jobs?
Die Bundesagentur meldet für November 2,936 Millionen Arbeitslose: 19.000 weniger als im Oktober, aber 51.000 mehr als vor einem Jahr. Saisonbereinigt steigt die Zahl um 9.000 – mehr als erwartet. Was das für den DAX, Autoaktien und die EZB bedeutet.
Arbeitsmarkt Deutschland
Wie viele Arbeitslose gibt es im November 2026 wirklich?
Die Schlagzeilen wirken auf den ersten Blick widersprüchlich, sind es aber nicht: „Arbeitslosigkeit sinkt“ meint den Vergleich mit dem Oktober, „steigt“ den Vergleich mit dem Vorjahr. Der Rückgang gegenüber dem Vormonat gilt als saisonal bedingt. Bereinigt um saisonale Effekte war es dagegen ein Plus von 9.000 Personen. Die Arbeitslosenquote liegt laut t-online bei 6,2 Prozent, nach 6,3 Prozent im Oktober. Die Prognose aus der Tagesvorschau (6,4 Prozent) bezieht sich vermutlich auf die saisonbereinigte Quote und ist deshalb nicht direkt vergleichbar.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung
|Arbeitslose
|2,936 Mio.
|−19.000 zum Vormonat, +51.000 zum Vorjahr
|Arbeitslose saisonbereinigt
|–
|+9.000 zum Vormonat (Prognose +6.000)
|Unterbeschäftigung
|3,584 Mio.
|+28.000 zum Vorjahr
|Gemeldete Stellen
|646.000
|+23.000 zum Vorjahr
|Arbeitslosengeld-Bezieher
|1,068 Mio.
|+84.000 zum Vorjahr
|BA-X Stellenindex
|102 Punkte
|unverändert
Die BA-Originalmitteilung konnte nicht eingesehen werden; Zahlen aus Sekundärquellen, die untereinander übereinstimmen.
Quelle: BA-Angaben laut dts/ad-hoc-news und t-online, 27.11.2026
Die Stimmen
Was sagt die Bundesagentur zur Konjunkturerholung?
BA-Vorstand Daniel Terzenbach ordnet die Daten nüchtern ein.
Die leichte konjunkturelle Erholung führt auch im November nicht zu einer Belebung am Arbeitsmarkt.
Auch die Frühindikatoren zeichnen kein klares Bild: Das IAB-Arbeitsmarktbarometer steht bei 99,7 Punkten, das ifo-Beschäftigungsbarometer fiel von 95,5 auf 94,7 Punkte. Beide liegen damit unter der neutralen Marke von 100 beziehungsweise unter dem Vormonatswert, die Unternehmen planen also eher vorsichtig mit zusätzlichem Personal.
Börse und Anleger
Was bedeuten die Arbeitsmarktzahlen für DAX und Autoaktien?
Für den DAX zählt der Arbeitsmarkt vor allem indirekt. Eine stagnierende Beschäftigung dämpft den privaten Konsum und damit Konsumgüter- und Einzelhandelswerte, während der Index in diesen Tagen stärker von KI-Werten, Rüstung und der Zinsdebatte getrieben wird. Zur Einordnung: Am Donnerstag legte der Index um 2,1 Prozent zu, getragen von Technologiewerten wie Infineon, Siemens Energy und ASML sowie von Autowerten (VW +4,6 Prozent, BMW +4,5 Prozent, Mercedes +3,1 Prozent; Quelle: Morning Briefing, finanzen.at, 27.11.2026, 07:34 Uhr).
Für Autoaktien und Zulieferer bleibt die Beschäftigung ein Dauerthema, weil dort ein großer Teil des Stellenabbaus der vergangenen Jahre stattfand. Branchenzahlen enthielt die BA-Meldung in den ausgewerteten Quellen nicht. Ebenso fehlen dort Angaben zur Kurzarbeit; beides wird die Redaktion nachreichen, sobald die Originalmitteilung vorliegt.
Für Bankaktien und die Bundesanleihen ist die Verbindung zur EZB entscheidend: Ein schwacher Arbeitsmarkt spricht grundsätzlich gegen weitere Zinserhöhungen, hohe Inflation dafür. Der Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent, der Markt rechnet laut Berichten mit einer Anhebung am 17. Dezember (Quelle: tmgm, 26.11.2026). Das Nebeneinander aus 4,0 Prozent Inflation im Euroraum und stagnierender Beschäftigung ist das eigentliche Dilemma der Notenbank – eine Einschätzung der Redaktion.
Häufige Fragen
Arbeitsmarkt November 2026 – die wichtigsten Antworten
Wie viele Arbeitslose gibt es im November 2026? Die BA meldet 2,936 Millionen Arbeitslose, 19.000 weniger als im Oktober und 51.000 mehr als im Vorjahresmonat.
Warum sinkt die Arbeitslosigkeit, obwohl der Arbeitsmarkt schwach ist? Der Rückgang zum Vormonat ist saisonal bedingt. Saisonbereinigt stieg die Zahl der Arbeitslosen um 9.000.
Was heißt das für die DAX-Aktie und den Index? Der Arbeitsmarkt wirkt indirekt über Konsum und Zinserwartungen. Eine belegte Kursreaktion auf die Daten gab es bis Redaktionsschluss nicht.
Welche Termine sind als Nächstes wichtig? Die Inflationsdaten für den Euroraum am 1. Dezember (11:00 Uhr MEZ), der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember und die EZB-Sitzung am 16. und 17. Dezember.
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