Für den DAX zählt der Arbeitsmarkt vor allem indirekt. Eine stagnierende Beschäftigung dämpft den privaten Konsum und damit Konsumgüter- und Einzelhandelswerte, während der Index in diesen Tagen stärker von KI-Werten, Rüstung und der Zinsdebatte getrieben wird. Zur Einordnung: Am Donnerstag legte der Index um 2,1 Prozent zu, getragen von Technologiewerten wie Infineon, Siemens Energy und ASML sowie von Autowerten (VW +4,6 Prozent, BMW +4,5 Prozent, Mercedes +3,1 Prozent; Quelle: Morning Briefing, finanzen.at, 27.11.2026, 07:34 Uhr).

Für Autoaktien und Zulieferer bleibt die Beschäftigung ein Dauerthema, weil dort ein großer Teil des Stellenabbaus der vergangenen Jahre stattfand. Branchenzahlen enthielt die BA-Meldung in den ausgewerteten Quellen nicht. Ebenso fehlen dort Angaben zur Kurzarbeit; beides wird die Redaktion nachreichen, sobald die Originalmitteilung vorliegt.

Für Bankaktien und die Bundesanleihen ist die Verbindung zur EZB entscheidend: Ein schwacher Arbeitsmarkt spricht grundsätzlich gegen weitere Zinserhöhungen, hohe Inflation dafür. Der Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent, der Markt rechnet laut Berichten mit einer Anhebung am 17. Dezember (Quelle: tmgm, 26.11.2026). Das Nebeneinander aus 4,0 Prozent Inflation im Euroraum und stagnierender Beschäftigung ist das eigentliche Dilemma der Notenbank – eine Einschätzung der Redaktion.