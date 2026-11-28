Die AppLovin-Aktie (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Handelssymbol: APP, deutsches Kürzel: 6RV) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 14,62 Prozent, am Freitag um 5,35 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 51,89 Prozent, auf Jahressicht steht ein Minus von 31,92 Prozent.
AppLovin-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Werbetechnik-Wert legt zu – warum die Aktie um 14,6 Prozent steigt
Die AppLovin-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 14,62 Prozent setzt der Anbieter von Werbetechnik seinen starken Lauf fort, auf Monatssicht stehen 51,89 Prozent. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Starker Lauf ohne Einzelnachricht
AppLovin ist einer der wenigen Werte mit einem kräftigen Monatsplus.
In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten rund 95 Prozent der Indexwerte zu. AppLovin profitierte von der Rückkehr der Risikobereitschaft. Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden.
Rekordwoche
Breite Kaufbereitschaft.
Starker Monat
Plus von knapp 52 Prozent.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Hohes Tempo, offene Ursache
Nach so starkem Lauf sind Rücksetzer möglich. Entscheidend bleiben Zahlen und Werbenachfrage.
Häufige Fragen zur AppLovin-Aktie
Warum ist die AppLovin-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?
Sie stieg um 14,62 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US03831W1080, WKN A2QR0K, Handelssymbol APP.
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