AppLovin-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche: Werbetechnik-Wert legt zu – warum die Aktie um 14,6 Prozent steigt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:50 1 Min.

Die AppLovin-Aktie ist S&P 500 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 14,62 Prozent setzt der Anbieter von Werbetechnik seinen starken Lauf fort, auf Monatssicht stehen 51,89 Prozent. Die Analyse nennt Gründe und Risiken.

Die AppLovin-Aktie (ISIN: US03831W1080, WKN: A2QR0K, Handelssymbol: APP, deutsches Kürzel: 6RV) ist S&P 500 Gewinner der Woche: Sie steigt um 14,62 Prozent, am Freitag um 5,35 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 51,89 Prozent, auf Jahressicht steht ein Minus von 31,92 Prozent. APP APP — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr APP — — — AppLovin-Wochenplus +14,62 % AppLovin am Freitag +5,35 % AppLovin auf Monatssicht +51,89 % AppLovin auf Jahressicht -31,92 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursgewinn Starker Lauf ohne Einzelnachricht AppLovin ist einer der wenigen Werte mit einem kräftigen Monatsplus. In der besten Börsenwoche seit April 2025 legten rund 95 Prozent der Indexwerte zu. AppLovin profitierte von der Rückkehr der Risikobereitschaft. Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, haben wir nicht gefunden. 01 Rekordwoche Breite Kaufbereitschaft. 02 Starker Monat Plus von knapp 52 Prozent. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Hohes Tempo, offene Ursache Nach so starkem Lauf sind Rücksetzer möglich. Entscheidend bleiben Zahlen und Werbenachfrage. Was für die AppLovin-Aktie spricht Momentum: Starker Lauf seit Monatsbeginn.

Marktumfeld: Freundliche Stimmung. Was die AppLovin-Aktie belasten kann Hohe Schwankung: Gewinne können schnell schwinden.

Fehlender Auslöser: Der Anstieg ist nicht fundamental erklärt. Steckbrief der AppLovin-Aktie Unternehmen: AppLovin Corporation

ISIN: US03831W1080 · WKN: A2QR0K

Handelssymbol: APP (Nasdaq) · Deutsches Kürzel: 6RV

Branche: Software, Werbetechnik Häufige Fragen zur AppLovin-Aktie Warum ist die AppLovin-Aktie S&P 500 Gewinner der Woche?

Sie stieg um 14,62 Prozent in einer breiten Marktrally; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US03831W1080, WKN A2QR0K, Handelssymbol APP. Fazit: Der S&P 500 Gewinner der Woche AppLovin Die AppLovin-Aktie setzt ihren starken Lauf fort. Dauerhafte Impulse bräuchten Unternehmensmeldungen.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.