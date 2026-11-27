Die AppLovin Aktie (US-Handelssymbol: APP) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den Nasdaq100 Verlierern. Im frühen Handel steht sie bei 378,95 Dollar, die Kursanzeige nennt minus 0,57 Prozent. Anfang November war der Kurs nach den Quartalszahlen von rund 228 auf 391 Dollar gesprungen.
AppLovin Aktie: Nasdaq100 Verlierer am Freitag – nach dem Kurssprung im November
Die AppLovin Aktie steht am Freitag im frühen US-Handel bei 378,95 Dollar und zählt mit minus 0,57 Prozent laut Kursanzeige zu den Nasdaq100 Verlierern. Zuletzt hatten starke Zahlen den Kurs kräftig steigen lassen.
Kursgrund
Warum die AppLovin Aktie nachgibt
Ein konkreter Auslöser ist nicht bekannt. Möglich sind Gewinnmitnahmen nach dem starken Lauf: Die AppLovin Aktie hatte nach den Zahlen in fünf Tagen 71 Prozent gewonnen, auch weil Leerverkäufer ihre Positionen eindeckten. Der Rückgang von 0,57 Prozent ist als Nasdaq100 Verlierer moderat.
Hintergrund
Starkes Quartal, hohe Schwankungen
AppLovin steigerte den Nettogewinn im dritten Quartal um 72 Prozent auf 1,44 Milliarden Dollar. Für das vierte Quartal stellt das Unternehmen 2,365 bis 2,395 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, das Rückkaufprogramm wurde auf 3,6 Milliarden Dollar erhöht.
Häufige Fragen zur AppLovin Aktie
Warum ist die AppLovin Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Gewinnmitnahmen sind möglich.
Wie hoch ist der Kurs der AppLovin Aktie?
Im frühen Handel am Freitag 378,95 Dollar.
Was macht AppLovin?
Das Unternehmen betreibt eine KI-gestützte Werbeplattform für Apps.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.