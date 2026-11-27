Warum ist die AppLovin Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Ein eigener Auslöser ist nicht bekannt; Gewinnmitnahmen sind möglich.

Wie hoch ist der Kurs der AppLovin Aktie?

Im frühen Handel am Freitag 378,95 Dollar.

Was macht AppLovin?

Das Unternehmen betreibt eine KI-gestützte Werbeplattform für Apps.