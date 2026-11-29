Zwei Topmanager von Apple trennen sich derzeit von Aktien, und das fast zeitgleich. Wichtiger als die Summen ist dabei das Wie: Der eine verkauft ohne Handelsplan, die andere hält sich seit Monaten an einen festen Rhythmus. Für Anleger der Apple Aktie ist genau dieser Unterschied interessant.
Apple Aktie: Zwei Insider, zwei Methoden – der COO ohne Plan, die Chefjuristin nach Kalender
Bei Apple verkaufen zwei Topmanager gleichzeitig Aktien, aber auf ganz unterschiedliche Weise. COO Sabih Khan hat einen Verkauf von 55.000 Aktien für rund 19,2 Millionen Dollar angekündigt, ohne Handelsplan. Chefjuristin Jennifer Newstead verkauft seit September jeden Dienstag rund 2.400 Aktien nach einem festen Plan. Was der Unterschied für Anleger bedeutet.
Fall eins
Der COO wählt den Zeitpunkt selbst
Sabih Khan, seit 1995 bei Apple und heute Chief Operating Officer, hat am 25. November bei der US-Börsenaufsicht SEC per Form 144 angekündigt, 55.000 Aktien zu verkaufen. Verkäufer ist ein Familientrust, der Wert lag bei rund 19,2 Millionen Dollar. Die Aktien stammen aus Zusagen, die im April 2024 und im April 2025 fällig wurden. Eine Form-4-Meldung über den tatsächlichen Verkauf lag laut der Quelle zunächst noch nicht vor.
Auffällig ist ein leeres Feld: Ein Datum für einen Handelsplan nach Rule 10b5-1 ist nicht angegeben. Khan hat den Zeitpunkt also offenbar selbst gewählt. In den Monaten davor hatte er laut der Quelle keine Aktien verkauft. Gemessen an seinem gemeldeten Bestand von gut 1,12 Millionen Aktien direkt und 31.632 Aktien im Trust sind die 55.000 Stück rund 4,8 Prozent.
Fall zwei
Die Chefjuristin verkauft wie ein Uhrwerk
Jennifer Newstead, Senior Vice President und Chefjuristin, verkauft dagegen streng nach Plan. Ihr 10b5-1-Plan stammt vom 5. Mai 2026. Seit dem 22. September meldet sie fast jeden Dienstag 2.398 oder 2.399 verkaufte Aktien, zuletzt am 24. November zu 347,56 Dollar, zusammen rund 833.000 Dollar. Die Kurse der einzelnen Verkäufe lagen zwischen 325,75 und 352,77 Dollar.
Ihr Direktbestand ist dadurch von rund 46.800 auf 22.802 Aktien gesunken, also etwa um die Hälfte. Bei Kursen um 340 Dollar dürfte sie seit September rund 8 Millionen Dollar erlöst haben. Nachschub kommt trotzdem: Am 27. September erhielt sie neue Aktienzusagen über 47.645 Aktien, die schrittweise bis 2030 fällig werden.
Der Vergleich
Warum der Plan den Unterschied macht
|Merkmal
|Sabih Khan (COO)
|Jennifer Newstead (Chefjuristin)
|Meldung
|Form 144, Ankündigung
|Form 4, abgeschlossene Verkäufe
|Handelsplan
|nicht genannt
|10b5-1-Plan vom 5. Mai 2026
|Umfang
|55.000 Aktien, rund 19,2 Mio. $
|rund 24.000 Aktien seit September
|Rhythmus
|einmalig angekündigt
|fast jeden Dienstag
|Anteil am Bestand
|rund 4,8 %
|rund die Hälfte des Direktbestands
Ein 10b5-1-Plan wird Monate im Voraus festgelegt. Wer so verkauft, hat auf den Kurs am Verkaufstag keinen Einfluss mehr. Deshalb gelten solche Verkäufe meist als Routine: Manager machen Teile ihrer Aktienvergütung zu Geld, etwa für Steuern oder um ihr Vermögen zu streuen.
Ein Verkauf ohne Plan ist nicht verboten und muss nichts Negatives bedeuten. Er fällt aber stärker auf, weil der Insider den Zeitpunkt bewusst wählt. Bei Khan kommt hinzu, dass die Ankündigung in die Nähe des Rekordhochs fiel.
Die Aktie selbst ließ sich davon nicht bremsen. Am Freitag, 27. November, schloss sie bei 358,54 Dollar, ein Plus von 0,83 Prozent. Damit lag sie über dem Rekord-Schlusskurs von 356,27 Dollar, den die Quelle für den 25. November genannt hatte.
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