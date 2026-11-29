Ein 10b5-1-Plan wird Monate im Voraus festgelegt. Wer so verkauft, hat auf den Kurs am Verkaufstag keinen Einfluss mehr. Deshalb gelten solche Verkäufe meist als Routine: Manager machen Teile ihrer Aktienvergütung zu Geld, etwa für Steuern oder um ihr Vermögen zu streuen.

Ein Verkauf ohne Plan ist nicht verboten und muss nichts Negatives bedeuten. Er fällt aber stärker auf, weil der Insider den Zeitpunkt bewusst wählt. Bei Khan kommt hinzu, dass die Ankündigung in die Nähe des Rekordhochs fiel.