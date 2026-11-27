Wie lief das vierte Geschäftsquartal?

Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar.

Was bietet Apple zum Black Friday?

Geschenkkarten beim Kauf ausgewählter Geräte vom 27. bis 30. November.

Warum sinkt die Marge?

Wegen höherer Speicherkosten und Ausgaben für die Siri-KI.

Welche ISIN und WKN hat die Apple Aktie?

ISIN US0378331005, WKN 865985, Handelssymbol APC, US-Handelssymbol AAPL.