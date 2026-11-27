Für die Apple Aktie beginnt heute die wichtigste Verkaufszeit des Jahres. Vom 27. bis 30. November läuft Apples Shopping-Event zum Black Friday, bei dem es statt Rabatten Geschenkkarten gibt. Rückenwind liefert das abgelaufene Quartal: Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar.
Apple Aktie zum Black Friday: iPhone 18 treibt Rekordumsatz – doch die Marge zeigt erste Risse
Umsatz plus 12 Prozent, iPhone plus 17 Prozent, Mac plus 24 Prozent: Die Apple Aktie geht mit starken Zahlen ins Weihnachtsgeschäft. Doch teurer Speicher drückt die Marge, und Skeptiker zweifeln an der iPhone-Nachfrage. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Apple Aktie trägt die ISIN US0378331005 und die WKN 865985. In Deutschland lautet das Handelssymbol APC, in den USA wird sie an der Nasdaq unter dem US-Handelssymbol AAPL gehandelt.
Die Zahlen
iPhone und Mac ziehen an
Das iPhone legte dank der iPhone-18-Familie um 17 Prozent zu, die Mac-Sparte sogar um 24 Prozent. Für das Dezemberquartal peilt Apple ein Umsatzplus von 7 bis 10 Prozent an. Bernstein hob das Kursziel von 370 auf 380 Dollar und bleibt bei Outperform. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Apple verkauft mehr denn je. Die Frage ist, wie viel davon bei steigenden Kosten noch hängen bleibt.
Die Risiken
Speicherkosten drücken die Marge
Für das Dezemberquartal erwartet Apple eine Bruttomarge von 45 bis 46 Prozent, nach 47,9 Prozent im Vorquartal. Gründe sind höhere Speicherkosten und Ausgaben für die neue Siri-KI. KeyBanc-Analyst Brandon Nispel warnt zudem, höhere iPhone-Preise und weniger Rabatte der Mobilfunkanbieter könnten die Nachfrage bremsen. Für die Apple Aktie wird das Weihnachtsgeschäft damit zum Härtetest.
Häufige Fragen zur Apple Aktie
Wie lief das vierte Geschäftsquartal?
Der Umsatz stieg um 12 Prozent auf 114,5 Milliarden Dollar.
Was bietet Apple zum Black Friday?
Geschenkkarten beim Kauf ausgewählter Geräte vom 27. bis 30. November.
Warum sinkt die Marge?
Wegen höherer Speicherkosten und Ausgaben für die Siri-KI.
Welche ISIN und WKN hat die Apple Aktie?
ISIN US0378331005, WKN 865985, Handelssymbol APC, US-Handelssymbol AAPL.
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