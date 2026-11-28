Während die halbe Technologiebranche im November Federn ließ, hat ein Schwergewicht einfach weitergemacht. Die Apple Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten Handel bei 358,54 US-Dollar, ein Plus von 0,83 Prozent – der höchste Schlusskurs der Unternehmensgeschichte. Der bisherige Rekord von 356,27 US-Dollar vom 13. November ist damit übertroffen. Der Börsenwert liegt bei rund 5,2 Billionen US-Dollar.
Apple Aktie: Rekordschluss bei 358,54 Dollar – und ein Vorstand meldet Verkäufe für 39 Millionen an
Die Apple Aktie schließt so hoch wie nie und trotzt dem Ausverkauf bei KI-Werten. Zeitgleich reicht der operative Chef die zweite Verkaufsanzeige in drei Tagen ein. Was Anleger daraus lesen können.
Apple Inc. · ISIN: US0378331005 · WKN: 865985 · Handelssymbol: APC · US-Handelssymbol: AAPL
Die Lage
Der sichere Hafen unter den Tech-Werten
Die relative Stärke ist auffällig. Bis zum Mittwoch hatte die Aktie binnen eines Monats 3,4 Prozent gewonnen, während der S&P 500 im selben Zeitraum mehr als sieben Prozent verlor. Marktbeobachter erklären das mit Apples Strategie, KI-Funktionen vor allem auf den Geräten selbst laufen zu lassen, statt Hunderte Milliarden in Rechenzentren zu stecken. Wer die Investitionswelle der Branche skeptisch sieht, findet hier ein Technologieunternehmen ohne dieses Risiko.
Hinzu kommen das Feiertagsgeschäft mit Aktionen der Mobilfunkanbieter und stetig wachsende Serviceerlöse. Auf Sicht von zwölf Monaten stieg der Umsatz um gut 15 Prozent auf rund 479 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie um gut 20 Prozent.
Apple wird gerade nicht für Wachstum gekauft, sondern für Ruhe. Ein KGV von 40 ist allerdings ein hoher Preis für einen sicheren Hafen.
Die Insider
Zwei Meldungen in drei Tagen
Minuten nach Handelsschluss am Freitag nahm die US-Börsenaufsicht eine zweite Verkaufsanzeige des für das operative Geschäft zuständigen Vorstands Sabih Khan entgegen. Mit einem solchen Formular kündigt ein Insider an, Aktien verkaufen zu wollen. Zusammen mit einer ersten Meldung summieren sich die angezeigten Verkäufe laut einem Medienbericht auf rund 39 Millionen US-Dollar in drei Tagen. Bestätigt ist bislang der erste: 55.000 Aktien am 25. November für rund 19,2 Millionen US-Dollar.
Wie ist das einzuordnen? Verkäufe von Führungskräften sind bei Apple Routine und häufig Teil vorab festgelegter Pläne, etwa zur Begleichung von Steuern auf Aktienvergütungen. Ein Urteil über die Aussichten des Unternehmens lässt sich daraus nicht ableiten. Auffällig ist allenfalls der Zeitpunkt am Rekordhoch – und dass das durchschnittliche Kursziel der Analysten mit rund 346 US-Dollar inzwischen unter dem Kurs liegt. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Apple Aktie
Wo steht die Apple Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 358,54 US-Dollar (plus 0,83 Prozent), dem höchsten Schlusskurs ihrer Geschichte.
Warum hält sich Apple besser als andere Tech-Werte?
Unter anderem, weil der Konzern weniger in KI-Rechenzentren investiert und KI-Funktionen stärker auf den Geräten ausführt.
Was bedeutet eine Verkaufsanzeige eines Vorstands?
Sie kündigt einen geplanten Aktienverkauf an. Solche Verkäufe sind häufig Routine und kein Urteil über die Geschäftsaussichten.
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