Apple Aktie: Rekordschluss bei 358,54 Dollar – und ein Vorstand meldet Verkäufe für 39 Millionen an

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 15:14 3 Min.

Die Apple Aktie schließt so hoch wie nie und trotzt dem Ausverkauf bei KI-Werten. Zeitgleich reicht der operative Chef die zweite Verkaufsanzeige in drei Tagen ein. Was Anleger daraus lesen können.

Während die halbe Technologiebranche im November Federn ließ, hat ein Schwergewicht einfach weitergemacht. Die Apple Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten Handel bei 358,54 US-Dollar, ein Plus von 0,83 Prozent – der höchste Schlusskurs der Unternehmensgeschichte. Der bisherige Rekord von 356,27 US-Dollar vom 13. November ist damit übertroffen. Der Börsenwert liegt bei rund 5,2 Billionen US-Dollar. Apple Inc. · ISIN: US0378331005 · WKN: 865985 · Handelssymbol: APC · US-Handelssymbol: AAPL Rekordschlusskurs am 27. November 358,54 $ Anstieg seit dem Tief vom 30. März (246,63 $) +44 % Kurs-Gewinn-Verhältnis rund 40 Börsenwert 5,2 Bio. $ Quelle : Apple Investor Relations, Kursdaten vom 27. November 2026; Marktdaten Die Lage Der sichere Hafen unter den Tech-Werten Die relative Stärke ist auffällig. Bis zum Mittwoch hatte die Aktie binnen eines Monats 3,4 Prozent gewonnen, während der S&P 500 im selben Zeitraum mehr als sieben Prozent verlor. Marktbeobachter erklären das mit Apples Strategie, KI-Funktionen vor allem auf den Geräten selbst laufen zu lassen, statt Hunderte Milliarden in Rechenzentren zu stecken. Wer die Investitionswelle der Branche skeptisch sieht, findet hier ein Technologieunternehmen ohne dieses Risiko. Hinzu kommen das Feiertagsgeschäft mit Aktionen der Mobilfunkanbieter und stetig wachsende Serviceerlöse. Auf Sicht von zwölf Monaten stieg der Umsatz um gut 15 Prozent auf rund 479 Milliarden US-Dollar, der Gewinn je Aktie um gut 20 Prozent. Die Insider Zwei Meldungen in drei Tagen Minuten nach Handelsschluss am Freitag nahm die US-Börsenaufsicht eine zweite Verkaufsanzeige des für das operative Geschäft zuständigen Vorstands Sabih Khan entgegen. Mit einem solchen Formular kündigt ein Insider an, Aktien verkaufen zu wollen. Zusammen mit einer ersten Meldung summieren sich die angezeigten Verkäufe laut einem Medienbericht auf rund 39 Millionen US-Dollar in drei Tagen. Bestätigt ist bislang der erste: 55.000 Aktien am 25. November für rund 19,2 Millionen US-Dollar. Wie ist das einzuordnen? Verkäufe von Führungskräften sind bei Apple Routine und häufig Teil vorab festgelegter Pläne, etwa zur Begleichung von Steuern auf Aktienvergütungen. Ein Urteil über die Aussichten des Unternehmens lässt sich daraus nicht ableiten. Auffällig ist allenfalls der Zeitpunkt am Rekordhoch – und dass das durchschnittliche Kursziel der Analysten mit rund 346 US-Dollar inzwischen unter dem Kurs liegt. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Apple Aktie spricht Rekordschluss, relative Stärke im Tech-Ausverkauf, zweistelliges Gewinnwachstum und geringe Abhängigkeit von teuren KI-Rechenzentren. Was dagegen spricht Hohe Bewertung, ein Kurs über dem durchschnittlichen Analystenziel, Insiderverkäufe am Hoch und ein Zinsentscheid der Fed am 9. Dezember. Häufige Fragen zur Apple Aktie Wo steht die Apple Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 358,54 US-Dollar (plus 0,83 Prozent), dem höchsten Schlusskurs ihrer Geschichte. Warum hält sich Apple besser als andere Tech-Werte?

Unter anderem, weil der Konzern weniger in KI-Rechenzentren investiert und KI-Funktionen stärker auf den Geräten ausführt. Was bedeutet eine Verkaufsanzeige eines Vorstands?

Sie kündigt einen geplanten Aktienverkauf an. Solche Verkäufe sind häufig Routine und kein Urteil über die Geschäftsaussichten. Fazit: Stärke hat ihren Preis Die Apple Aktie ist der Gewinner des November-Ausverkaufs. Der Rekord ist verdient, die Bewertung ambitioniert. Wer auf das Papier schaut, sollte weniger auf Insiderformulare achten als auf die Frage, wie lange der Markt für Sicherheit einen Aufschlag zahlt.

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