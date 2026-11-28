Die Apple-Aktie (ISIN US0378331005, WKN 865985, US-Symbol AAPL) ist mit einem Wochenplus von 4,66 % der siebzehntbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 3,30 %, auf Jahressicht bei plus 29,18 % und auf Fünfjahressicht bei plus 128,65 %.
Apple-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 17: Kurs bleibt über 350 Dollar
Die Apple-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 4,66 % zu und ist siebzehntbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der iPhone-Konzern bei plus 29,18 %.
Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 17
Warum die Apple-Aktie in der Woche zulegt
Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Apple-Aktie steigt weiter auf hohem Niveau.
Rekordzahlen im Hintergrund
Laut 24/7 Wall St. meldete Apple am 2. November einen Rekordumsatz von 114,5 Milliarden US-Dollar im Septemberquartal, ein Plus von 12 %. Am 9. November schloss die Aktie erstmals über 350 US-Dollar, bei 350,69 US-Dollar.
Breite Erholung
Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Apple gewann am Freitag 0,83 % auf 358,54 US-Dollar.
Sicherer Hafen im Tech-Sektor
Während KI-Werte schwanken, gilt Apple laut Berichten als vergleichsweise stabil.
Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Hohe Bewertung, hohe Erwartungen
Laut Motley Fool belasten steigende Speicherchip-Preise die Marge, und Apple handelt mit einem hohen Aufschlag. Der neue Konzernchef John Ternus muss die Erwartungen erfüllen.
FAQ
Häufige Fragen zur Apple-Aktie
Warum ist die Apple-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche?
Die Aktie steigt mit dem Markt auf hohem Niveau. Eine neue Nachricht gibt es nicht.
Wie stark ist die Apple-Aktie in der Woche gestiegen?
Laut Wochenübersicht um 4,66 %.
Welche ISIN und WKN hat die Apple-Aktie?
ISIN US0378331005, WKN 865985. US-Symbol AAPL (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Apple Inc.
- ISIN
- US0378331005
- WKN
- 865985
- US-Handelssymbol
- AAPL (Nasdaq)
- Kurs
- 358,54 Dollar (27.11.)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner der Woche Nr. 17 (KW 48/2026)
Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr
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