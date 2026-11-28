Apple-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 17: Kurs bleibt über 350 Dollar

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:47 2 Min.

Die Apple-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 4,66 % zu und ist siebzehntbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der iPhone-Konzern bei plus 29,18 %.

Bild: Daniel L. Lu, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, zugeschnitten

Die Apple-Aktie (ISIN US0378331005, WKN 865985, US-Symbol AAPL) ist mit einem Wochenplus von 4,66 % der siebzehntbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 3,30 %, auf Jahressicht bei plus 29,18 % und auf Fünfjahressicht bei plus 128,65 %. Apple-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 17 +4,66 % Bilanz auf Jahressicht +29,18 % Kurs am Freitag, 27.11. 358,54 USD Umsatz im Septemberquartal 114,5 Mrd. USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de; 24/7 Wall St. Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 17 Warum die Apple-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Apple-Aktie steigt weiter auf hohem Niveau. 01 Rekordzahlen im Hintergrund Laut 24/7 Wall St. meldete Apple am 2. November einen Rekordumsatz von 114,5 Milliarden US-Dollar im Septemberquartal, ein Plus von 12 %. Am 9. November schloss die Aktie erstmals über 350 US-Dollar, bei 350,69 US-Dollar. 02 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Apple gewann am Freitag 0,83 % auf 358,54 US-Dollar. 03 Sicherer Hafen im Tech-Sektor Während KI-Werte schwanken, gilt Apple laut Berichten als vergleichsweise stabil. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Hohe Bewertung, hohe Erwartungen Laut Motley Fool belasten steigende Speicherchip-Preise die Marge, und Apple handelt mit einem hohen Aufschlag. Der neue Konzernchef John Ternus muss die Erwartungen erfüllen. Was für die Apple-Aktie spricht Rekordumsatz im Septemberquartal.

Starkes Servicegeschäft.

Plus von 29 % auf Jahressicht. Was gegen die Apple-Aktie spricht Steigende Speicherkosten.

Hohe Bewertung.

Kein eigener Auslöser der Woche. FAQ Häufige Fragen zur Apple-Aktie Warum ist die Apple-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie steigt mit dem Markt auf hohem Niveau. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die Apple-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 4,66 %.

Welche ISIN und WKN hat die Apple-Aktie? ISIN US0378331005, WKN 865985. US-Symbol AAPL (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Apple Inc. ISIN US0378331005 WKN 865985 US-Handelssymbol AAPL (Nasdaq) Kurs 358,54 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 17 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Apple-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Apple-Aktie bleibt über 350 US-Dollar. Margen und KI-Fortschritte bestimmen den weiteren Weg.

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