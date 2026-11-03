Apple Aktie: iPhone 18 vor neuen Hürden – Analyst bleibt skeptisch

Apples Börsenbewertung steht auf dem Prüfstand: In seiner Apple-Aktienanalyse vom 03.11.2026 bestätigt Edison Lee von Jefferies für die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker: AAPL) das Kursziel 270,62 USD und das Rating "underperform". Nach den Quartalszahlen sieht der Analyst weiterhin ein ungünstiges Verhältnis zwischen Wachstum, Margenentwicklung und Bewertung. Gleichzeitig gerät das Papier unter Druck: Beim angegebenen Kursstand verliert die Apple-Aktie 7,20 USD beziehungsweise 2,13% auf 331,12 USD.