Anthropic-Ausgabepreis: Klingt eine Billion Dollar plausibel?

Das IPO falle in eine Phase erhöhter Volatilität im Technologiesektor. Der Nasdaq 100 habe im vergangenen Monat knapp 10% verloren, Nvidia habe um über 20% korrigiert, und regulatorische Auflagen für Rechenzentren würden den Markt verunsichern. Die Ankündigung des Börsengangs habe jedoch für eine spürbare Gegenbewegung gesorgt: Der Nasdaq 100 habe zu Wochenbeginn um 3,4% zugelegt, während Partnerunternehmen wie AMD (+13%) und Broadcom (+9%) kräftig angezogen seien.