Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse das US-Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI) Anthropic unter die Lupe.
Anthropic-Ausgabepreis: Klingt eine Billion Dollar plausibel?
Jens Klatt beleuchtet beim geplanten Anthropic-Börsengang das rasante Wachstum, die hohe Bewertung und die Risiken für Anleger.
Anthropic, Entwickler des Sprachmodells Claude und eines der führenden Forschungslabore für künstliche Intelligenz, habe am Dienstag, den 10. November, die Investorengespräche im Vorfeld des mit Spannung erwarteten Debüts an der Nasdaq aufgenommen. Diese Entwicklung dominiere derzeit die internationalen Aktien News: Das Unternehmen sowie ausgewählte Altaktionäre würden die Platzierung von 825 Millionen Aktien in einer Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar planen.
Damit belaufe sich das Emissionsvolumen auf 57,8 bis 64,4 Milliarden US-Dollar. Würden die Konsortialbanken ihre Mehrzuteilungsoption ziehen (Greenshoe über 123,75 Millionen Anteile), könnte das Gesamtvolumen auf rund 74 Milliarden US-Dollar anwachsen. Es handle sich damit um den zweitgrößten Börsengang der Geschichte, nur übertroffen vom Debüt von SpaceX zu Beginn des Jahres.
Die Papiere würden künftig unter dem Tickersymbol ANT gehandelt. Für die neue Anthropic Aktie bedeute die geplante Preisspanne eine Marktkapitalisierung von rund einer Billion US-Dollar. Angesichts früherer Bewertungsspekulationen von 1,5 bis 2 Billionen US-Dollar erscheine dieser Bewertungsansatz mit Blick auf die jüngsten Kursverluste bei Tech- und Halbleiterwerten pragmatisch gewählt. Doch wie solide sei das Zahlenwerk im Wertpapierprospekt tatsächlich?
Astronomisches Umsatzwachstum
Der Börsenprospekt lege erstmals die vollständigen Finanzkennzahlen des Unternehmens offen. Im dritten Quartal habe Anthropic einen Umsatz von knapp 17 Milliarden US-Dollar erzielt – im Vergleich zu 1,4 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspreche dies nahezu einer Verzwölffachung.
Die annualisierte Umsatz-Run-Rate sei Ende Oktober auf rund 81 Milliarden US-Dollar geklettert, was einem Zuwachs von 10 Milliarden US-Dollar binnen Monatsfrist entspreche. Auch die Kundenbasis im Enterprise-Segment expandiere rasant: Die Zahl der Unternehmenskunden mit einem jährlichen Vertragsvolumen von mehr als 100.000 US-Dollar sei auf 11.900 gestiegen.
Wesentlicher Wachstumstreiber bleibe die Automatisierung von Software-Engineering-Prozessen. Laut Prospekt seien mehr als 90% der internen Code-Änderungen bei Anthropic von Claude selbst generiert worden. Parallel dazu forciere das Unternehmen branchenspezifische Lösungen, schwerpunktmäßig im Gesundheits- und Life-Sciences-Sektor.
Profitabilität noch nicht nachhaltig stabilisiert
Trotz der starken Dynamik zeige das operative Geschäft noch keine nachhaltige Ertragskonsistenz:
Im zweiten Quartal habe Anthropic mit 974 Millionen US-Dollar erstmals einen operativen Gewinn ausgewiesen.
Im dritten Quartal sei das Unternehmen mit einem Fehlbetrag von 567 Millionen US-Dollar wieder in die Verlustzone zurückgefallen.
Die operativen Aufwendungen seien im Jahresvergleich um 292% auf 17,5 Milliarden US-Dollar gestiegen.
Verantwortlich für das Minus im dritten Quartal seien im Wesentlichen kurzfristige Rechenkapazitätszusagen in Höhe von rund 5 Milliarden US-Dollar sowie nicht liquiditätswirksame Belastungen von 2 Milliarden US-Dollar im Rahmen eines Stiftungsprogramms gewesen.
Gleichzeitig zeichne sich erster Margendruck ab: Preissenkungen bei neuen Modellgenerationen und Rabatte für Großkunden hätten das Umsatzwachstum im dritten Quartal um schätzungsweise 600 Millionen US-Dollar gedrückt. Zusätzlicher Wettbewerb entstehe durch kostengünstige Open-Weights-Modelle, insbesondere aus dem asiatischen Raum.
Größtes Risiko: Das Ausmaß der Verflechtungen
Ein wesentlicher Risikofaktor liege in der Struktur der zugrundeliegenden Verträge. Konzerne wie Alphabet (Google), Amazon und Microsoft würden bei Anthropic in dreifacher Funktion auftreten: als Ankerinvestoren, strategische Kunden und primäre Cloud- bzw. Rechenkapazitätslieferanten.
Bei der Analyse dieser Aktien News müssten Anleger genau differenzieren, wie viel des ausgewiesenen Wachstums auf organische, unabhängige Marktnachfrage zurückzuführen sei und wie viel auf zirkulären Vereinbarungen mit den eigenen Großaktionären beruhe.
Marktkontext & Bewertungsmultiplikatoren
Bei einer Bewertung zwischen 900 Milliarden und einer Billion US-Dollar würde die Anthropic Aktie mit dem 11- bis 12-Fachen ihrer annualisierten Umsatz-Run-Rate an den Markt kommen. Im Branchenvergleich ordne sich der Wert damit wie folgt ein:
Anthropic (Run-Rate-Basis): ca. 11–12x EV/Sales
Microsoft / TSMC: vergleichbares Bewertungsniveau
Nvidia: ca. 16x EV/Sales
OpenAI (Sekundärmarkt-Bewertung bei 1,25 Bio. USD): ca. 18x EV/Sales
Broadcom: ca. 21x EV/Sales
Hierbei sei methodisch zu beachten: Die Run-Rate spiegele lediglich die hochgerechnete Dynamik des jüngsten Monats wider, nicht den realisierten Gesamtjahresumsatz. Ziehe man rein die Zahlen des dritten Quartals heran ($17 Mrd. × 4 = $68 Mrd.), erhöhe sich das Bewertungsmultiple auf das 13- bis 15-Fache. Zudem stehe Anthropic operativ am Beginn der Gewinnschwelle, während Konzerne wie Microsoft oder Nvidia hochprofitable Cash-Flow-Maschinen seien.
Worauf müssten Anleger jetzt achten?
Das IPO falle in eine Phase erhöhter Volatilität im Technologiesektor. Der Nasdaq 100 habe im vergangenen Monat knapp 10% verloren, Nvidia habe um über 20% korrigiert, und regulatorische Auflagen für Rechenzentren würden den Markt verunsichern. Die Ankündigung des Börsengangs habe jedoch für eine spürbare Gegenbewegung gesorgt: Der Nasdaq 100 habe zu Wochenbeginn um 3,4% zugelegt, während Partnerunternehmen wie AMD (+13%) und Broadcom (+9%) kräftig angezogen seien.
Besondere Aufmerksamkeit verlange die rechtliche Konstruktion: Anthropic sei als Public Benefit Corporation organisiert. Das bedeute, dass gesellschaftliche Verantwortung und die Risikominimierung bei künstlicher Intelligenz satzungsgemäß auf Augenhöhe mit den Renditezielen der Aktionäre stünden:
Governance & Stimmrechte: Ein unabhängiger Trust (Long-Term Benefit Trust) bestimme die Mehrheit des Board of Directors. Über eine separate Aktiengattung würden die Gründer zudem 50,1% der Stimmrechte in den verbleibenden Angelegenheiten halten. Käufer der frei handelbaren Anteile würden über nahezu keinen Einfluss auf strategische Entscheidungen verfügen.
Risikohinweise: Im Prospekt warne das Management explizit davor, dass fortgeschrittene KI-Technologie ohne ausreichende Sicherheitsvorkehrungen existenzielle Risiken für die Menschheit bergen könnte.
Das Emissionskonsortium werde von Goldman Sachs und Morgan Stanley geführt, flankiert von 20 weiteren Instituten. Entscheidend für das Börsenklima werde sein, ob das Orderbuch ein Pricing am oberen Ende der Spanne trage. Das Debüt diene als Lackmustest für das Bewertungsniveau der gesamten Branche und bilde die Benchmark für den für 2027 avisierten Börsengang von OpenAI.
Vom Emissionserlös würden zwischen 56 und 62,5 Milliarden US-Dollar über Primäraktien direkt dem Unternehmen zufließen. Weitere 26 Milliarden US-Dollar seien von strategischen Partnern wie AMD, Broadcom, Nvidia und Google zugesagt worden.
Eine Billion oder 1,4 Billionen US-Dollar?
In den Berichten würden zwei divergierende Bewertungszahlen auftauchen, die beide ihre Berechtigung hätten:
Rund 1,0 Billion US-Dollar: Reflektiere die reine Marktkapitalisierung auf Basis der ausstehenden Stammaktien am oberen Ende der Spanne (78 USD).
Rund 1,4 Billionen US-Dollar: Entspreche der Fully-Diluted-Bewertung, welche Mitarbeiteroptionen, noch unverfallbare Aktienpakete und für das Stiftungsprogramm reservierte Anteile einbeziehe.
Für die fundamentale Langfristanalyse sei der Wert von 1,4 Billionen US-Dollar die relevantere Bezugsgröße, da diese Papiere künftig den Streubesitz verwässern würden. Auf dieser Basis errechne sich ein Multiple von etwa 17x Run-Rate-Umsatz – womit die Aktie auf Augenhöhe mit OpenAI und teurer als Nvidia bewertet wäre. Ein substanzieller Bewertungsabschlag liege unter Einbeziehung der vollen Verwässerung somit nicht vor.
Wann starte der Handel?
Laut Marktberichten sei das finale IPO-Pricing für Mittwoch, den 18. November, terminiert. Da der offizielle Handel in den USA typischerweise am Folgetag aufgenommen werde, dürfte die Anthropic Aktie ab Donnerstag, den 19. November, erstmals an der Nasdaq gehandelt werden. Eine offizielle Bestätigung des Zeitplans durch Anthropic stehe noch aus; kurzfristige Anpassungen aufgrund des allgemeinen Marktumfelds würden möglich bleiben.
Fazit & Trading-Ausblick von Jens Klatt:
Wer beim IPO der Anthropic Aktie einsteigen möchte, bezahle für monumentales Wachstum, müsse jedoch die Governance-Beschränkungen der Benefit Corporation und die zirkuläre Abhängigkeit von Big-Tech-Partnern genau einpreisen. Für Trader würden die ersten Handelstage enorme Volatilität bieten; langfristige Investoren sollten das tatsächliche Multiple auf Fully-Diluted-Basis (1,4 Billionen USD) als Maßstab ansetzen. (Analyse vom 10.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.
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