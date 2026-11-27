Wie erfolgreich der Börsenstart des Claude-Entwicklers bislang war, hängt davon ab, wann man einsteigen konnte. Wer bei der Emission zu 83 USD zum Zug kam, lag am Freitagmorgen vorbörslich mit rund 3,5% im Plus. Wer am ersten Handelstag zum Eröffnungskurs von 111,50 USD kaufte, lag zum selben Zeitpunkt rund 23% im Minus. Fünf Handelstage, dasselbe Unternehmen, zwei grundverschiedene Erfahrungen. Für Anleger, die Anthropic heute beurteilen, stellt sich eine Frage, auf die keiner dieser Einstiegspreise eine Antwort gibt: Wie viel kann das Unternehmen an der wachsenden Nutzung von Claude verdienen, nachdem die dafür nötige Rechenleistung bezahlt ist?