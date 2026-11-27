Die Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) springt nach Thanksgiving vorbörslich wieder über ihren Ausgabepreis. Am Freitag, dem 27. November, kostete sie um 7:56 Uhr US-Ostküstenzeit 85,87 USD, ein Plus von 3,08 USD oder 3,72% gegenüber dem letzten regulären Schlusskurs. Am Mittwoch, dem 25. November, hatte die Aktie um 16:00 Uhr US-Ostküstenzeit bei 82,79 USD geschlossen. Das waren 0,89 USD oder 1,08% mehr als am Vortag, aber noch 21 Cent weniger als der Ausgabepreis von 83 USD. Am Donnerstag blieben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen.
Anthropic Aktie: Zurück über 83 Dollar – warum Anleger nach dem Rekord-IPO auf diese Zahl achten
Anthropic springt vorbörslich über den Ausgabepreis – doch die Kosten für Claudes Rechenleistung entscheiden über die Gewinne.
Wie erfolgreich der Börsenstart des Claude-Entwicklers bislang war, hängt davon ab, wann man einsteigen konnte. Wer bei der Emission zu 83 USD zum Zug kam, lag am Freitagmorgen vorbörslich mit rund 3,5% im Plus. Wer am ersten Handelstag zum Eröffnungskurs von 111,50 USD kaufte, lag zum selben Zeitpunkt rund 23% im Minus. Fünf Handelstage, dasselbe Unternehmen, zwei grundverschiedene Erfahrungen. Für Anleger, die Anthropic heute beurteilen, stellt sich eine Frage, auf die keiner dieser Einstiegspreise eine Antwort gibt: Wie viel kann das Unternehmen an der wachsenden Nutzung von Claude verdienen, nachdem die dafür nötige Rechenleistung bezahlt ist?
41,25 Dollar zwischen Euphorie und Ernüchterung
Am 19. November eröffnete Anthropic an der Nasdaq rund 34% über dem Ausgabepreis. In der Spitze zahlten Käufer 115,10 USD. Das entsprach zeitweise einer Bewertung von rund zwei Billionen USD. Am Mittwoch wechselten die Papiere zwischenzeitlich für 73,85 USD den Besitzer. Zwischen diesen beiden Preisen lagen 41,25 USD je Aktie, fast die Hälfte des Betrags, den Zeichner bei der Emission bezahlt hatten.
Für das Unternehmen selbst hat der Unterschied zwischen 115,10 und 73,85 USD zunächst eine andere Bedeutung als für seine Aktionäre. Den Erlös für die neu ausgegebenen Aktien hat Anthropic zum vereinbarten Preis von 83 USD erhalten. Wer am ersten Börsentag für 111,50 USD kaufte, zahlte den Aufschlag an den Verkäufer seiner Aktien. Umgekehrt entzieht ein späterer Kursrückgang dem Unternehmen das Emissionskapital nicht wieder. Für Forschung, Rechenzentren und die nächste Modellgeneration zählt deshalb zunächst, wie viel Geld beim Börsengang tatsächlich in der Kasse ankam.
Der Rekord-Börsengang war noch größer als zunächst gemeldet
Die häufig genannten 980 Millionen Aktien und 81,34 Milliarden USD beschreiben das ursprüngliche öffentliche Angebot. Schon damit war Anthropic der größte Börsengang der Geschichte gelungen. Beim Abschluss der Transaktion am 20. November stand fest, dass die begleitenden Banken ihre Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt hatten. Weitere 147 Millionen Aktien kamen zum selben Preis auf den Markt. Das endgültige öffentliche Angebot umfasste damit 1,127 Milliarden Aktien und hatte ein Bruttovolumen von rund 93,5 Milliarden USD.
Davon entfielen rund 91,6 Milliarden USD vor Gebühren und sonstigen Emissionskosten auf Anthropic. Der Rest ging an bisherige Aktionäre, die einen Teil ihrer Bestände verkauft hatten. Hinzu kamen rund 26 Milliarden USD aus einer separaten Privatplatzierung. Sieben Technologiekonzerne erwarben stimmrechtslose Aktien zum Preis von ebenfalls 83 USD. Öffentliches Angebot und Privatplatzierung brachten es zusammen auf rund 119,5 Milliarden USD Bruttovolumen. Anthropic selbst entfielen aus beiden Transaktionen rund 117,6 Milliarden USD vor Kosten.
Dieses Kapital verschafft dem Unternehmen Zeit, und Zeit hat im KI-Geschäft einen konkreten Preis. Wer Rechenleistung frühzeitig für mehrere Jahre reservieren kann, erhält andere Konditionen als ein Anbieter, der bei einem unerwarteten Ansturm kurzfristig Kapazität zukaufen muss. Wie teuer der Unterschied werden kann, zeigen bereits die jüngsten Quartalszahlen. Zugleich schafft die lange Bindung ein neues Risiko: Die Rechnung für reservierte Kapazität richtet sich nach dem Vertrag. Die Einnahmen richten sich danach, wie intensiv die Kunden Claude tatsächlich nutzen.
Claude ist in den Budgets großer Unternehmen angekommen
Im dritten Quartal 2026 erzielte Anthropic rund 17 Milliarden USD Umsatz. Einen Hinweis auf die Qualität dieser Nachfrage geben die Ausgaben großer Firmenkunden. Nach Unternehmensangaben hat mehr als die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen innerhalb eines Zwölfmonatszeitraums jeweils mindestens 100.000 USD für Anthropics Angebote ausgegeben. Unter seinen Kunden nennt der Konzern unter anderem SAP, PayPal, Shopify und Walmart. Damit hat Claude den Sprung aus einzelnen Testprojekten in die Einkaufsbudgets großer Unternehmen geschafft. Wie breit die Software innerhalb jedes einzelnen Kunden eingesetzt wird, lässt sich aus der Ausgabenschwelle allerdings nicht ablesen.
Die wirtschaftliche Chance liegt im zweiten Auftrag eines bereits gewonnenen Kunden. Setzt etwa ein Softwareteam Claude regelmäßig zur Arbeit am eigenen Code ein, kann der nächste Umsatzschub aus zusätzlichen Teams, häufigerer Nutzung oder der Einbindung in ein eigenes Produkt entstehen. Anthropic muss denselben Konzern dafür kein zweites Mal als Neukunden gewinnen. Der Kunde wiederum hat eigene Erfahrungswerte: Wie viel Zeit spart die Anwendung? Wie oft muss ein Mitarbeiter Ergebnisse korrigieren? Bei welchen Aufgaben lohnt sich der Einsatz selbst dann, wenn das Budget überprüft wird?
Gerade diese Fragen machen das Firmenkundengeschäft attraktiv und anspruchsvoll zugleich. Ein Werkzeug, das messbar Arbeitszeit spart, hat bessere Chancen auf einen festen Platz im Budget. Bei einer austauschbaren Aufgabe kann der Einkauf dagegen die Preise konkurrierender Modelle vergleichen und Aufträge aufteilen. Für die Aktie ist deshalb die Zahl der bekannten Kundennamen weniger aussagekräftig als die Entwicklung der Ausgaben dieser Kunden über mehrere Quartale. Der entscheidende Fortschritt wäre, wenn bestehende Kunden mehr mit Claude erledigen und Anthropic an dieser zusätzlichen Nutzung mehr verdient.
Das Quartal, in dem fünf Milliarden Dollar Rechenleistung den Unterschied machten
Im zweiten Quartal 2026 hatte Anthropic einen operativen Gewinn von 974 Millionen USD erzielt. Im dritten Quartal stand trotz des hohen Umsatzes wieder ein operativer Verlust von 567 Millionen USD. Die Ergebnisverschlechterung belief sich damit auf gut 1,5 Milliarden USD. Das Unternehmen führte sie vor allem auf kurzfristig beschaffte Rechenleistung im Umfang von rund 5 Milliarden USD und auf nicht zahlungswirksame Aufwendungen von rund 2 Milliarden USD für ein Programm zur Aufstockung von Mitarbeiterspenden zurück.
Die fünf Milliarden sind dabei leicht misszuverstehen. Sie beziffern den Umfang der kurzfristig beschafften Rechenleistung. Wie viel teurer diese im Vergleich zu einem längerfristigen Vertrag ausfiel, lässt sich daraus allein nicht bestimmen. Anthropic gibt jedoch an, dass kurzfristig eingekaufte Kapazität erheblich mehr kostet. Ein unerwartet erfolgreicher Produktstart kann deshalb zunächst die Marge belasten: Zusätzliche Kunden bringen sofort Umsatz, aber der Anbieter muss gerade die letzten, besonders teuren Kapazitäten beschaffen, um ihre Anfragen überhaupt bedienen zu können.
Anschaulich wird das an einer Kennzahl, die Anthropic selbst veröffentlicht. Im zweiten Quartal erzielte der Konzern je Dollar für Rechenleistung und Infrastruktur 2,08 USD Umsatz. Im dritten Quartal waren es 1,72 USD. Aus diesem Verhältnis müssen anschließend unter anderem Personal, Vertrieb und Verwaltung finanziert werden. Langfristig liegt hier eine der größten Chancen der Aktie. Gelingt es, dieselbe Kundenaufgabe mit weniger Rechenaufwand zuverlässig zu lösen, kann Anthropic günstiger anbieten und trotzdem mehr verdienen. Gibt der Wettbewerb das Tempo der Preissenkungen vor, kann ein Teil des technischen Fortschritts allerdings bei den Kunden statt bei den Aktionären ankommen.
900 Milliarden Dollar an Zusagen verändern den Blick auf den Emissionserlös
In den Unterlagen zum Börsengang beziffert Anthropic seine langfristigen Zusagen für Rechenleistung auf rund 900 Milliarden USD. Davon seien rund 70,7 Milliarden USD in den zwölf Monaten nach dem 30. September 2026 fällig. Bis Ende 2030 rechne das Unternehmen mit rund 451,6 Milliarden USD, der weitaus größte Teil des verbleibenden Betrags verteile sich auf die Jahre 2031 bis 2045. Die 900 Milliarden USD sind damit über viele Jahre gestaffelte Verpflichtungen. Für die kurzfristige Finanzlage ist der Zahlungsplan aussagekräftiger als die Gesamtsumme.
Für die Bewertung bedeutet das einen ungewöhnlich langen Blick in die Zukunft. Anthropic sichert heute Kapazitäten für Jahre, in denen weder die Leistungsfähigkeit der dann verfügbaren Chips noch der Preis einer typischen KI-Anfrage zuverlässig vorhersehbar ist. Bei anhaltend hoher Nachfrage könnte der frühe Zugriff auf Rechenleistung zum Wettbewerbsvorteil werden. Bleibt die Nutzung hinter den Annahmen zurück oder fallen die Marktpreise für Kapazität schneller als erwartet, können dieselben Verträge die Rentabilität über Jahre drücken. Der Rekorderlös aus dem Börsengang gibt Anthropic Spielraum. Ob die Verträge wirtschaftlich aufgehen, entscheidet sich bei der Auslastung.
Wenn Kapitalgeber zugleich Geschäftspartner sind
Mit AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, NVIDIA und TSMC Partners beteiligten sich sieben Unternehmen aus der Technologiebranche an der Privatplatzierung. Für Anthropic ist das ein Vorteil, der über das Geld hinausreicht. Zu seinen Investoren zählen Unternehmen, die Chips entwickeln, Speicher liefern, Halbleiter fertigen oder Cloud-Infrastruktur betreiben. In einer Branche, in der die Verfügbarkeit von Rechenleistung das Wachstum begrenzen kann, sind solche Beziehungen strategisch wertvoll.
Ihre Beteiligung lässt sich für einen gewöhnlichen Aktionär dennoch nur bedingt als Bewertungssignal lesen. Ein Chiphersteller kann auch dann wirtschaftlich von Anthropics Expansion profitieren, wenn seine Beteiligung an der Börse zunächst wenig abwirft: Wachsende KI-Investitionen können Nachfrage nach seinen Produkten schaffen. Ein Käufer der Nasdaq-Aktie erhält diese zusätzlichen Ertragsmöglichkeiten nicht. Für ihn zählt, was nach den Zahlungen an Chip-, Cloud- und andere Geschäftspartner bei Anthropic verbleibt. Gerade deshalb verdient die operative Marge mindestens so viel Aufmerksamkeit wie die prominente Investorenliste.
Was die nächsten Geschäftszahlen zeigen müssen
Der vorbörsliche Sprung auf 85,87 USD bringt Anthropic zurück über den Ausgabepreis. Ob die Aktie dort attraktiv ist, entscheidet sich jedoch an drei beobachtbaren Entwicklungen: Weiten bestehende Kunden ihren Einsatz von Claude aus? Steigt der Umsatz je Dollar Infrastrukturaufwand wieder? Und gelingt der Übergang von einem einzelnen profitablen Quartal zu verlässlichen operativen Gewinnen? Besonders positiv wäre eine Kombination aus wachsender Nutzung und sinkenden Kosten je erledigter Aufgabe. Kritischer wäre ein Umsatzanstieg, für den Anthropic regelmäßig zusätzliche Rechenleistung zu teuren kurzfristigen Konditionen beschaffen müsste.
Die Einschätzung fällt derzeit neutral aus. Anthropic hat ein Produkt mit zahlenden Großkunden, Zugang zu Kapital in außergewöhnlicher Größenordnung und die Chance, einen Teil der täglichen Wissensarbeit in Unternehmen dauerhaft zu übernehmen. Dem stehen langfristige Abnahmeverpflichtungen und eine operative Profitabilität gegenüber, die bereits von einem Quartal zum nächsten kräftig schwankt. Der Unterschied zwischen einem erfolgreichen KI-Unternehmen und einer erfolgreichen KI-Aktie liegt hier im Preis, den Anleger heute für Gewinne zahlen, deren Höhe sich erst noch erweisen muss.
Schick die Analyse dem Freund, der sagt: "Ich war beim Börsengang dabei." Nach fünf Handelstagen lohnt sich die Rückfrage: "Zu 83 oder zu 111,50 Dollar?" Das dürfte die Antwort auf die Frage klären, wer heute das Mittagessen bezahlt.
Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 27. November 2026
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