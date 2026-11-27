Die Anthropic-Aktienanalyse von Arete vom 25. November 2026 sorgt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 300 USD für erhebliches Aufsehen. Analyst Adam Shepherd positioniert sich als besonders optimistische Stimme unter den Beobachtern des KI-Unternehmens. Beim jüngsten NASDAQ-Schlusskurs von 82,79 USD (+1,1%) beträgt das rechnerische Aufwärtspotenzial beeindruckende 262,4 Prozent beziehungsweise 217,21 USD je Aktie. Die starke Positionierung von Claude im Unternehmenskundengeschäft, die Möglichkeiten der KI-gestützten Automatisierung und die ambitionierten Wachstumsprognosen anderer Analysehäuser liefern wichtige Argumente für die langfristige Investmentstory. Dem stehen enorme Rechenkosten, ein erbitterter technologischer Wettbewerb und erhebliche Bewertungsrisiken gegenüber. Ob das außergewöhnliche Kursziel von Arete tatsächlich erreichbar ist, dürfte vor allem davon abhängen, ob Anthropic sein technologisches Potenzial in nachhaltig profitable Geschäftsmodelle übersetzen kann. Die Anthropic-Aktie bleibt damit eine der faszinierendsten, zugleich aber auch risikoreichsten Wachstumsstorys an der Wall Street.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 27. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.