Der Börsengang sollte ein Triumph werden, eine Woche später herrscht Ernüchterung. Die Anthropic Aktie war am 19. November zu 83 Dollar ausgegeben worden und eröffnete bei 111,50 Dollar. Am Dienstag schloss sie mit 81,91 Dollar erstmals unter dem Ausgabepreis. In Deutschland notierte das Papier am Donnerstag bei rund 76 Euro. Trotzdem gehört Anthropic weiter zu den meistgesuchten Aktien.
Anthropic Aktie: Unter dem Ausgabepreis, 901 Milliarden Verpflichtungen – ein Haus sieht 59, ein anderes 155 Dollar
Eine Woche nach dem größten Börsengang der Geschichte notiert die Anthropic Aktie unter 83 Dollar. Die Analysten sind so gespalten wie selten: Kaufempfehlungen mit Zielen bis 155 Dollar stehen gegen eine Leerverkaufsempfehlung mit 59 Dollar. Die große Analyse: was die Zahlen zeigen, was die Verpflichtungen bedeuten und was als Nächstes kommt.
Die Stammdaten: Die Anthropic Aktie trägt die ISIN US03703U1079 und die WKN A42SXH. In Deutschland lautet das Handelssymbol 1ANT, in den USA das US-Handelssymbol ANT an der Nasdaq.
Die Zahlen
Rasantes Wachstum, steigende Kosten
Das Wachstum ist beispiellos. Im dritten Quartal setzte Anthropic laut Prospekt rund 17 Milliarden Dollar um, mehr als zwölfmal so viel wie ein Jahr zuvor. Allerdings verlangsamte sich das Plus gegenüber dem Vorquartal von rund 144 auf rund 47 Prozent. Gleichzeitig stiegen die Kosten für Rechenleistung um 77 Prozent auf rund 9,9 Milliarden Dollar. Aus einem operativen Gewinn von 974 Millionen Dollar im zweiten Quartal wurde ein Verlust von 567 Millionen Dollar.
Im Fokus der Skeptiker stehen die langfristigen Verpflichtungen. Der Prospekt weist rund 901 Milliarden Dollar an Zusagen für Rechenleistung und Infrastruktur bis 2045 aus. Rund 70,7 Milliarden Dollar davon werden in den zwölf Monaten nach dem 30. September fällig. Dem standen Barmittel und kurzfristige Anlagen von rund 132 Milliarden Dollar gegenüber.
Bei der Anthropic Aktie geht es nicht mehr um die Frage, ob das Geschäft wächst. Es geht darum, ob es schneller wächst als die Kosten.
Die Analysten
Selten waren Meinungen so weit auseinander
Die Spanne der Einschätzungen ist enorm. Canaccord Genuity startete mit Buy und einem Kursziel von 135 Dollar, Oppenheimer nennt 150 Dollar, Melius 155 Dollar, Wedbush 120 Dollar. Morningstar sieht den fairen Wert bei 92 Dollar. Beim Researchhaus Hedgeye sind sich zwei Analysten uneins: Andrew Freedman setzt einen fairen Wert von 92 Dollar an, Felix Wang empfiehlt dagegen eine Leerverkaufsposition mit Ziel 59 Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Für die kommenden Wochen sind zwei Termine wichtig. Bis zu 315 Millionen Aktien von Altaktionären könnten nach Ablauf von Haltefristen auf den Markt kommen, weitere folgen über sechs Monate. Zudem berichtet Bloomberg, dass die Anthropic Aktie am 21. Dezember in den Nasdaq 100 aufgenommen werden könnte. Bestätigt ist das nicht.
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Warum notiert die Anthropic Aktie unter dem Ausgabepreis?
Anleger sorgen sich um steigende Rechenkosten, langfristige Verpflichtungen und möglichen Verkaufsdruck nach Ablauf von Haltefristen.
Wie viel Umsatz macht Anthropic?
Im dritten Quartal rund 17 Milliarden Dollar.
Was sagen Analysten?
Die Spanne reicht von 59 Dollar bei einer Leerverkaufsempfehlung bis 155 Dollar bei einer Kaufempfehlung. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Welche ISIN und WKN hat die Anthropic Aktie?
ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT.
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