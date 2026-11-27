Warum notiert die Anthropic Aktie unter dem Ausgabepreis?

Anleger sorgen sich um steigende Rechenkosten, langfristige Verpflichtungen und möglichen Verkaufsdruck nach Ablauf von Haltefristen.

Wie viel Umsatz macht Anthropic?

Im dritten Quartal rund 17 Milliarden Dollar.

Was sagen Analysten?

Die Spanne reicht von 59 Dollar bei einer Leerverkaufsempfehlung bis 155 Dollar bei einer Kaufempfehlung. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Welche ISIN und WKN hat die Anthropic Aktie?

ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT, US-Handelssymbol ANT.