Am 19. November habe die Aktie bei 111,50 US-Dollar eröffnet und zwischenzeitlich 115,10 US-Dollar erreicht. Zum Handelsschluss seien es noch 97,17 US-Dollar und damit 17 Prozent mehr als der Ausgabepreis gewesen. Anschließend habe eine Abwärtsbewegung eingesetzt. Am Montag, dem 23. November, sei die Aktie auf 87,64 US-Dollar gefallen, obwohl die meisten KI-Aktien nach der Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-Chef zugelegt hätten. Am Dienstag habe sie weitere 6,5 Prozent verloren und bei 81,91 US-Dollar erstmals unter dem Ausgabepreis geschlossen. Am Mittwoch habe sie im Tagesverlauf 73,85 US-Dollar erreicht und damit rund 36 Prozent unter ihrem Höchststand gelegen. Im weiteren Handel hätten Käufe den Tagesverlust begrenzt.