Violeta Todorova, Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares, nimmt die Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) unter die Lupe.
Anthropic Aktie fährt Achterbahn
Anthropic fällt trotz rasantem Umsatzwachstum unter den Ausgabepreis von 83 US-Dollar.
Der Börsengang von Anthropic habe ein Meilenstein für den Markt für Künstliche Intelligenz (KI) werden sollen. Doch nur vier Handelstage nach dem Rekorddebüt sei die Aktie des Unternehmens hinter den KI-Modellen Claude unter ihren Ausgabepreis gefallen. Der rasche Stimmungswechsel lenke den Blick auf die Frage, wie sich das außergewöhnliche Umsatzwachstum, die hohen Ausgabenverpflichtungen und die Bewertung des Unternehmens miteinander vereinbaren ließen.
Anthropic habe den Ausgabepreis am 18. November 2026 auf 83 US-Dollar je Aktie festgesetzt und damit über der zuvor vermarkteten Spanne von 70 bis 78 US-Dollar gelegen. Die Nachfrage habe das Angebot um mehr als das Sechsfache überstiegen. Der Börsengang habe 81,3 Milliarden US-Dollar eingebracht und damit den bisherigen Rekord von SpaceX übertroffen.
Am 19. November habe die Aktie bei 111,50 US-Dollar eröffnet und zwischenzeitlich 115,10 US-Dollar erreicht. Zum Handelsschluss seien es noch 97,17 US-Dollar und damit 17 Prozent mehr als der Ausgabepreis gewesen. Anschließend habe eine Abwärtsbewegung eingesetzt. Am Montag, dem 23. November, sei die Aktie auf 87,64 US-Dollar gefallen, obwohl die meisten KI-Aktien nach der Wiedereinsetzung von Jensen Huang als Nvidia-Chef zugelegt hätten. Am Dienstag habe sie weitere 6,5 Prozent verloren und bei 81,91 US-Dollar erstmals unter dem Ausgabepreis geschlossen. Am Mittwoch habe sie im Tagesverlauf 73,85 US-Dollar erreicht und damit rund 36 Prozent unter ihrem Höchststand gelegen. Im weiteren Handel hätten Käufe den Tagesverlust begrenzt.
Vom Ausgabepreis bis zum Höchststand sei Anthropic zunächst um 37 Prozent gestiegen. Vier Handelstage nach dem Börsengang habe der Kurs bereits darunter gelegen. SpaceX habe nach seinem Börsendebüt im Juni zunächst 67 Prozent zugelegt und gut vier Wochen benötigt, um unter den Ausgabepreis zu fallen. Der erhoffte Schub durch den Anthropic-Börsengang sei bislang weder am breiteren Markt für Börsengänge noch bei KI-Aktien angekommen. Die Schwäche der Aktie könnte die Stimmung im gesamten KI-Sektor belasten und künftige Finanzierungspläne von OpenAI erschweren.
Operativ wachse Anthropic weiterhin außerordentlich schnell. Im dritten Quartal habe der Umsatz 17 Milliarden US-Dollar erreicht und damit 1.127 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. In den ersten neun Monaten 2026 sei er auf das 13-Fache gestiegen und habe 33,2 Milliarden US-Dollar erreicht.
Auch die Ausgaben für Rechenkapazitäten und Infrastruktur würden steigen, allerdings langsamer als der Umsatz. Im vierten Quartal 2025 hätten sie sich auf 2,9 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von zwei Milliarden US-Dollar belaufen. Im dritten Quartal 2026 hätten dem Umsatz von 17 Milliarden US-Dollar Ausgaben von 9,9 Milliarden US-Dollar gegenübergestanden. Ihr Anteil am Umsatz sei damit von rund 144 Prozent auf etwa 58 Prozent gesunken.
Bei der Profitabilität zeige sich ein anderes Bild. Nach einem operativen Gewinn von 974 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal habe Anthropic im dritten Quartal einen operativen Verlust von 567 Millionen US-Dollar verbucht. Der nach US-Rechnungslegungsstandards ermittelte Nettoverlust der ersten neun Monate habe bei 104 Milliarden US-Dollar gelegen. Er sei vor allem auf bilanzielle Verluste aus Wandelanleihen zurückgegangen und weniger auf das laufende Geschäft.
Im Zentrum der Bedenken stünden die langfristigen Ausgabenverpflichtungen. Sie würden sich laut Vorlage bis 2045 auf 901 Milliarden US-Dollar summieren. Anleger würden infrage stellen, wie Anthropic diese Verpflichtungen finanzieren werde. Die ersten Handelstage seien damit auch zu einem Stimmungstest für den gesamten KI-Sektor geworden.
Hinzu komme das Angebot an Aktien. Beschäftigte und Führungskräfte, die nicht zu den Gründern gehören würden, hätten bereits am ersten Handelstag bis zu 315 Millionen Aktien verkaufen dürfen. Zudem hätten die begleitenden Banken ihre Mehrzuteilungsoption am ersten Tag genutzt und könnten diese daher nicht mehr zur Kursstützung einsetzen. Fast elf Prozent der Anthropic-Aktien seien frei handelbar. Beim Börsengang von SpaceX seien es weniger als fünf Prozent gewesen. Im nächsten Jahr würden mehr als 20 Verkaufssperren auslaufen, die nächste Mitte Dezember.
Auch die Verteilung der Aktien könnte den Kurs belastet haben. Mehr als die Hälfte der rund 1.200 institutionellen Investoren, die Gebote abgegeben hätten, habe keine Aktien erhalten. Michael Alfaro von Gallo Partners zufolge seien viele potenzielle langfristige Anleger leer ausgegangen, während kurzfristig orientierte Anteilseigner am ersten Handelstag kräftig verkauft hätten.
Ein weiterer Belastungsfaktor sei der Preis für KI-Anwendungen. Ein Tokenpreisindex des Finanzdienstleisters Ramp, der auf den tatsächlichen Ausgaben von Unternehmen für OpenAI und Anthropic basiere, liege 48 Prozent unter seinem Höchststand vom Februar. Günstigere Token könnten die Nutzung zwar fördern, sie würden aber zugleich die Umsätze je Kunde unter Druck setzen.
Auch Insiderverkäufe stünden im Blickpunkt. Anthropic-Chef Dario Amodei dürfte aus seinem Aktienverkauf im Zuge des Börsengangs rund 280,4 Millionen US-Dollar erhalten. Jeder Mitgründer behalte zum Ausgabepreis einen Anteil im Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar. Die Unsicherheit spiegele sich in den erwarteten Kursschwankungen wider. Die implizite Volatilität der Anthropic-Aktie über einen Monat betrage laut Asym Research 88 und sei damit die höchste unter den größten US-Aktien.
Für Unterstützung könnte eine Aufnahme in Indizes wie den Nasdaq 100 sorgen. Sollte Anthropic im Dezember aufgenommen werden, könnten indexnachbildende Fonds Aktien im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar kaufen. Einige Investoren könnten den Kursrückgang zudem als Einstiegsgelegenheit betrachten.
Der eigentliche Belastungstest folge mit dem ersten Ergebnisbericht als börsennotiertes Unternehmen, der Anfang kommenden Jahres erwartet werde. Bis dahin stünden neben möglichen Indexänderungen zahlreiche auslaufende Verkaufssperren im Kalender.
Anthropic wachse schneller als nahezu jedes große Unternehmen in der Geschichte, während die Kosten für Rechenkapazitäten im Verhältnis zum Umsatz sinken würden. Beim Kurs von 115 US-Dollar hätten Anleger allerdings eine Entwicklung eingepreist, bei der nahezu alles hätte richtig laufen müssen. Bei 74 US-Dollar liege die Aktie rund ein Drittel darunter. Auf Basis der ausstehenden Aktien entspreche das einem Unternehmenswert von rund 0,99 Billionen US-Dollar, vollständig verwässert seien es etwa 1,34 Billionen US-Dollar. Letzterer Wert entspreche ungefähr dem Zwölffachen des auf ein Jahr hochgerechneten Oktoberumsatzes. Ob die niedrigere Bewertung ausreiche, um die Risiken aus Finanzierungsbedarf, Aktienangebot und sinkenden Tokenpreisen auszugleichen, bleibe die entscheidende Frage. (Analyse vom 27.11.2026)
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