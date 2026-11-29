Am Mittwoch sah es nach dem Albtraum aus, den jeder Börsengang fürchtet. Die Anthropic Aktie rutschte im Handelsverlauf bis auf 73,85 Dollar. Das waren elf Prozent unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar und 34 Prozent unter dem ersten Kurs von 111,50 Dollar (eigene Rechnung). Schon am Dienstag hatte das Papier mit 81,91 Dollar erstmals unter dem Ausgabepreis geschlossen, am Mittwoch folgte ein Schluss bei 82,79 Dollar. Dann kam der Freitag. Mit einem Plus von 10,98 Prozent auf 91,88 Dollar gelang der stärkste Tagesgewinn seit dem Börsendebüt. Unter dem Strich steht ein Wochenplus von 3,34 Prozent.
Anthropic Aktie: 73,85 Dollar am Tiefpunkt, 91,88 Dollar zum Wochenschluss – die erste volle Börsenwoche war ein Nervenkrieg
Erst unter den Ausgabepreis, dann ein Tagesplus von elf Prozent: Die Anthropic Aktie hat Neuaktionären in ihrer ersten vollen Handelswoche alles abverlangt. Am Ende steht ein kleines Wochenplus, doch die nächste Bewährungsprobe ist bereits terminiert. Ab dem 15. Dezember dürfen Altaktionäre verkaufen.
Die Woche
Warum die Aktie unter den Ausgabepreis fiel
Der Absturz zur Wochenmitte hatte wenig mit Anthropic selbst zu tun. Er fiel mit dem Kater nach der Nvidia-Rally zusammen: Nachdem die Rückkehr von Jensen Huang am Montag die KI-Branche befeuert hatte, gaben Technologiewerte am Dienstag und Mittwoch deutlich nach. Der Nasdaq Composite lag am Mittwoch zeitweise 4,6 Prozent im Minus. Für Anthropic kam hinzu, dass eine junge Aktie ohne Kursgeschichte keinen Boden hat, an dem sich Käufer orientieren können. Die einzige vorsichtige Stimme unter den Analysten, Seaport Global, hatte schon in der Vorwoche auf das deutlich langsamere Wachstum zum Vorquartal verwiesen. Unsere Lesart: Der Ausgabepreis von 83 Dollar wurde zur psychologischen Linie, um die der Markt die ganze Woche kreiste.
Am Freitag drehte die Stimmung. Halbleiter, Speicherwerte und KI-Aktien führten die Erholung an der Wall Street an, der S&P 500 beendete die Woche mit dem größten Plus seit April 2025. Auch prominente Käufer waren zu sehen: Die Fondsgesellschaft ARK von Cathie Wood stockte nach Berichten weiter auf. Zum Wochenschluss wurde Anthropic an der Börse mit rund 1,7 Billionen Dollar bewertet. Trotz der Erholung liegt der Kurs aber noch gut fünf Prozent unter dem Schlusskurs des ersten Handelstages.
Der Fahrplan
Ab dem 15. Dezember öffnen sich die Schleusen
Die wichtigste Zahl für die kommenden Wochen steht im Börsenprospekt. Altaktionäre dürfen nicht auf einen Schlag verkaufen, ihre Haltefristen laufen in Stufen aus. Am 15. Dezember werden bis zu 303 Millionen Aktien handelbar, am 5. Januar weitere 303 Millionen, am 19. Januar und am 2. Februar jeweils bis zu 353 Millionen. Zusammen sind das rund 1,3 Milliarden Aktien. Beim Schlusskurs vom Freitag entspricht allein die Tranche vom 15. Dezember rund 28 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Die größte Freigabe folgt nach den Zahlen zum ersten Quartal 2027 oder spätestens am 17. Mai 2027. Gründer und Großaktionäre sind bis zu ein Jahr gebunden. Das sind Höchstmengen: Niemand muss verkaufen, doch viele Altaktionäre sitzen auf hohen Buchgewinnen.
Die Analysten bleiben optimistisch. Neun von zehn Häusern, die die Anthropic Aktie beobachten, raten zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel lag Anfang der Woche bei 133,89 Dollar. Oppenheimer nannte 150 Dollar, Canaccord Genuity 135 Dollar, Wedbush 120 Dollar. Seaport Global stuft neutral ein. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Den nächsten harten Beweis liefert der erste Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen, der nach Schätzungen um den 24. Februar 2027 erwartet wird.
Einordnung der Redaktion: Die erste volle Woche der Anthropic Aktie war ein Lehrstück darüber, wie junge Börsenwerte handeln. Sie schwanken mit dem Sektor stärker als mit eigenen Nachrichten, und der Ausgabepreis wird zur Messlatte für die Stimmung. Dass die Aktie die 83 Dollar am Freitag zurückerobert hat, ist ein gutes Zeichen. Die eigentliche Probe steht aber noch aus: Zwischen dem 15. Dezember und dem 2. Februar wird sich zeigen, ob die Nachfrage groß genug ist, um rund 1,3 Milliarden zusätzlich handelbare Aktien aufzunehmen.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Ist die Anthropic Aktie unter den Ausgabepreis gefallen?
Ja. Am 24. und 25. November schloss sie unter 83 Dollar, am 25. November fiel sie im Handelsverlauf bis auf 73,85 Dollar. Am Freitag schloss sie wieder darüber, bei 91,88 Dollar.
Wann laufen die Haltefristen bei Anthropic aus?
In Stufen: Die nächste feste Freigabe ist am 15. Dezember 2026 mit bis zu 303 Millionen Aktien, weitere folgen am 5. Januar, 19. Januar und 2. Februar 2027.
Wie hoch ist das Kursziel der Analysten?
Laut TipRanks lag der Durchschnitt Anfang der Woche bei 133,89 Dollar, die Spanne reichte von 105 bis 155 Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Anthropic Aktie?
ISIN US03703U1079, WKN A42SXH. Deutsches Handelssymbol: 1ANT. US-Handelssymbol: ANT (Nasdaq).
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