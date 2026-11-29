Der Absturz zur Wochenmitte hatte wenig mit Anthropic selbst zu tun. Er fiel mit dem Kater nach der Nvidia-Rally zusammen: Nachdem die Rückkehr von Jensen Huang am Montag die KI-Branche befeuert hatte, gaben Technologiewerte am Dienstag und Mittwoch deutlich nach. Der Nasdaq Composite lag am Mittwoch zeitweise 4,6 Prozent im Minus. Für Anthropic kam hinzu, dass eine junge Aktie ohne Kursgeschichte keinen Boden hat, an dem sich Käufer orientieren können. Die einzige vorsichtige Stimme unter den Analysten, Seaport Global, hatte schon in der Vorwoche auf das deutlich langsamere Wachstum zum Vorquartal verwiesen. Unsere Lesart: Der Ausgabepreis von 83 Dollar wurde zur psychologischen Linie, um die der Markt die ganze Woche kreiste.