Anleihen: Telekom-Bonds stark gefragt - Apple, Meta und Oracle mit Milliardenemissionen

Zu einer kleinen Kurserholung sei es Daniel zufolge bei der vergangene Woche eingebrochenen Anleihe (ISIN NO0013536169) von HOMANN HOLZWERKSTOFFE gekommen. Das Unternehmen habe am Mittwoch über das dritte Quartal informiert und den Ausblick für 2026 bestätigt: Die Umsatzerlöse hätten das Vorjahresniveau übertroffen, das bereinigte Ebitda sei klar positiv gewesen. "Leider vermisst man hier die Aussage, ob der nächste Kupon planmäßig gezahlt wird", bemerke Daniel. Der Kurs habe am Freitagmorgen bei 64 Prozent nach im Tief 48 Prozent vergangene Woche gelegen. Im August seien es allerdings noch über 100 Prozent gewesen.