Der Erdrutschsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen am Dienstag hat die Kurse von Staatsanleihen gestützt und die Renditen sinken lassen - in den USA, aber auch hierzulande, so die Deutsche Börse AG.
Anleihen: Telekom-Bonds stark gefragt - Apple, Meta und Oracle mit Milliardenemissionen
Anleihemärkte im Aufwind! Sinkende Renditen und die Flucht in sichere Häfen treiben Staatsanleihen an. Während Telekom-Bonds stark gefragt sind, geraten Formycon-Anleihen unter Druck
"Vor allem die Hoffnung auf eine Beilegung des Konflikts am Persischen Golf scheint dabei ein Treiber zu sein", kommentiere Helaba-Analyst Ralf Umlauf. Der Ölpreis sei stark zurückgegangen, was die Inflationsgefahr in die Wahrscheinlichkeit für weitere Leitzinserhöhungen sinken lasse. "Mit dem Ausverkauf an den Tech-Märkten heißt es "raus aus Risiko", es wird nach sicheren Häfen gesucht", stelle Arthur Brunner von der ICF Bank fest. "Davon profitieren US-, aber auch deutsche Staatsanleihen."
Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen hätten am Freitagmorgen bei 3,23 Prozent gelegen, nach 3,34 Prozent vor einer Woche. Damit hätten sie sich noch weiter von den September-Hochs von über 3,60 Prozent entfernt. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sei ebenfalls gesunken und habe bei 4,84 nach 4,93 Prozent vor einer Woche gelegen.
"Weitere Leitzinsanhebung ausgemacht"
In Großbritannien habe die Bank of England am 05. November erwartungsgemäß die Leitzinsen um weitere 25 Basispunkte auf nun 4 Prozent angehoben. "Für die EZB und die US-Notenbank gilt eine weitere Zinsanhebung dieses Jahr als mehr oder weniger ausgemacht", stelle Brunner fest. Weiter Auskunft über den Zustand der US-Wirtschaft dürfte der am heutigen Nachmittag anstehende US-Arbeitsmarktbericht geben. Noch wichtiger: die US-Verbraucherpreise für Oktober, die am Dienstag veröffentlicht würden.
Noch nicht vom Tisch sei das Thema Frankreich mit der hohen Staatsverschuldung. "Es gibt keine Entwarnung", erkläre Brunner. "Der Renditeaufschlag zehnjähriger französischer Staatsanleihen gegenüber deutschen liegt weiter bei 154 Basispunkten." Gut nachgefragt würden dafür spanische Staatsanleihen, etwa mit Laufzeit bis 2032 (ISIN ES0000012K61).
Telekom stark gesucht
Für den Handel mit Unternehmensanleihen melde Gregor Daniel von der Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank eine gute Nachfrage, und zwar "kreuz und quer und über alle Laufzeiten hinweg". ICF-Händler Brunner berichte von "sehr starken Käufen" von Bonds (ISIN XS2024716099) der Deutsche Telekom nach Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen und Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms. Auch Daniel sehe Nachfrage nach Telekom-Anleihen (ISIN XS3244707272).
Kleine Erholung bei HOMANN, Formycon unter Druck
Zu einer kleinen Kurserholung sei es Daniel zufolge bei der vergangene Woche eingebrochenen Anleihe (ISIN NO0013536169) von HOMANN HOLZWERKSTOFFE gekommen. Das Unternehmen habe am Mittwoch über das dritte Quartal informiert und den Ausblick für 2026 bestätigt: Die Umsatzerlöse hätten das Vorjahresniveau übertroffen, das bereinigte Ebitda sei klar positiv gewesen. "Leider vermisst man hier die Aussage, ob der nächste Kupon planmäßig gezahlt wird", bemerke Daniel. Der Kurs habe am Freitagmorgen bei 64 Prozent nach im Tief 48 Prozent vergangene Woche gelegen. Im August seien es allerdings noch über 100 Prozent gewesen.
Nach unten gegangen sei es laut Daniel hingegen für Formycon (ISIN NO0013586024). Das Pharmaunternehmen habe Wertminderungen für zwei Nachahmerpräparate ("Biosimilars") vorgenommen und die Prognosen für 2026 nach unten angepasst. Der Kurs sei von 96 auf 89 Prozent gafellen. Deutliche Schwankungen habe es Brunner zufolge bei The Platform Group (ISIN NO0013256834) gegeben. "Nach den neuesten Geschäftszahlen legte der Kurs zu, dann kam es zu Gewinnmitnahmen."
Tech-Konzerne: Emissionsboom halte an
Was Währungsanleihen angehe, beobachte Brunner eine gegenüber den Vorwochen deutlich nachlassende Nachfrage. "Das dürfte mit den Unsicherheiten nach der US-Wahl zu tun haben." Für Anfang der Woche habe Walter Ludwig-Händler Daniel noch Käufe gemeldet, etwa einer auf Brasilianische Real lautende Anleihe der International Finance Corporation (ISIN XS3124532311) sowie der European Bank for Reconstruction and Development in Indischen Rupien (ISIN XS2783648012).
Zudem würden die milliardenschweren Neuemissionen von US-Tech-Konzernen anhalten: Apple habe neue Bonds im Wert von 7 Milliarden US-Dollar auf den Markt gebracht, wie Brunner berichte, Oracle 23 Milliarden US-Dollar, Meta 11 Milliarden in US-Dollar plus 9 Milliarden in Euro sowie Alphabet 6 Milliarden US-Dollar. "Das hat die Zweifel an den Tech-Konzernen und deren extrem hohe Investitionen in Rechenzentren nochmals steigen lassen", bemerke er. Neuemissionen mit kleinanlegerfreundlicher Stückelung habe es Brunner zufolge hingegen nicht gegeben. (Ausgabe vom 06.11.2026)
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