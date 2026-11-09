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Anleihen im Aufwind: Tech-Ausverkauf und sinkende Zinserwartungen stützen Rentenmärkte

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 12:47 1 Min. Helaba

Nach den US-Zwischenwahlen wächst die Nervosität an den Börsen, während Staatsanleihen profitieren. Sinkende Zinserwartungen und neue Konjunkturdaten rücken in den Fokus. Die neue Handelswoche verspricht Spannung zwischen Zinshoffnungen und anhaltenden Marktrisiken

Finanzmärkte sind weiterhin in der Neubewertung der Situation, nachdem die Zwischenwahlen mit einem erheblichen Machtverlust Trumps und der Republikaner, nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den Bundesstaaten, einhergingen, so die Analysten der Helaba. Vor allem die Sorge wegen der Perspektiven und der zu hohen Bewertungen der Tech-Branche habe gegen Ende der Woche dominiert. Hoffnungen auf eine Friedenslösung am Persischen Golf, die zu niedrigeren Energiepreisen beitragen würde, seien nur kurzfristige, positive Treiber gewesen. Von Panik an den asiatischen Börsen sei zum Ende der Woche zu lesen gewesen. Die Verunsicherung habe auch den Euro ergriffen, während die Rentenmärkte profitiert hätten, da parallel die Zinserhöhungssorgen kleiner geworden seien. Die neue Woche eröffne datenseitig mit der sentix-Umfrage unter den Marktteilnehmern. Unklar sei, ob das Gros der Befragten unmittelbar nach der Wahl oder erst zum Ende der Befragung am Freitag sein Votum abgegeben habe. Die Analysten der Helaba würden davon ausgehen, dass sich die jüngsten Turbulenzen nicht vollständig in den Zahlen widerspiegeln würden. Eine leichte Stimmungsverbesserung sollte also weiterhin möglich sein. Des Weiteren stünden Reden von Fed- und EZB-Vertretern an. Die Zinserwartungen seien in den letzten Tagen deutlich zurückgefallen - vor allem in den USA - und eine Zinserhöhung bis Ende des Jahres zu rund 80% eingepreist. Fraglich sei, ob die Äußerungen zu einer Re-Forcierung der Zinserhöhungsspekulation führen würden. Die Notenbanker beiderseits des Atlantiks hätten sich vor den Turbulenzen bereits in Zurückhaltung über den weiteren Zinspfad geübt.

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