Anleihemärkte: Demokraten vor Wahlsieg - Bund-Future zeigt technische Stärke

Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe gestern wegen der wieder etwas höheren Ölpreise zunächst unter Druck gestanden. Letztlich seien dann aber Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung aufgekommen und der Ölpreis habe spürbar nachgegeben, was den Bund-Future unterstützt habe. Per Saldo habe sich an der technischen Lage kaum etwas verändert. Noch immer werde der Future zwischen dem Retracement bei 122,06 und der 100-Tagelinie bei 122,84 gehandelt. Das Indikatorenbild erscheine weiterhin konstruktiv, mit Kaufsignalen bei MACD und DMI, auch wenn die Indikatoren an Schwung verlieren würden. Erst unterhalb der Unterstützungszone an den gleitenden Durchschnitten (21T und 55T) bei 121,46/75 bestehe größeres Abwärtspotenzial.