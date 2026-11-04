Die Wahlergebnisse in den USA stehen noch nicht endgültig fest, aber an einer Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Demokraten besteht kaum ein Zweifel, berichten die Analysten der Helaba.
Anleihemärkte: Demokraten vor Wahlsieg - Bund-Future zeigt technische Stärke
Der Bund-Future zeigt sich trotz US-Wahlturbulenzen und schwankender Ölpreise stabil
Größere Reaktionen an den Finanzmärkten scheine es nicht zu geben. Die USD-Notierungen würden etwas nachgeben. Die Kurse der US-Staatsanleihen und am hiesigen Rentenmarkt würden sich im asiatischen Handel alles in allem wenig bewegt zeigen. Trump scheine seine Niederlage anzuerkennen, was die Verunsicherung dämpfe.
Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe gestern wegen der wieder etwas höheren Ölpreise zunächst unter Druck gestanden. Letztlich seien dann aber Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung aufgekommen und der Ölpreis habe spürbar nachgegeben, was den Bund-Future unterstützt habe. Per Saldo habe sich an der technischen Lage kaum etwas verändert. Noch immer werde der Future zwischen dem Retracement bei 122,06 und der 100-Tagelinie bei 122,84 gehandelt. Das Indikatorenbild erscheine weiterhin konstruktiv, mit Kaufsignalen bei MACD und DMI, auch wenn die Indikatoren an Schwung verlieren würden. Erst unterhalb der Unterstützungszone an den gleitenden Durchschnitten (21T und 55T) bei 121,46/75 bestehe größeres Abwärtspotenzial.
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