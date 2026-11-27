Anglo-American-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Teck-Konzern steigt um 4,6 Prozent – Kupfer treibt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Anglo-American-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Steigende Metallpreise und über 191.000 Euro Xetra-Umsatz liefern Rückenwind.

Bild: Anglo American plc (offizieller Flickr-Kanal, Album „Copper“)

Anglo-American-Aktie bei Xetra, 40,02 Euro (17:35 Uhr) +4,60 % Kursgewinn je Aktie +1,76 Euro Handelsumsatz bei Xetra 191.348 Euro Die Anglo-American-Aktie schließt am Freitag bei Xetra mit einem Plus von 4,60 Prozent bei 40,02 Euro und zählt zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Xetra-Umsatz lag bei über 191.000 Euro. Die Hintergründe Kupfer als Taktgeber Alliance News berichtete, Bergbauwerte hätten am Freitag bei höheren Metallpreisen zugelegt. Anglo American hat sich mit dem kanadischen Konzern Teck Resources zusammengeschlossen; Kupfer spielt im Geschäft dadurch eine noch größere Rolle. Am 18. November war die Aktie bei einem Kupfer-Einbruch um mehr als sieben Prozent gefallen. Die Anglo-American-Aktie ist damit ein Hebel auf Kupfer und die Metallmärkte. Was dagegen spricht Hohe Volatilität: Am 18. November lag das Minus bei über sieben Prozent.

Xetra-Notiz ersetzt keinen Londoner Schluss. Steckbrief Unternehmen Anglo American plc ISIN GB00B1XZS820 Symbol London AAL US-Symbol AAUKF (OTC) Kurs 40,02 Euro Veränderung +4,60 % Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 17:35 Uhr Warum steigt die Anglo-American-Aktie?

Höhere Metallpreise und eine freundliche Börse stützen Bergbauwerte. Wie hoch ist der Xetra-Schlusskurs?

40,02 Euro (+4,60 Prozent).

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.