Für das laufende Quartal bis Januar stellt Analog Devices einen Umsatz von rund 4,4 Milliarden US-Dollar in Aussicht – leicht mehr als zuletzt. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll aber auf 3,82 US-Dollar sinken. Analysten hatten 3,88 US-Dollar erwartet. Mehr Umsatz bei weniger Gewinn bedeutet sinkende Margen, und das mögen Anleger bei einem Unternehmen, das für seine Profitabilität geschätzt wird, gar nicht.