Selten lagen Zahlen und Kursreaktion so weit auseinander. Analog Devices meldete am Dienstag ein Rekordquartal – und verlor 17,4 Prozent an Börsenwert. Seitdem läuft die Gegenbewegung. Die Analog Devices Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 346,00 US-Dollar, ein Plus von 3,87 Prozent. Vom Schlusskurs vor den Zahlen bei 378,75 US-Dollar ist sie noch rund neun Prozent entfernt.
Analog Devices Aktie: Rekordquartal – und 17 Prozent Kurssturz an einem Tag. Was hat der Markt in den Zahlen gesehen?
Umsatz plus 42 Prozent, Gewinn über den Erwartungen – und trotzdem der größte Tagesverlust seit Jahren. Die Analog Devices Aktie erholt sich seitdem. Der Auslöser war ein Ausblick.
Analog Devices, Inc. · ISIN: US0326541051 · WKN: 862485 · Handelssymbol: ANL · US-Handelssymbol: ADI
Die Zahlen
Besser als erwartet, in fast jeder Zeile
Im Quartal bis Ende Oktober stieg der Umsatz um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden US-Dollar, erwartet worden waren rund 4,32 Milliarden. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 4,06 US-Dollar über den geschätzten 3,89 US-Dollar. Kunden aus Rechenzentren und Industrie trugen das Wachstum. Für das Gesamtjahr meldete der Konzern Rekorde bei Umsatz, Marge und Mittelzufluss: 15,2 Milliarden US-Dollar Erlös, 38 Prozent mehr als im Vorjahr.
An der Börse zählte etwas anderes. Die Aktie verlor am Dienstag 65,80 US-Dollar. Am Mittwoch holte sie 6,4 Prozent auf, am Freitag weitere 3,9 Prozent – begünstigt von Käufern, die den Rückgang für übertrieben hielten.
Ein Rekordquartal sagt, was war. Der Ausblick sagt, was kommt. Wenn beides auseinanderläuft, glaubt die Börse immer dem Ausblick.
Der Auslöser
Weniger Gewinn bei höherem Umsatz
Für das laufende Quartal bis Januar stellt Analog Devices einen Umsatz von rund 4,4 Milliarden US-Dollar in Aussicht – leicht mehr als zuletzt. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll aber auf 3,82 US-Dollar sinken. Analysten hatten 3,88 US-Dollar erwartet. Mehr Umsatz bei weniger Gewinn bedeutet sinkende Margen, und das mögen Anleger bei einem Unternehmen, das für seine Profitabilität geschätzt wird, gar nicht.
Dazu kam eine deutliche Anhebung der Investitionen. Das Management baut Kapazitäten aus, um die Nachfrage zu bedienen. Kurzfristig drückt das auf den freien Mittelzufluss. Die Folgen reichten über das Unternehmen hinaus: Der Ausblick zog die ganze Gruppe der Analogchip-Hersteller nach unten.
Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
Wo steht die Analog Devices Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 346,00 US-Dollar (plus 3,87 Prozent).
Warum fiel sie trotz Rekordquartal?
Weil der Gewinnausblick für das laufende Quartal unter den Erwartungen lag und die Investitionen stark steigen.
Wie stark wuchs der Umsatz?
Im Quartal um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden US-Dollar.
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