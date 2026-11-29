Amprius baut Lithium-Ionen-Zellen, bei denen die Anode aus Silizium statt Graphit besteht. Das erhöht die Energiedichte deutlich. Im September stellte das Unternehmen die Zelle SiCore 500 vor, die 500 Wattstunden je Kilogramm erreicht und sich auf herkömmlichen Produktionsanlagen fertigen lässt. Zum Vergleich: Amprius selbst beziffert den Vorteil seiner Technik auf bis zu 80 Prozent mehr Energie gegenüber Zellen mit Graphit-Anode.

Gefragt ist das dort, wo jedes Gramm zählt: bei Drohnen, in der Luftfahrt und beim Militär. Im dritten Quartal weitete Amprius die Zusammenarbeit mit dem deutschen Drohnenhersteller Quantum Systems aus und begann, einen US-Entwickler von Stratosphären-Plattformen zu beliefern. Europa ist mit 23,3 Millionen Dollar und knapp 60 Prozent des Umsatzes der größte Markt.