Die Zahlen sagen: Wachstum. Der Kurs sagt: Misstrauen. Die Amprius Aktie fiel am Mittwoch im Handelsverlauf auf 5,15 Dollar, den tiefsten Stand seit zwölf Monaten, und schloss bei 5,69 Dollar. Am Freitag erholte sie sich um gut 8 Prozent auf rund 6,17 Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 24,23 Dollar – ein Abstand von rund 75 Prozent. Dabei hat das Unternehmen aus Kalifornien erst vor drei Wochen ein Rekordquartal gemeldet.
Amprius Aktie: Umsatz plus 83 Prozent, Kurs rund 75 Prozent unter dem Hoch – wer hat recht, die Zahlen oder die Börse?
Die Amprius Aktie ist in dieser Woche auf 5,15 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit einem Jahr. Der Hersteller von Batterien mit Silizium-Anode für Drohnen und Luftfahrt wächst seit sieben Quartalen zweistellig, hat die Umsatzprognose zum dritten Mal erhöht und einen Auftrag des US-Militärs über 75 Millionen Dollar. Die große Analyse eines Wachstumswerts, dem der Markt die Gewinne noch nicht glaubt.
Die Technik
500 Wattstunden je Kilogramm – für alles, was fliegt
Amprius baut Lithium-Ionen-Zellen, bei denen die Anode aus Silizium statt Graphit besteht. Das erhöht die Energiedichte deutlich. Im September stellte das Unternehmen die Zelle SiCore 500 vor, die 500 Wattstunden je Kilogramm erreicht und sich auf herkömmlichen Produktionsanlagen fertigen lässt. Zum Vergleich: Amprius selbst beziffert den Vorteil seiner Technik auf bis zu 80 Prozent mehr Energie gegenüber Zellen mit Graphit-Anode.
Gefragt ist das dort, wo jedes Gramm zählt: bei Drohnen, in der Luftfahrt und beim Militär. Im dritten Quartal weitete Amprius die Zusammenarbeit mit dem deutschen Drohnenhersteller Quantum Systems aus und begann, einen US-Entwickler von Stratosphären-Plattformen zu beliefern. Europa ist mit 23,3 Millionen Dollar und knapp 60 Prozent des Umsatzes der größte Markt.
Die Zahlen
Sieben Quartale Wachstum, aber noch kein Gewinn
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 83 Prozent auf 39,1 Millionen Dollar und lag damit über den Erwartungen von rund 35,8 Millionen. Es war das siebte Quartal in Folge mit zweistelligem Wachstum gegenüber dem Vorquartal. Die Bruttomarge erreichte 27 Prozent. Das Umsatzziel für 2026 hob Amprius von mindestens 140 auf 145 Millionen Dollar an – gestartet war das Jahr mit einer Prognose von mehr als 125 Millionen.
Trotzdem fiel die Amprius Aktie nach den Zahlen am 10. November nachbörslich um mehr als 9 Prozent. Der Grund: Der Nettoverlust von 3,5 Millionen Dollar fiel etwas höher aus als erwartet, und das Ziel für das bereinigte operative Ergebnis wurde von mehr als 4 auf mindestens 2,5 Millionen Dollar gesenkt. Das Management begründet das mit Ausgaben für Produktentwicklung, US-Fertigung und Kundengewinnung. Die Barmittel sanken im Quartal um 13,8 auf 60,7 Millionen Dollar. Um die eigene Jahresmarge von mindestens 28 Prozent zu erreichen, muss das vierte Quartal rechnerisch fast 35 Prozent liefern.
Der Staat
75 Millionen Dollar vom US-Militär
Rückenwind kommt aus Washington. Amprius erhielt einen Auftrag des US-Verteidigungsministeriums über 75 Millionen Dollar, von denen 22,3 Millionen bereits bewilligt sind. Mit dem Geld soll eine bestehende Batterielinie in den USA so umgebaut werden, dass sie ab 2028 bis zu 12 Millionen Zellen pro Jahr liefern kann, die den US-Beschaffungsregeln entsprechen. Bisher lässt Amprius überwiegend bei Auftragsfertigern in Asien produzieren – das spart Investitionen, schafft aber Abhängigkeiten.
Zur Geschichte gehört auch die Gegenseite. Im Mai veröffentlichte der Leerverkäufer Manatee Research einen Bericht, der Amprius überhöhte Auftragsangaben und fragwürdige Fertigungspartner vorwirft und auf Aktienverkäufe von Führungskräften im Umfang von mehr als 79 Millionen Dollar zwischen November 2025 und Mai 2026 verweist. Leerverkäufer profitieren von fallenden Kursen; die Vorwürfe sind nicht belegt. Zuletzt meldete Vorstandschef Thomas Stepien den Verkauf von insgesamt 26.399 Aktien am 23. und 24. November, laut Pflichtmitteilung zur Begleichung von Steuern und im Rahmen eines vorab festgelegten Handelsplans.
Häufige Fragen zur Amprius Aktie
Warum fällt die Amprius Aktie trotz starkem Wachstum?
Der Umsatz wächst, aber das Unternehmen schreibt noch Verlust und hat sein Ergebnisziel für 2026 gesenkt. Zudem wurden Wachstumswerte im November generell stark verkauft.
Was stellt Amprius her?
Batteriezellen mit Silizium-Anode, die besonders viel Energie je Kilogramm speichern. Hauptabnehmer sind Hersteller von Drohnen sowie Kunden aus Luftfahrt und Verteidigung.
Wie viel Umsatz erwartet Amprius 2026?
Das Unternehmen peilt 145 Millionen Dollar an. Die Prognose wurde im Jahresverlauf dreimal angehoben.
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