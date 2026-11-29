Am 2. Juni kostete die Amprius Aktie 24,23 Dollar. Am Mittwoch, dem letzten vollen Handelstag vor Thanksgiving, fiel sie zeitweise auf 5,15 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit einem Jahr. Aus dem Handel ging sie bei 5,69 Dollar – 76 Prozent unter dem Hoch. Allein seit dem 9. November, dem Tag vor den Quartalszahlen, hat der Batteriehersteller aus Kalifornien 40 Prozent an Wert verloren. Das Merkwürdige daran: Die Geschäfte laufen so gut wie nie.
Amprius Aktie: Umsatz plus 83 Prozent, Kurs 76 Prozent unter dem Hoch – warum die Silizium-Batterie an der Börse abstürzt
Amprius baut Batterien mit Silizium statt Graphit, die Drohnen deutlich länger fliegen lassen. Der Umsatz wächst rasant, das Pentagon vergibt einen Auftrag über 75 Millionen Dollar, die Jahresprognose wurde zum dritten Mal angehoben. Trotzdem ist die Amprius Aktie in gut zwei Wochen um 40 Prozent gefallen und markierte ein neues 52-Wochen-Tief. Die große Analyse zur Amprius Aktie.
Amprius Technologies, Inc. · ISIN: US03214Q1085 · WKN: A3DTK4 · Handelssymbol: AMPX · US-Handelssymbol: AMPX
Das Produkt
Silizium statt Graphit: mehr Energie pro Kilo
In fast jeder Lithium-Ionen-Batterie besteht die Anode aus Graphit. Amprius ersetzt ihn durch Silizium, das deutlich mehr Lithium aufnehmen kann.
Das Ergebnis sind Zellen, die bei gleichem Gewicht mehr Energie speichern. Das Spitzenmodell SiCore 500 erreicht nach Unternehmensangaben 500 Wattstunden je Kilogramm. Wichtig ist das überall dort, wo jedes Gramm zählt: bei Drohnen, in der Luftfahrt und beim Militär. Zu den Kunden gehört der deutsche Drohnenbauer Quantum Systems, der die Zellen inzwischen in weiteren Modellen einsetzt.
Die Zahlen
Rekordumsatz, aber die Kasse schrumpft
Das Wachstum
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 83 Prozent auf 39,1 Millionen Dollar. Nach neun Monaten stehen 101,7 Millionen Dollar in den Büchern. Die Bruttomarge kletterte von 15 auf 27 Prozent.
Die Prognose
Für 2026 erwartet der Vorstand jetzt 145 Millionen Dollar Umsatz. Es ist die dritte Anhebung in diesem Jahr, gestartet war Amprius mit einem Ziel von mehr als 125 Millionen Dollar.
Der Dämpfer
Den Ausblick für das bereinigte operative Ergebnis nahm das Management zugleich zurück. Im Quartal blieb ein Nettoverlust von 3,5 Millionen Dollar. Die Aktie verlor nach den Zahlen 6,7 Prozent.
Die Kasse
Die Barmittel sanken seit Jahresbeginn von 90,5 auf 60,7 Millionen Dollar. Im laufenden Geschäft flossen in neun Monaten 48,0 Millionen Dollar ab.
Amprius wächst schneller als geplant. Die Börse fragt trotzdem nur eines: Wann bleibt von diesem Wachstum Geld übrig?
Der Auftrag
75 Millionen Dollar vom Pentagon
Rückenwind kommt aus Washington. Das US-Verteidigungsressort, das Department of War, hat Amprius einen Auftrag über 75 Millionen Dollar erteilt, von denen 22,3 Millionen Dollar bereits freigegeben sind. Mit dem Geld soll in den USA eine Fertigungslinie entstehen, die 2028 bis zu zwölf Millionen Zellen im Jahr liefern kann. Bisher lässt Amprius einen großen Teil seiner Zellen bei Partnern fertigen. Eine eigene Produktion im Inland macht den Konzern für Rüstungskunden interessanter.
Die Analysten haben auf den Kursrutsch reagiert, ohne ihre Grundhaltung zu ändern. Zwei US-Analysehäuser senkten ihre Zielwerte von 20 auf 15 und von 22 auf 16 Dollar, blieben aber bei ihren Kaufempfehlungen. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Amprius Aktie
Was unterscheidet Amprius von anderen Batterieherstellern?
Amprius verwendet Anoden aus Silizium statt aus Graphit. Dadurch speichern die Zellen bei gleichem Gewicht mehr Energie.
Warum fällt die Amprius Aktie trotz Rekordumsatz?
Das Unternehmen hat seinen Ergebnisausblick gesenkt, schreibt weiter Verluste und verbraucht Barmittel. Hinzu kommt die Schwäche vieler kleiner Wachstumswerte im November.
Wie hoch ist der Auftrag der US-Regierung?
75 Millionen Dollar, davon sind 22,3 Millionen Dollar bereits freigegeben. Finanziert wird eine Fertigungslinie in den USA.
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