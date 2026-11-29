Was unterscheidet Amprius von anderen Batterieherstellern?

Amprius verwendet Anoden aus Silizium statt aus Graphit. Dadurch speichern die Zellen bei gleichem Gewicht mehr Energie.

Warum fällt die Amprius Aktie trotz Rekordumsatz?

Das Unternehmen hat seinen Ergebnisausblick gesenkt, schreibt weiter Verluste und verbraucht Barmittel. Hinzu kommt die Schwäche vieler kleiner Wachstumswerte im November.

Wie hoch ist der Auftrag der US-Regierung?

75 Millionen Dollar, davon sind 22,3 Millionen Dollar bereits freigegeben. Finanziert wird eine Fertigungslinie in den USA.