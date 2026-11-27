Amgen-Aktie ist Dow Jones Verlierer Nr. 4: Biotechwert nach starkem Jahr leichter

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 16:00 3 Min.

Die Amgen-Aktie fällt zum US-Handelsstart um 0,36 % auf 467,55 US-Dollar. Nach einem Plus von rund 38 % seit Jahresbeginn und angehobener Prognose gibt der Biotechwert leicht nach.

Bild: Amgen Inc.

Die Amgen-Aktie (ISIN US0311621009, WKN 867900, Symbol AMG, US-Symbol AMGN) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Verlierern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) fällt der Biotechkonzern um 1,69 US-Dollar beziehungsweise 0,36 % auf 467,55 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 469,24 US-Dollar geschlossen. Amgen-Aktie, Dow Jones Verlierer Nr. 4 -0,36 % Kurs um 15:32 Uhr 467,55 USD Umsatz im dritten Quartal (+8,5 %) 10,37 Mrd. USD Gewinnziel je Aktie 2026 (angehoben) 22,90–23,70 USD Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Amgen; StockAnalysis Dow Jones Verlierer Nr. 4 Warum die Amgen-Aktie nachgibt Eine schlechte Nachricht von Amgen gibt es nicht. Die Amgen-Aktie gibt nach einem starken Jahr leicht nach. 01 Rotation 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Gesundheitswerte stehen weniger im Fokus als Technologie, Industrie und Banken. 02 Solide Zahlen Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Amgen um 8,5 % auf 10,37 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 14 % auf 6,45 US-Dollar. Die Prognose für 2026 wurde auf 38,9 bis 39,7 Milliarden Dollar Umsatz und 22,90 bis 23,70 Dollar Gewinn je Aktie angehoben. Nachbörslich gab die Aktie damals dennoch rund 2 % nach. 03 Hohe Erwartungen Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 38 % zugelegt. Der Abnehmwirkstoff MariTide wird in zehn globalen Phase-III-Studien geprüft; Erfolge sind bereits eingepreist, Rückschläge wären schmerzhaft. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Starkes Jahr, hohe Erwartungen Amgen liefert Wachstum und hat die Prognose angehoben. Die Aktie hat das schon eingepreist. Die Studien zu MariTide sind die große Wette für die kommenden Jahre. Was für die Amgen-Aktie spricht Wachsender Umsatz und angehobene Prognose.

Aussichtsreiche Pipeline mit MariTide.

Rund 38 % Kursplus seit Jahresbeginn. Was gegen die Amgen-Aktie spricht Hohe Erwartungen an MariTide.

Starker Lauf, Gewinnmitnahmen möglich.

Preisdruck im Gesundheitssektor. FAQ Häufige Fragen zur Amgen-Aktie Warum ist die Amgen-Aktie Dow Jones Verlierer? Gesundheitswerte stehen im Aufschwung weniger im Fokus, zudem nehmen Anleger Gewinne mit. Eine negative Meldung gibt es nicht.

Wie hoch steht die Amgen-Aktie? Laut Indikation bei 467,55 US-Dollar, 0,36 % unter dem Vortagesschluss.

Welche ISIN und WKN hat die Amgen-Aktie? ISIN US0311621009, WKN 867900. Handelssymbol in Deutschland AMG, in den USA AMGN (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Amgen Inc. ISIN US0311621009 WKN 867900 Handelssymbol AMG US-Handelssymbol AMGN (Nasdaq) Kurs 467,55 US-Dollar (-0,36 %) Rang im Dow Jones Verlierer Nr. 4 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Amgen-Aktie als Dow Jones Verlierer nach starkem Jahr Die Amgen-Aktie gibt leicht nach. Operativ ist die Lage gut, der Kurs hängt an der MariTide-Pipeline.

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