Die Amgen-Aktie (ISIN US0311621009, WKN 867900, Symbol AMG, US-Symbol AMGN) zählt zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Verlierern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) fällt der Biotechkonzern um 1,69 US-Dollar beziehungsweise 0,36 % auf 467,55 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie nach Berechnung der Redaktion bei rund 469,24 US-Dollar geschlossen.
Amgen-Aktie ist Dow Jones Verlierer Nr. 4: Biotechwert nach starkem Jahr leichter
Die Amgen-Aktie fällt zum US-Handelsstart um 0,36 % auf 467,55 US-Dollar. Nach einem Plus von rund 38 % seit Jahresbeginn und angehobener Prognose gibt der Biotechwert leicht nach.
Dow Jones Verlierer Nr. 4
Warum die Amgen-Aktie nachgibt
Eine schlechte Nachricht von Amgen gibt es nicht. Die Amgen-Aktie gibt nach einem starken Jahr leicht nach.
Rotation
25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. Gesundheitswerte stehen weniger im Fokus als Technologie, Industrie und Banken.
Solide Zahlen
Im dritten Quartal stieg der Umsatz laut Amgen um 8,5 % auf 10,37 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 14 % auf 6,45 US-Dollar. Die Prognose für 2026 wurde auf 38,9 bis 39,7 Milliarden Dollar Umsatz und 22,90 bis 23,70 Dollar Gewinn je Aktie angehoben. Nachbörslich gab die Aktie damals dennoch rund 2 % nach.
Hohe Erwartungen
Seit Jahresbeginn hat die Aktie rund 38 % zugelegt. Der Abnehmwirkstoff MariTide wird in zehn globalen Phase-III-Studien geprüft; Erfolge sind bereits eingepreist, Rückschläge wären schmerzhaft.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn.
Einordnung
Starkes Jahr, hohe Erwartungen
Amgen liefert Wachstum und hat die Prognose angehoben. Die Aktie hat das schon eingepreist. Die Studien zu MariTide sind die große Wette für die kommenden Jahre.
FAQ
Häufige Fragen zur Amgen-Aktie
Warum ist die Amgen-Aktie Dow Jones Verlierer?
Gesundheitswerte stehen im Aufschwung weniger im Fokus, zudem nehmen Anleger Gewinne mit. Eine negative Meldung gibt es nicht.
Wie hoch steht die Amgen-Aktie?
Laut Indikation bei 467,55 US-Dollar, 0,36 % unter dem Vortagesschluss.
Welche ISIN und WKN hat die Amgen-Aktie?
ISIN US0311621009, WKN 867900. Handelssymbol in Deutschland AMG, in den USA AMGN (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Amgen Inc.
- ISIN
- US0311621009
- WKN
- 867900
- Handelssymbol
- AMG
- US-Handelssymbol
- AMGN (Nasdaq)
- Kurs
- 467,55 US-Dollar (-0,36 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 4 am 27.11.2026 (15:32 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr
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