Amgen-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 6: Pharmawert gewinnt knapp 9 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:45 2 Min.

Die Amgen-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 8,82 % zu und ist sechstbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Jahressicht steht der Biotechkonzern bei plus 37,59 %.

Bild: Amgen Inc.

Die Amgen-Aktie (ISIN US0311621009, WKN 867900, US-Symbol AMGN) ist mit einem Wochenplus von 8,82 % der sechstbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei plus 5,83 %, auf Jahressicht bei plus 37,59 % und auf Fünfjahressicht bei plus 135,76 %. Amgen-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 6 +8,82 % Bilanz auf Monatssicht +5,83 % Bilanz auf Jahressicht +37,59 % Kurs am Freitag, 27.11. 474,08 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 6 Warum die Amgen-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung von Amgen haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Amgen-Aktie profitiert von der breiten Erholung. 01 Breite Erholung Der Dow Jones stieg in der verkürzten Woche um rund 5 %, am Freitag schlossen 27 von 30 Werten im Plus. Amgen legte am Freitag um 1,03 % auf 474,08 US-Dollar zu. 02 Solide Jahresbilanz Mit plus 37,59 % in zwölf Monaten gehört Amgen zu den stärkeren Werten im Dow. 03 Defensive Aktie gefragt Nach dem Rücksetzer bei Technologiewerten greifen Anleger auch bei Gesundheitswerten wieder zu. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Starke Woche ohne neue Nachricht Ohne eigenen Auslöser ist das Wochenplus vor allem Marktbewegung. Ob es hält, zeigen die nächsten Wochen. Was für die Amgen-Aktie spricht Plus von 37,59 % auf Jahressicht.

Breite Marktstimmung.

Fünfjahresbilanz von plus 135,76 %. Was gegen die Amgen-Aktie spricht Kein eigener Auslöser der Woche erkennbar.

Mögliche Gewinnmitnahmen nach dem Sprung.

Regulierung und Preisdruck im Gesundheitssektor. FAQ Häufige Fragen zur Amgen-Aktie Warum ist die Amgen-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie profitiert von der breiten Markterholung. Eine neue Nachricht von Amgen gibt es nicht.

Wie stark ist die Amgen-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 8,82 %.

Welche ISIN und WKN hat die Amgen-Aktie? ISIN US0311621009, WKN 867900. US-Symbol AMGN (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Amgen Inc. ISIN US0311621009 WKN 867900 US-Handelssymbol AMGN (Nasdaq) Kurs 474,08 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 6 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Amgen-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Amgen-Aktie gewinnt in einer breiten Erholungswoche knapp 9 %. Neue Impulse müssen aus Studiendaten und Zahlen kommen.

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