Für deutsche Anleger ist AMG vor allem wegen zweier Standorte interessant. In Bitterfeld betreibt die Tochter AMG Lithium eine Raffinerie für Lithiumhydroxid in Batteriequalität. Sie fährt die Produktion hoch und liefert nach Konzernangaben durchgehend Material innerhalb der Spezifikation. Verkauft wird es bislang als nicht qualifizierte Ware, weil die Freigaben der Kunden noch laufen. Am selben Standort plant AMG eine Anlage, die recyceltes Lithiumcarbonat in Hydroxid umwandelt: 5.000 Tonnen Kapazität, rund 50 Millionen Dollar Investition, ein Fünftel davon als Zuschuss des Bundes.

Im Juli schloss AMG zudem die Übernahme der restlichen rund 71 Prozent an Zinnwald Lithium ab, für etwa 56 Millionen Dollar, je zur Hälfte in bar und in neuen Aktien. Die EU-Kommission stufte im Oktober beide Vorhaben als strategische Projekte nach dem Gesetz über kritische Rohstoffe ein. Seit dem 30. September ist die Aktie auch an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Finanziell steht der Konzern solide da: 550 Millionen Dollar Liquidität, die Nettoverschuldung sank seit Jahresbeginn von 509 auf 469 Millionen Dollar. Für 2026 erwartet das Management weiterhin einen positiven freien Cashflow.