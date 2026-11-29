Am 5. November hob AMG Critical Materials die Jahresprognose an: Statt 230 bis 250 Millionen US-Dollar soll das bereinigte EBITDA 2026 nun rund 280 Millionen Dollar erreichen. Einen Tag später kostete die AMG Critical Materials Aktie in Amsterdam 24,16 Euro. Am Freitag, 27. November, waren es noch 20,50 Euro – 15 Prozent weniger, trotz eines Tagesgewinns von 1,1 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 43,50 Euro ist das Papier 53 Prozent entfernt, das Tief der vergangenen zwölf Monate liegt nur wenige Cent darunter. Bessere Zahlen, schlechterer Kurs: Was ist da los?
AMG Critical Materials Aktie: Prognose rauf, Kurs halbiert – Europas Lithium-Hoffnung im Härtetest
AMG hat die Jahresprognose kräftig angehoben, das Lithiumgeschäft verdient das Zwölffache des Vorjahres – und trotzdem ist die AMG Critical Materials Aktie seit den Zahlen um 15 Prozent gefallen. Was der Markt fürchtet und was Bitterfeld und Zinnwald damit zu tun haben: die große Analyse.
Die Zahlen
Lithium trägt, der Rest schwächelt
Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal um 8 Prozent auf 471,5 Millionen US-Dollar, das bereinigte EBITDA um 22 Prozent auf 77,5 Millionen Dollar. Der Gewinn, der auf die Aktionäre entfällt, kletterte von 13,1 auf 22,8 Millionen Dollar.
Hinter dem Plus steht fast allein eine Sparte. AMG Lithium verdiente 36,7 Millionen Dollar, nach 2,9 Millionen im Vorjahresquartal. In den beiden anderen Bereichen ging es abwärts: Das Vanadiumgeschäft lag mit 16,0 Millionen Dollar um 18 Prozent unter Vorjahr, die Techniksparte mit 24,8 Millionen Dollar sogar um 40 Prozent. Der Konzern, der einmal als breit aufgestellter Spezialmetallhersteller galt, hängt damit stärker am Lithium als je zuvor in diesem Jahr.
Das Lithium
Negative Kosten in Brasilien, sinkende Preise in China
AMG fördert in Brasilien Spodumen und Tantal aus derselben Mine. Im dritten Quartal verkaufte das Unternehmen 23.672 Tonnen Lithiumkonzentrat, gut die Hälfte mehr als ein Jahr zuvor, zu durchschnittlich 1.300 US-Dollar je Tonne. Im Vorjahr waren es rund 530 Dollar gewesen. Die Produktionskosten weist AMG mit minus 62 Dollar je Tonne aus. Möglich machen das die Erlöse aus den Nebenprodukten: Der Tantalpreis liegt nach Konzernangaben etwa beim Zweieinhalbfachen des Vorjahres.
Die Kehrseite: Der Preisindex von Shanghai Metals Market für australisches Spodumen lag am 27. November bei 1.060 US-Dollar und damit klar unter dem, was AMG im Sommerquartal erlöst hat. Mitte Oktober war der meistgehandelte Lithiumcarbonat-Kontrakt in Guangzhou an einem einzigen Tag um 11,8 Prozent auf 104.740 Yuan gefallen. Ende November kostete Carbonat am chinesischen Spotmarkt nur noch 84.350 Yuan. Vorstandschef Heinz Schimmelbusch sprach Anfang November davon, dass sich die Preise auf das Niveau normalisieren, das neue Kapazitäten wirtschaftlich macht. Der Markt preist offenbar ein, dass das vierte Quartal schwächer ausfällt.
Deutschland
Bitterfeld läuft hoch, Zinnwald gehört jetzt dazu
Für deutsche Anleger ist AMG vor allem wegen zweier Standorte interessant. In Bitterfeld betreibt die Tochter AMG Lithium eine Raffinerie für Lithiumhydroxid in Batteriequalität. Sie fährt die Produktion hoch und liefert nach Konzernangaben durchgehend Material innerhalb der Spezifikation. Verkauft wird es bislang als nicht qualifizierte Ware, weil die Freigaben der Kunden noch laufen. Am selben Standort plant AMG eine Anlage, die recyceltes Lithiumcarbonat in Hydroxid umwandelt: 5.000 Tonnen Kapazität, rund 50 Millionen Dollar Investition, ein Fünftel davon als Zuschuss des Bundes.
Im Juli schloss AMG zudem die Übernahme der restlichen rund 71 Prozent an Zinnwald Lithium ab, für etwa 56 Millionen Dollar, je zur Hälfte in bar und in neuen Aktien. Die EU-Kommission stufte im Oktober beide Vorhaben als strategische Projekte nach dem Gesetz über kritische Rohstoffe ein. Seit dem 30. September ist die Aktie auch an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Finanziell steht der Konzern solide da: 550 Millionen Dollar Liquidität, die Nettoverschuldung sank seit Jahresbeginn von 509 auf 469 Millionen Dollar. Für 2026 erwartet das Management weiterhin einen positiven freien Cashflow.
AMG hat geliefert, was zu liefern war. Die Börse handelt aber nicht das dritte Quartal, sondern den Lithiumpreis vom November.
Die Szenarien
Drei Wege für die AMG Critical Materials Aktie
Bitterfeld wird qualifiziert
Geben die Kunden das Hydroxid frei, verkauft AMG zu besseren Konditionen und wird vom Rohstoffförderer zum Batteriezulieferer. Das wäre der Schritt, auf den die Strategie zielt.
Der Preis frisst die Marge
Bleiben Spodumen und Carbonat auf dem Novemberniveau, schrumpft der Gewinn der Lithiumsparte. Die niedrigen Kosten in Brasilien sichern ab, ersetzen aber nicht die hohen Preise des Sommers.
Die anderen Sparten erholen sich
Ziehen Vanadium und Technik wieder an, sinkt die Abhängigkeit vom Lithium. Tantal und Chrom laufen laut Management bereits gut.
Häufige Fragen zur AMG Critical Materials Aktie
Warum fällt die AMG Critical Materials Aktie trotz angehobener Prognose?
Die Prognose spiegelt die ersten neun Monate. Seither sind die Lithiumpreise deutlich gefallen, und die Lithiumsparte liefert inzwischen fast die Hälfte des bereinigten Konzern-EBITDA.
Was macht AMG in Bitterfeld?
Die Tochter AMG Lithium betreibt dort eine Raffinerie für Lithiumhydroxid in Batteriequalität. Die Produktion wird hochgefahren, die Qualifizierung bei Kunden läuft.
Gehört Zinnwald Lithium jetzt zu AMG?
Ja. AMG hat die restlichen rund 71 Prozent für etwa 56 Millionen Dollar übernommen, der Abschluss erfolgte im Juli 2026.
Wo wird die AMG Critical Materials Aktie gehandelt?
Die Heimatbörse ist Euronext Amsterdam (Kürzel AMG). Seit dem 30. September 2026 ist die Aktie zusätzlich in Frankfurt notiert (Kürzel ADG).
Stammdaten der AMG Critical Materials Aktie
- Unternehmen
- AMG Critical Materials N.V.
- ISIN
- NL0000888691
- WKN
- A0MWED
- Handelssymbol
- AMG (Amsterdam)
- Handelssymbol Xetra/Frankfurt
- ADG
- US-Handelssymbol
- AMVMF
- Schlusskurs
- 20,50 EUR
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs Euronext Amsterdam vom 27. November 2026
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.